أكاديميون يدعون الحكومة لمناقشة مقترحاتهم للنهوض بالموصل

الموصل- الزمان: دعا مركز (مستقبل نينوى للدراسات الإستراتيجية)، السبت، رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني الذي زار محافظة نينوى، الى تبني الدراسات والاقتراحات التي يعدها اختصاصيو المركز، في مجال التنمية والاقتصاد والاعمار والهندسة للنهوض بواقع المحافظة، داعيا إلى اعتماد المركز غير الربحي، كجهة استشارية للحكومة المحلية وبقية الدوائر التنفيذية.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز، نبيل بكر اليوزبكي، في بيان تسلمت الزمان نسخة منه إن “المركز الذي هو منظمة مجتمع مدني مسجلة لدى دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في الوقت الذي يشكر فيه رئيس الوزراء على زيارته إلى نينوى، فانه يدعوه إلى الاستفادة من الدراسات والاقتراحات التي يعدها اختصاصيون يعملون في المركز في مجالات التنمية والاقتصاد والاعمار والهندسة للنهوض بواقع الموصل وهموم نينوى” .

واسترسل البيان: “نعمل على دراسات للكثير من المشاكل والمعوقات التي تقف عائقا أمام تحقيق تنمية مستدامة في البلد ووضع الحلول والتوصيات اللازمة، ونظرا لما يمتلكه المركز من النخب والمختصين في كافة المجالات فان أعمالنا تحتاج إلى من يتبناها ويترجمها على أرض الواقع”، داعيا إلى “اعتماد المركز غير الربحي كجهة استشارية للحكومة المحلية وبقية الدوائر التنفيذية”.

واستطرد البيان: “أقمنا عدة مؤتمرات وندوات وورش عمل، واصدرنا الكثير من التوصيات والمقترحات، خدمة للصالح العام، ومن أجل النهوض بواقع البلاد”.

وتراس السوداني، السبت، اجتماعاً لرؤساء الدوائر الخدمية والحكومية في محافظة نينوى، في خلال زيارته للمحافظة التي وصلها صباح أمس الجمعة.

وأفاد مكتب السوداني في بيان أن “السوداني استمع إلى عرض شامل عن سير تقديم الخدمات للمواطنين وأداء الدوائر في المحافظة”.