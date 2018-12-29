أكثر أغنياء العالم ينتمون إلى برج الأسد

لندن – الزمان

أظهرت احدث الأبحاث أن أغنى الناس في العالم ينتمون إلى برج الاسد ،ففي الدراسة التي قام بها موقع العمل (ادفيو)، ، حللت قائمة فوربس 400 قائمة فوجدوا أن أكثر الأغنياء ينتمون الى هذا البرج، حيث استنتج الباحثون (أن 28 مليارديرا في تلك القائمة كانوا من برج الاسد)! ويعتقد الباحثون (أن مواليد برج الاسد (من 23 تموز إلى 22 آب) اغلبهم من القادة. فهم أذكياء وفكريون وعازمون ولديهم شخصيات قوية. أيضا ، الاسد واثق من نفسه وخلاق ، وجذاب بسبب طبيعته المتفائلة. وهذه بالتأكيد بعض الصفات التي تميز الملياردير)!ومن بين أكثر مواليد برج الأسد ثراء : الشريك المؤسس لشركة غوغل سيرجي برين ، ومؤسس شركة أوراكل ، لاري إليسون ، والملياردير الفرنسي فرانسوا بينو. ورجل الاعمال الهندي هاشم بريمجي.أما ثاني هذه الأبراج فهو برج الثور، وينتمي لها 24 ملياردير. تلاه برج الميزان بـ 23 ملياردير ، والدلو بـ 22 ثم الجوزاء ، والعذراء ، والجدي ، والحوت بواقع 21 مليارديرا لكل منهم..