أكاديمية الشرقية للإعلام تُطلق دورة جديدة

أربيل – فريد حسن

اطلقت اكاديمية الشرقية للاعلام امس الاثنين دورة جديدة في التقديم التلفزيوني على يد اساتذة ومختصين بمجال الاعلام تستمر خمسة ايام في ستوديو سبعة في اربيل. وتتضمن الدورة محاضرات وتدريبات في الجانبين النظري والعملي ، ويشارك فيها متدربون من العراق وبلدان اخرى جاءوا لصقل مهاراتهم في فن الالقاء والاتصال الشخصي واللغة وكيفية التعامل مع الكاميرا واكتساب الثقة اثناء تقديم الاخبار والبرامج التلفزيونية.

ويقدم المدربون دروساً عمليةً مكثفة لتشمل الصوت ولغةَ الجسد وفن الالقاء وشخصية المذيع، اثناء تقديم الاخبار والحوارات التلفزيونية.

وكانت الاكاديمية قد اقامت سلسلة دورات في دبي واربيل. وتأسست الاكاديمية بايعاز من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لتلبية الحاجات المتزايدة لتطوير المهارات في مجالات الاذاعة والتلفزيون ، وكانت انطلاقتها الاولى في شباط 2021. والاكاديمية جزء من كيان مجموعة قنوات (الشرقية).