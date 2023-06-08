أكبر بنك للبذور في الريف الإنكليزي يحمي النباتات من الزوال

آردينغلي (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – يشكّل “ميلّينيوم سيد بنك” في الريف الإنكليزي إلى الجنوب من لندن أكبر بنك للبذور في العالم، إذ يحفظ عند حرارة 20 درجة دون الصفر في خزائنه المقاومة للفيضانات والقصف والواقعة تحت الأرض 40 ألف نوع تعود إلى نباتات برية من كل أنحاء العالم.

والكثير من البذور يعود إلى أنواع مهددة بالانقراض، ما يجعل هذا الموقع في سباق مع الزمن، إذ أن اثنين من كل خمسة أنواع عرضة لهذا الخطر، بحسب العلماء.

بالنسبة لمخرج الأفلام الوثائقية ديفيد أتينبورو، وهو مرجع عالمي رئيسي في مجال العلوم الطبيعية، فإن بنك البذور هذا “قد يكون أهم مبادرة للحفاظ على البيئة تم تنفيذها على الإطلاق”.

ويوضح البروفيسور جون ديكي، المسؤول عن هذا المشروع، أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في “الحفاظ على الأنواع البرية من خلال البذور، لمنع هذه الأنواع من الاختفاء على المدى الطويل”.

ويتابع هذا الباحث البالغ 70 عاماً برنامج “ميلينيوم سيد بنك” منذ إنشائه عام 2000 للاحتفال بحلول الألفية الثالثة. ويقع بنك البذور هذا في وايكهورست، وهو فرع من حديقة كيو غاردنز النباتية الشهيرة في غرب لندن.

ويتم تخزين ما مجموعه 2,5 مليار بذرة في المكان، بجميع الأشكال والألوان والأحجام، وهي تنتمي إلى 40 ألفاً و20 نوعاً مختلفاً من 190 دولة.

وتمثل هذه البذور ما يقرب من 20% من نباتات العالم. وتعطى الأولوية للنباتات المهددة، لا سيما بسبب تغير المناخ. ولكن أيضاً للنباتات المتوطنة، والتي لا يمكن العثور عليها إلا في منطقة جغرافية محددة… وثمة مكان أيضاً للنباتات ذات الفائدة للسكان، من وجهة نظر طبية أو اقتصادية.

ويوضح جون ديكي أن “الأنواع النباتية مهددة لأسباب عدة (…) خصوصاً تعديل استخدام الأراضي للزراعة، فيما يؤدي تغير المناخ دوراً متزايداً” في هذا المجال.

ويلفت إلى أن “بعض النباتات ستتكيف مع هذا الوضع، فيما البعض الآخر لن يتكيف (…) وعلى الأقل سيبقى لها أثر هنا، بدلاً من أن تزول تماماً من الوجود”.

– أقبية ضد الإشعاعات –

يتلقى الموقع كل أسبوع بذوراً جديدة من جميع أنحاء العالم، لتبدأ بعدها عملية حفظها.

ويقول جون ديكي إن “الحفاظ على الحياة البرية لدينا يعتمد على التكنولوجيا التي كانت تُستخدم بالفعل في الأنواع المزروعة”، مضيفاً “الأمر ليس معقّداً: عليك أن تجفف (البذور) وتنظفها وتجمدها”. وبمجرد تجميدها، يمكن تخزينها لعقود، وربما قرون، بحسب ديكي.

يعمل فريق جون ديكي تحت نظر أفراد العامة في مختبرهم المغلق بالزجاج، في الموقع الذي يضمّ حوالى عشرين باحثاً وعدداً قليلاً من المتطوعين.

تركز لوسي تايلور بحثها على بذور من نوع “ألبيزيا بوليفيلا” وصلت من مدغشقر. وتشرح قائلة “تُعدّ مدغشقر مكاناً مثيراً للاهتمام للغاية لعلماء الأحياء لأنها تضمّ نباتات فريدة بفرادة الجزيرة التي انفصلت عن إفريقيا. إلى ذلك، فإن الضغوط الممارسة على الأراضي مهمة هناك” بسبب الزراعة.

تفصل لوسي تايلور البذور الفارغة عن ما عداها. وتقول “الكثير منها فارغ أو موبوء بالحشرات أو الآفات الزراعية (…) لكننا نريد مجموعة من أفضل جودة ممكنة والمساحة لدينا محدودة”.

يتم فحص البذور بالأشعة السينية للتحقق من وجود أمراض فيها.

كل منها لديه بطاقة تعريف، مع اسمها، وبلد المنشأ، وتاريخ وصولها إلى بنك البذور. ويتم تخزينها في عبوات زجاجية قبل تجميدها في أقبية تحت الأرض، بُنيت لمقاومة الفيضانات والقصف والإشعاع. ويدخل العلماء إلى هناك وهم يغطّون أنفسهم كما لو كانوا على قاعدة في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي.

أكبر مجموعة من البذور هي تلك التي تنتمي إلى عائلة الأوركيد. ولكن هناك بالطبع نباتات نادرة، مثل أصغر زنبق الماء في العالم، أو ديشامبسيا أنتاركتيكا، ويسمى أيضاً عشب الشعر في القطب الجنوبي، وهو أحد النباتات المزهرة المحلية في القارة المتجمدة.

“ميلّينيوم سيد بنك”، الذي يتلقى تمويلا عاما وتبرعات، عقد شراكات مع 90 دولة. بعض الدول، مثل إندونيسيا، ترفض مشاركة بذورها مع بنك البذور هذا، لكنها تحتفظ بها في أراضيها. لكن يبدو أن البعض الآخر بعيد المنال. ومن الأمور النادرة التي يندم عليها جون ديكي هو عدم وجود أي تواصل مع إيران في هذا المجال.

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