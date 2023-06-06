أكاديمية الشرقية للإعلام تواصل دورتها في التقديم التلفزيوني

أربيل – فريد حسن

تواصل اكاديمية الشرقية للإعلام لليوم الثاني على التوالي تدريباتها في دورة التقديم التلفزيوني في ستوديو سبعة بأربيل. وقدم الاساتذة المتخصصون في الاعلام محاضراتهم في فن الالقاء واعداد الخبر التلفزيوني وصياغة العــناوين.

وهذه الدورة كما في سابقاتها شهدت مشاركة مغتربين عراقيين من الولايات المتحدة والمانيا ومن مدن الداخل كالبصرة واربيل وبغداد وغيرها، وابدى المشاركون سعادتهم للحضور الى ستوديوهات (الشرقية) واطلاعهم على احدث التقنيات في مجال الاخراج والتسجيل والنقل الحي للبرامج، فيما تلقوا محاضرات تطبيقية في بناء شخصية المذيع ومقدم البرامج وفي اللغة التلفزيونية والنحو والصرف والاستماع الى شرح قدمه كبير المخرجين في ستوديو 7 علي البياتي لعملية التحضير والاستعداد للتقديم والتقنيات المصاحبة فضلا عن تقنيات الواقع الافتراضي بوصفها عماد الانتاج الفضائي لانتاج البرامج في المستقبل . مؤكدين ان (الشرقية كانت سباقة في ولوج هذا التطور الحــــداثوي).

وقال مدير الاكاديمية احمد الجنابي ان (نجاح الدورات السابقة والاقبال الباهر على هذه الدورة الخامسة يعزز الدافعية على تطوير البرامج ورفد المشاركين بالمهارات التي توفر لهم فرصا في سوق العمل ). وكانت الاكاديمية قد وقعت اتفاقيتي تعاون مشترك مع جامعة ام القوين في دولة الامارات ومعهد العلمين للدراسات العليا في النجف.

وتأسست الاكاديمية بايعاز من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لتلبية الحاجات المتزايدة لتطوير المهارات في اعمال الاذاعة والتلفزيون ، وكانت انطلاقتها الاولى في شباط 2021 ، والاكاديمية جزء من كيان مجموعة قنوات (الشرقية).