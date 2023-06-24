أكثر من مليون مصلّ و حاج في الحرمين الشريفين

الرياض – الزمان

شهد المسجدان الحرام بمكة والنبوي بالمدينة المنورة غربي السعودية، صلاة 1.2 مليون شخص، في أكبر عدد من بعد جائحة كورونا بحسب ما أعلنه رئيس شؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبد الرحمن السديس وذلك قبيل انطلاق مناسك الحج الاثنين المقبل.

وقال الشيخ السديس، وفق وكالة الأنباء السعودية: “بحمد الله تم استقبال مليون ومئتي ألف مصل بالحرمين الشريفين”.

وأضاف: “هذا العدد هو الأكبر من بعد جائحة كورونا”.

وافادت الوكالة السعودية، أن تلك الأعداد كانت “لمصلين وحجاج” في صلاة الجمعة، في الحرمين الشريفين.

وتتوقع المملكة وصول أكثر من مليوني حاج هذا الموسم الذي يبدأ الاثنين المقبل.

وفي 19 يونيو/ حزيران الجاري، قال وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة في مقطع متلفز: “نرحّب بقدوم أكثر من مليونَي حاج من 160 دولة”.