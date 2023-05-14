أكثر من 70 فناناً بمعرض مسابقة جائزة عشتار للشباب

بغداد – فائز جواد

افتتح مساء امس الأول السبت معرض مسابقة جائزة عشتار للشباب 2023، بمشاركة اكثر من سبعين شاب وشابة وبمجالات الرسم والنحت والخزف حيث قدم الجميع تجارب ابداعية واساليب ورؤى متنوعة تؤكد حضورهم واهميتهم بالمشهد الثقافي والفني، ويستمر المعرض لغاية الأول من حزيران المقبل ، هو نشاط سنوي تقيمه الجمعية يأتي ضمن دعمها المستمر للشباب حيث تعد المسابقة من اهم الانشطة الفنية وتقام سنويا خلال شهري نيسان وايار من كل عام ، وجاءت الجوائز التقديرية في مجال الرسم الى الفنانين آمال محمد عبيد ، جعفر صلاح هادي ، حيدر فاخر ، علي كريم جبار ، علي هاشم محسن ومحمد علي حاتم ،اما الجوائز التقديرية للخزف فكانت من نصيب بشير محمد ومرتضى مالك وعلي قاسم حمزة وفي مجال النحت كانت من حصة حسن سبع ومحمد حسين كريم ومحمد الهاشمي . ومن بين الفنانين المشاركين :احمد الجليلي ، احمد ضياء الخزاعي ، استبرق مجيد حكيم براء خليف ، بسماتن فاروق ، رند الربيعي، علي عبود ، عمار الشمري ، نور احمد ، ورود الاسدي ،بتول نبيل ، مها فرحان ، نور قاسم ناصر ، لمياء الراوي وياسر الهنداوي وآخرين . واشرف على المعرض رئيس الجمعية قاسم سبتي والمدير الفني سمير مرزه ، وتالفت اللجنة التحكيمية من الفنانين حسن ابراهيم ، قاسم حمزة ، ستار لقمان ، سعد العاني ، طه وهيب وناطق الخالوسي , والتصوير الفوتغرافي والمتابعة الفنية للفنان حسين المليجي. وحضر حفل الافتتاح مستشار رئيس الجمهورية ميسون الدملوجي ومستشار قسم الشؤون الإعلامية والثقافية سكوت بولز، والملحق الثقافي غريغ ماكلوين في سفارة الولايات المتحدة الامريكية في بغداد ، واستقبل رئيس الجمعية سبتي وعدد من اعضاء الجمعية الجمهور الكبير الذي حضر الافتتاح ، واشاد عدد من عشاق الفن التشكيلي بالمعرض الذي كان تظاهرة فنية كبيرة ووصفوه بالمعرض النوعي الذي جمع طاقات شبابية تنوعت مابين الرسم والخزف والنحت .