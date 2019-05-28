لقاء عابر يتطور إلى قصة عذراء

أكثر من قرن حافل بالحب المستحيل – بغداد – علي محمد

لم تنجح الهوية الصهيونية الأوروبية للراوي موشيه سميلانسكي من منعه في التعبير عن حبه فتاة عربية،قصة لطيفة ، التي كتبت قبل 120 عاماً بالضبط ، هي أقوى بشكل لا يقاس من هويته كشاب ينجذب إلى امرأة. هذه الهوية القوية مثيرة للاهتمام بشكل خاص في قصة كتبها شخص أبدى اهتمامًا كبيرًا بالعرب وثقافتهم وكرس لهم قصصهه الأولى.تعد قصة ” لطيفة ” من أهم القصص ف الأدب العبري الحديث ، هذه القصة والتي كتبت قبل 120 عاما قد كشفت عن ما هية الأديب الذي أبدى إعجابه بالعرب وبتقاليدهم على الرغم من صهيونيته وتعصبه لفكرها . والاديب ” موشيه سميلانسكي ” الذي هاجر إلى فلسطين عام 1891 قد خصص مجموعته القصصية الأولى ” العرب – قراءة في الحياة العربية في فلسطين ” عام 1911 . إن الانجذاب الكبير الذي أثاره سميلانسكي في جيرانه العرب لا ينعكس فقط في حقيقة أن قصته الأولى ، لطيفة ، تتعامل مع العرب ، ولكن أولاً وقبل كل شيء حقيقة أنها قصة حب ، والتي تبدأ بالإعلان: “كل من لم ير عيني لطفيفة لم ير عيني جميلة”. افتتحت هذه القصة من الناحية الأدبية افاقا جديدة لم يعهدها الأدب العبري من قبل ؛ إلا وهي إمكانية حدوث علاقة حب بين العرب واليهود ؛ على الرغم من حالة الخصام المستمرة ؛ بالتأكيد قد ظهر هذا الموضوع والروايات في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ، ومازالت لحد الآن ، نتاجات أدبية تبحث عن الحب بين العرب واليهود هي الأكثر مبيعا في إسرائيل. هذه القصة البريئة تدفعك الى قرائتها مرة أخرى بسبب لحظة سردية واحدة تنهار فيها قصة الحب وتكشف عن الطبيعة الوهمية الزائفة للحب المنسوج بين صاحب الارض اليهودي وإحدى عاملاته العربيات .

تواجه ” لطيفة ” ثقافتين الاولى مستعمرة يهودية جديدة مع ثقافة جيرانها العرب ، والمحور الذي تقوم عليه المقارنة هو الموقف تجاه النساء:اذ يتزوج اليهودي زوجة واحدة فقط ، والعرب – اربع النساء ، والنساء اليهوديات يختارن أزواجهن ، بينما يشدد المؤلف على إن النسوة العربيات يبعن على أنهن ” حمير “. وكذلك يوضح المؤلف الموقف من العمال الزراعيين بين المجتمع اليهودي والعرب: من ناحية ، مديري العمل الذين يهتمون بالأجور وساعات العمل العادلة ، ومن ناحية أخرى ، الشيوخ الأثرياء الذين يستغلون عمالهم من الصباح إلى المساء دون تعويض مناسب. يعد الراوي ، الذي يظهر باسم صاحب الارض ، خواجة موسى ، الذي اشترى أرضه وقام بتاجير العمال لزرع أول بستان له في فلسطين. خواجة موسى قد وقع في حب امرأة عربية شابة تدعى لطيفة وهي إحدى العاملات في حقله ، لكنها وقعت ضحية زواج تقليدي ؛ إذ اختار والدها لها عريسا قبيحا ابن لشيخ آخر. بعد بضع سنوات ، يجد خواجه موسى امرأتين عربيتين تقدمان الدجاج للبيع. أثارته احداهن كما لو انه قد رآها من قبل . وبعد إن تعمن النظر فيها وجدها هي نفسها لطيفة الجميلة الشابة ؛ فعلى الرغم من مرور بضع سنوات فقط ، إلا أن لطيفة أصبحت امرأة عجوز راضية بمصيرها. لا يقدم هذا النوع من الروايات تعقيدًا إنسانيًا أو نصيًا ، وتكمن الفائدة الرئيسية في موقف قصير ، يكشف بطريقة حقيقية عن الطبيعة الحقيقية للعلاقة بين صاحب العمل اليهودي والعاملة العربية في بستانه.

لقاء عابر

تبدا القصة بلقاء عابر تطور إلى قصة حب عذري بين شاب يهودي وعاملة عربية شابة : ابدى المؤلف إعجابه بهذه الشابة ووجها الحسن وعلى وجه الخصوص انبهر من بريق عينيها السوداوين . اخذ الاثنين بتبادل النظرات … تلك النظرات التي تعبر عن مشاعر جياشة … مشاعر من الحب، التقى الاثنان قرب البئر عن استراحة الظهيرة واخذا بتبادل الحديث للمرة الاولى ، لطيفة ، التي يحزن صوتها كما لو أن كارثة قد حدثت ، تشتكي إلى الراوي من أن والدها يريد أن يزوجها ضد إرادتها لابن الشيخ مغار. تسأله إذا كان صحيحاً أن اليهود لا يأخذون سوى امرأة واحدة وأن النساء اليهوديات يمكن أن يختارن أزواجهن ويستجيب بالإيجاب. هنا تصل القصة إلى ذروتها:

“لقد قال والدي ،” أضافت بعد لحظة ، لأنه سوف يزوجني لك ، إذا كنت مسلماً …

“لي؟ …”

على الرغم من نفسي ، ضحكت. نظرت لطيفة إليّ. عيناها مليئة بالألم العميق.

“لطيفة” ، قلت ، “مهلا ، تهودي وسأتزوجك …”

“سيقتلنا والدي وأنا وأنت …”

استجابة الراوي لنداء لطيفة مفيدة من عدة طرق. تحاول لطيفة إيجاد طريقة للخروج من الطريقة اليهودية ، والتي تسمح للنساء باختيار أزواجهن ،في الحقيقة إن الراوي يدرك جيدًا محنة لطيفة ، لكنه لا يستطيع التغلب على ضحكه. هذا الضحك ، الاستجابة اللاإرادية للنفس ، تُظهر مدى عدم إمكانية تقديم المساعدة من قبل الراوي. الذي يحاول مواصلة الحوار ، كما لو كان لجمع المعلومات وفهمها ، ولكن الاستجابة غير اللفظية غير المنضبط أقوى بكثير من وقع الكلمات. ويتضح إن لطيفة قد صدّقت نظرات الراوي ، التي رافقت وبقيت شاخصة إلى جميع حركاتها وخطاها ، لا بل إلى أين ذهبت وسارت ؛ وحاولت إن تتمسك ببصيص أمل وان كان ضعيفا حيال الراوي ؛ بيد إن امكانياتها في هذه الأمل قد تبددت بموافقة الأب على تزويجها رغما عنها.

إن علاقة الراوي إلى للطيفة كانت حتى الآن علاقة جمعت بين رجلاً وامرأة. فهنا امرأة شابة جذابة تعبر عيونها عن “شظايا من الفرح والحياة والشهوة” (هل قرأ وصف فلوبير عن عودته من الشرق الأوسط؟) ، شابة أبدت اهتمامًا به. إن عيون لطيفة تثير إعجابه وتجذبه إلى درجة أنه يفتح قصته مدحًا بجمالها الذي لا مثيل له. فقط امرأة أخرى ، سوداء العينين أيضاً ، انسته عيون لطيفة بعد بضع سنوات. وذهبت إلى الفتاة ذات العيون السوداء ، المليئة بالحياة ، وليس مجرد انجذاب الرجل للمرأة ، ولكن سحر شاب أوروبي. يبدو أن لطيفة تجسد سحر الشرق بشظايا من الحيوية والشهوة التي تتلألأ في عينيها.

مثال واضح

لهذا الجمال اجبره على افتتاح قصته بعبارة ” من لم ير عيني لطيفة – لم يرى عيونا جميلا أبدا “. فيما يلي مثال واضح على الرومانسية الصهيونية ، التي لم تضع الغرابة الشرقية الملونة فقط على السكان المحليين في أرض إسرائيل ، ولكن أيضًا على جذور عميقة وتقاليد أصيلة ، كرد مضاد لأوروبا المريضة وعلى الدعم الجوي اليهودي. لدينا حتى الآن قصة حب بريئة ، نوع من روميو الشرق الأوسط وجولييت ، الذي يعطل والدها الطاغية مساره الطبيعي. إن الرد الأول للراوي على اقتراح لطيفة هو أمر رائع لأنه يكشف أن والد لطيف ليس فقط بين الاثنين بل الراوي نفسه. لماذا تفاجأ الراوي من مقترح لطيفة بهذا؟ ما هي طبيعة الحاجز بينهما؟ اتضح على الفور أنه ليس من الضروري أن يعتنق الراوي الإسلام من أجل الفوز بحب لطيفة. الم يسأل في دهشة “أن يعتنق الإسلام؟” لكن: “لي؟” بمعنى آخر ، هل كان والدك سيزوجك؟ البيانات؟ إلي أنا؟ خواجة موسى؟ الحقيقة الحاسمة هنا هي المسافة الهائلة بينه وبين لطيفة. هناك عنصران رئيسيان مسؤولان عن هوية الراوي ، الصهيونية وأوروبا التي جاء منها.

في بداية القصة ، علمنا أن الراوي يعد أرضه لزرع أول بستان يهودي في فلسطين ، “كان القلب ممتلئًا بمشاعر الأعياد ، وبقدر ما كنت أعمل ، كانت البيئة كلها جميلة وواضحة. كان الكون بأكمله ضوءًا محمراً ، وكانت الرئتان تتنفسان بشكل مريح ، كما لو كانت تبتلع كل الهواء مرة واحدة ، وكان كل شيء أخضر. ” هذا الوصف يؤكد على الرؤية الصهيونية بشراء الاراضي الفلسطينية وزرعها خدمة لاهدافها الاستعمارية. فضلا عن حث اليهود في ربوع العالم إلى الهجرة والمكوث فيها تمهيدا لقيام دولتهم المستقبلية. والشعور بالثورة في محاولة تغيير مصير اليهود والطابع اليهودي للمغتربين ، والعودة إلى الطبيعة وعمل الأرض – ليست مذكورة صراحة هنا ، ولكنها جزء أساسي من الروح الصهيونية ، بين المؤلف وقرائه. الأمر الذي يؤكد علانية عن توجهات المؤلف الصهيونية، وكذلك نظرته إلى والد لطيفة على انه عربي ” حاقد على اليهود “.إن موضوع الهجرة الكامن في القصة ليس فقط يحمل طابعا صهيونيا ؛ إنما لتسليط الضوء على ماهية المجتمع العربي الجاهل الذي يفتقر إلى أي مقومات الثقافة – حسب زعم المؤلف – ؛ إذ إن المجتمع العربي لا يزال متمسك بالعادات والتقاليد البدائية والهمجية . فالمؤلف هنا هو احد أفراد المجتمع الغربي المثقف الذي جاء لبناء الوطن وتثقيفه . أما لطيفة فقد تحولت في كلامها من اميرة من الشرق إلى ابنه اقطاعي متزمت بالعادات والتقاليد البالية. وان فكرة التخلص من هذه العادات هو امرا بعيدا عن عقلية الراوي ، وهو ما ادى إلى انفجاره بالضحك عند سماع فكرة لطيفة. ولم يكن استماع الراوي فقط لرؤيته لحالتها النفسية وصراعها مع خوفها وابيها ، إنما فقط للتعرف على ماهية المجتمع العربي ؛ لكونه مثقفا ومتعلما لا يريد الخوض في ترهات المجتمع الشرقي، ودهشته الكبيرة على لسان لطيفة يدل على أنه أحضر معه أوروبا. تمجيد أوروبية سحر لطيف ، ولكن يمنع أي احتمال وجود علاقة بين الاثنين.إن هوية الراوي ، بصفته يهوديًا صهيونيًا ينقل رسالة التقدم إلى الشرق المتخلف ، قوية جدًا لدرجة أنه يمنع أي احتمال لعلاقة أسرية مع المسلم. إذ إن الهوية الأوروبية – الصهيونية للراوي أقوى من هويته كشاب ينجذب إلى امرأة. هذه الهوية القوية مثيرة للاهتمام بشكل خاص في قصة كتبها سميلانسكي ، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالعرب وثقافتهم وكرس لهم قصصه الأولى .

ضحك البطل

و يبدو أن ضحك البطل غير الارادي على اقتراح لطيفة يكشف الهدف الخفي الذي اراد الكاتب في عرضه. إنه يعبر عن الإحساس بلا منازع بتفوق الراوي ، والذي يمنع أي احتمال لوجود علاقة مباشرة ثنائية الاتجاه بينه وبين السكان المحليين وبناته. اهتمامه بهم هو أنثروبولوجي ، يحدد ، لكنه لا يستطيع أن يراهم على قدم المساواة. يكشف ضحكه عن النقطة الضعيفة للصهيونية منذ كتابة القصة حتى يومنا هذا ، وهي النقطة التي يوجد بها مجال للجذب المتبادل بين اليهودي الصهيوني الأوروبي والسكان العرب ، ولكن ليس من أجل لقاء حقيقي. بقيت ضحكات خواجة موسى يُسمع صداها في الأدب العبري الحديث طوال أكثر من قرن ؛ فنجدها موجودة بوضوح في نتاجات كلا من عجنون ويزهار وعوز والكثير من الأدباء الإسرائيليين المعاصرين .