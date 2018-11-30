أكبر‭ ‬عملية‭ ‬قرصنة ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬طالت‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬

واشنطن‭-‬‭ ‬‭(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬ماريوت‭ ‬الجمعة‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬قرصنة‭ ‬واسعة‭ ‬لقاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬طالت‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬حوالى‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬نزلائها‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬داخليا‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬‭”‬دخول‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬بها‭”‬‭ ‬للانظمة‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2014‭.‬

وأوضحت‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنها‭ ‬تلقت‭ ‬اشارة‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬تتعلق‭ ‬بمحاولة‭ ‬الدخول‭ ‬الى‭ ‬نظام‭ ‬الحجوزات‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‭”‬شبكة‭ ‬ستاروود‭”‬‭. ‬وكشف‭ ‬التحقيق‭ ‬أن‭ ‬‭”‬طرفا‭ ‬غير‭ ‬مصرّح‭ ‬له،‭ ‬قام‭ ‬بتشفير‭ ‬معلومات‭ ‬ونسخها‭ ‬وحاول‭ ‬سحبها‭”‬‭.‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬ماريوت‭ ‬آرني‭ ‬سورنسون‭ ‬قوله‭ ‬‭”‬نحن‭ ‬نأسف‭ ‬بشدة‭ ‬للحادثة‭. ‬لقد‭ ‬تحرّكنا‭ ‬سريعا‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬لاحتواء‭ ‬الحادثة‭ ‬وإجراء‭ ‬تحقيق‭ ‬معمّق‭ ‬بمساعدة‭ ‬خبراء‭ ‬أمنيين‭ ‬بارزين‭”‬‭.‬

وأضاف‭ ‬سورنسون‭ ‬‭”‬نحن‭ ‬نبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬بوسعنا‭ ‬لمساعدة‭ ‬زبائننا‭”‬‭.‬

وتابع‭ ‬رئيس‭ ‬المجموعة‭ ‬نحن‭ ‬‭”‬نسخّر‭ ‬كل‭ ‬الموارد‭ ‬اللازمة‭ ‬لحذف‭ ‬أنظمة‭ ‬ستاروود‭ ‬وتسريع‭ ‬عملية‭ ‬جارية‭ ‬لتعزيز‭ ‬أمن‭ ‬شبكتنا‭”‬‭.‬

وتتعاون‭ ‬المجموعة‭ ‬مع‭ ‬تحقيق‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إبلاغ‭ ‬السلطات‭ ‬التنظيمية‭ ‬للقطاع‭.‬

وأعلنت‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬اندمجت‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬مع‭ ‬شبكة‭ ‬‭”‬ستاروود‭”‬‭ ‬الأميركية،‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬نسخها،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬مرتبطة‭ ‬بحجوزات‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬أو‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭.‬

شبكة‭ ‬ستاروود

وكشفت‭ ‬المجموعة‭ ‬أن‭ ‬معلومات‭ ‬نحو‭ ‬327‭ ‬مليونا‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬النزلاء‭ ‬الواردين‭ ‬ضمن‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المقرصنة،‭ ‬تضم‭ ‬أسماءهم‭ ‬وعناوينهم‭ ‬البريدية‭ ‬والإلكترونية‭ ‬وأرقام‭ ‬هواتفهم‭ ‬وجوازات‭ ‬سفرهم‭ ‬وتواريخ‭ ‬ميلادهم‭ ‬وجنسهم‭ ‬ومعلومات‭ ‬حول‭ ‬حسابهم‭ ‬على‭ ‬‭”‬شبكة‭ ‬ستاروود‭”‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬مؤخرا‭ ‬مجموعة‭ ‬البطاقات‭ ‬المصرفية‭ ‬‭”‬أميركان‭ ‬اكسبرس‭”‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للمسافرين‭ ‬بانتظام‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للباقين‭ ‬فإن‭ ‬المعلومات‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الاسم‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬على‭ ‬العنوانين‭ ‬البريدي‭ ‬والإلكتروني‭.‬

وخصصت‭ ‬مجموعة‭ ‬ماريوت‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‭(‬إنفو‭ ‬دوت‭ ‬ستاروود‭ ‬هوتلز‭)‬‭ ‬ومركزا‭ ‬للاتصال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تزويد‭ ‬الاشخاص‭ ‬المعنيين‭ ‬بمعلومات‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬حصل‭.‬

وتنوي‭ ‬المجموعة‭ ‬إبلاغ‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬ترد‭ ‬اسماؤهم‭ ‬في‭ ‬قاعدة‭ ‬البيانات‭ ‬المقرصنة‭ ‬بواسطة‭ ‬رسائل‭ ‬إلكترونية‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭.‬

ويوضح‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬القرصنة‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬الحجوزات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬بواسطة‭ ‬شبكة‭ ‬ستاروود‭ ‬لأن‭ ‬مجموعة‭ ‬‭”‬ماريوت‭ ‬تستخدم‭ ‬نظام‭ ‬حجوزات‭ ‬منفصلا‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬مختلفة‭”‬‭.‬

وتضم‭ ‬شبكة‭ ‬‭”‬ستاروود‭”‬‭ ‬‭”‬فنادق‭ ‬دبليو‭”‬،‭ ‬و‭”‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬شيراتون‭”‬‭ ‬و‭”‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬ويستن‭”‬‭ ‬و‭”‬فنادق‭ ‬ومنتجعات‭ ‬ميريديان‭”‬‭ ‬و‭”‬فنادق‭ ‬فور‭ ‬بوينتس‭”‬‭ ‬التابعة‭ ‬لشيراتون‭ ‬و‭”‬فنادق‭ ‬ديزاين‭”‬‭. ‬وعرضت‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬النزلاء‭ ‬المعنيين‭ ‬اشتراكا‭ ‬مجانيا‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‭”‬ويبووتشر‭”‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الانترنت‭ ‬لرصد‭ ‬أي‭ ‬استخدام‭ ‬لمعلوماتهم‭ ‬الخاصة‭. ‬وتندرج‭ ‬الحادثة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مجموعة‭ ‬عمليات‭ ‬قرصنة‭ ‬لبيانات‭ ‬شخصية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬التسبب‭ ‬بمشاكل‭ ‬قد‭ ‬تطول‭ ‬لسنوات‭ ‬لضحاياها‭ ‬الذين‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكونون‭ ‬عرضة‭ ‬لتداعيات‭ ‬قضائية‭ ‬ومالية‭.‬

وهزّت‭ ‬فيسبوك‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الماضي‭ ‬فضيحة‭ ‬حصول‭ ‬شركة‭ ‬‭”‬كامبريدج‭ ‬أناليتيكا‭”‬‭ ‬البريطانية‭ ‬على‭ ‬بيانات‭ ‬لعشرات‭ ‬الملايين‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمهم‭.‬

وفي‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2018‭ ‬تعرّضت‭ ‬مجموعة‭ ‬فيسبوك‭ ‬لقرصنة‭ ‬طاولت‭ ‬29‭ ‬مليون‭ ‬حساب‭. ‬وقد‭ ‬أنفقت‭ ‬المجموعة‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التصدّي‭ ‬للعملية‭.‬