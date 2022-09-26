النجف :نجاح خطة تأمين المناسبة دون خروقات والمباشرة بإعادة تفويج المعزّين

أكثر من 6 ملايين زائر يشارك باحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم

النجف – سعدون الجابري

كشفت العتبة العلوية المقدسة، عن بلوغ اعداد الزائرين الذين أحيوا ذكرى وفاة النبي (ص) في محافظة النجف ، 6 ملايين و445 ألفاً و200 زائر. واشارت العتبة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (6 ملايين و445 ألفاً و200 زائر أحيوا ذكرى وفاة النبي الاعظم في النجف، وسط اجراءات امنية وخدمية عالية). بدوره ، أكد عضو مجلس إدارة العتبة سليم الجصاني في تصريح امس ان (الزيارة مستمرة ،كما رصد التصوير الجوي امتداد الزائرين من مجسرات ثورة العشرين مع خط متواصل مع الكوفة ومن وادي السلام وسفح المدينة و من جهة شارع المدينة).وباشرت الوزارات الخدمية باعادة تفويج الزائرين الى محافظاتهم بعد احياء مناسبة وفاة الرسول الاعظم في محافظة النجف ،دون تسجيل خروقات امنية .فيما اعرب المحافظ ماجد الوائلي عن (شكره لإدارة منفذ مطار النجف الدولي ، في نجاح عملهم واستقبال وتوديع الزائرين عبر المطار،كما اشاد بالجهات التي اسهمت في تغطية مراسيم زيارة المرقد الشريف للإمام علي عليه السلام). واحيت حشود المؤمنين مراسم ذكرى ،وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة وكبيرة ،تظافرت على تقديمها مختلف المؤسسات والمواكب الخدمية .وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (أعدادا غير مسبوقة من الزائرين ،توافدت إلى المحافظة لاحياء ذكرى وفاة النبي. في غضون ذلك ، اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول.

نجاح الخطة

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته (الزمان) امس أن (الغانمي والشمري، أعلنا نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد صل الله عليه واله وسلم)، واضاف ان (القوات الأمنية أمنت الزوار،وان الجهد الاستخباراتي ممتاز ولا يوجد اي خرق أمني). ورأى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن رسول الإنسانية كرس نهج المحبة والتآخي وحسن الجوار والمساواة.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس إن (رسول الإنسانية محمد صل الله عليه وسلم، كرس نهج المحبّة والتآخي، وحسن الجوار والمساواة، والعدالة الاجتماعية)، مشيرا الى انه (في ذكرى وفاته ،نعزي كل من آمن بنهجه ومساره، الذي جاء به لأجل الإنسانية جمعاء). من جانبه ، قدم رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ،التعازي بذكرى وفاة الرسول الأعظم. وقال في تغريدة على تويتر (أرفع أسمى آيات العزاء للمقام المعظم ،الإمام المصلح ، بذكرى وفاة رسول السماء وخاتم الأنبياء ،ثم الى الامة الاسلامية جمعاء). بدوره ، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري في بيان تلقته (الزمان) امس (نعزي الامة الاسلامية والمرجعية الرشيدة وجميع المؤمنين بوفاة الرسول، وندعو الله تعالى ان يلهم ابناء هذه الامة بصيرة الاقتداء بسيد الرسل وخاتم النبيين في قول الحق وصالح الاعمال ، وان يمتلك الجميع فضيلة الصدق والاخلاص في مراجعة النفس وارادة التوبة وتجديد عهد الوفاء لأجل انقاذ الأمة من محنتها ، وفي ذكرى فقد خاتم النبيين ، نرى ان غياب شخصه المقدس اهون على النفوس المؤمنة من غياب نور رسالته الهادية وفقد ارادة الاقتداء بنهجه الاخلاقي العظيم في اوساط هذه الأمة التي كانت بنعمة وجوده خير امة اخرجت للناس ، واصبحت بعد فاجعة رحيله تتراجع ، فكانت المصيبة اكبر والخطب اعظم).

وكان قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، قد افاد بنجاح الخطة الخاصة بالزيارة.وقال الحمداني في مؤتمر مشترك إن (الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بإحياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم ، نجحت من دون حوادث تذكر) مشيراً الى (التنسيق العالي مع العتبة العلوية المقدسة وقيادة الشرطة وبدعم وتعاون كبير من أصحاب المواكب الحسينية والزوار)، مؤكدا انه (تم تعزيز الساتر الأمامي الذي يبلغ طوله 155 كيلومتراً بالدوريات والأجهزة الفنية والطائرات التكتيكية والكاميرات الحرارية وأجهزة التشويش وانتشار الأمن في جميع السيطرات)، وتابع (الزيارة شهدت مشاركة الكثير من الجنسيات العربية والأجنبية). الى ذلك، اكدت وزارة النقل، استمرار الجهود الخدمية لتسهيل تنظيم دخول المركبات الخاصة بالنجف.

توزيع ملاكات

وقال مدير عام الشركة عبد العظيم الساعدي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الملاكات الرقابية والادارية تنفذ خطتها الخدمية بأتقان في نقل الوافدين الى مرقد الامام علي عليه السلام لاحياء ذكرى الوفاة)، لافتا الى ان (الخطة شملت توزيع ملاكات الشركة في قسم النجف على شكل مفارز جوالة ومن جميع المحاور المؤدية الى المدينة القديمة لتسهيل حركة النقل خدمةً للزائرين)، ومضى الى القول ان (الشركة قامت بتهيئة الاعداد المطلوبة من المركبات في معظم المحاور المؤدية الى المدينة ،لاستيعاب الزخم في الزيارة المليونية ،حيث وفرت الشركة نحو سبعة الاف مركبة مختلفة السعات بالاضافة الى ثلاثة الاف مركبة احتياط عند الحاجة اليها)، مشيرا الى ان (جهد النقل الخاص يتمحور في النقطة الاساسية لساحة ثورة العشرين باتجاه المحاور الثلاثة ،مراب النقل الشمالي والجنوبي وقضاء الكوفه ،لنقل الزوار عكسياً لمحل سكناهم).