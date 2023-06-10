أكاديمية الشرقية للإعلام تختتم دورة التقديم التلفزيوني

اربيل – فريد حسن

اختتمت أكاديمية الشرقية للاعلام امس الجمعة دورة التقديم التلفزيوني في ستوديو سبعة في اربيل بعد تواصلها لخمسة ايام.

وحاضر في الدورة خبراء متخصصون في الإعلام التلفزيوني وصناعة الخبر.

كما شارك في الدورة متدربون من العراق وخارجه جاءوا لصقل مهاراتهم في فن الالقاء والاتصال الشخصي واللغة وكيفية التعامل مع الكاميرا واكتساب الثقة اثناء تقديم نشرات الاخبار والبرامج الحوارية التلفزيونية. .. وتسلم المشاركون في نهاية الدورة شهادات تخرج مثمنين الجهود المبذولة في تقديم هذه الدورة بمستوى عال. واعلن مدير الاكاديمية الدكتور احمد الجنابي ان (الاكاديمية ستقيم دورات لاحقة في دبي واربيل والنجف).

وتاسست الاكاديمية بايعاز من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لتلبية الحاجات المتزايدة لتطوير المهارات في اعمال الاذاعة والتلفزيون. وكانت انطلاقتها الاولى في شباط 2021. والاكاديمية جزء من كيان مجموعة قنوات (الشرقية).