أكاديمية الشرقية توقّع إتفاقية تعاون مع معهد العلمين للدراسات العليا

النجف – سعدون الجابري

تواصل اكاديمية (الشرقية ) للاعلام توسيع دائرة نشاطها وعلاقاتها المهنية مع جامعات وهيئات تدريسية مرموقة بهدف تمكين الشباب العربي للحصول على تعليم وتدريب في المهن الاعلامية.فبعدَ توقيعها نهاية شباط الماضي اتفاقيةِ تعاون مع جامعة ام القيوين الحكومية في دولة الامارات ،وقعت امس اتفاقيةَ تعاون مشتركٍ مع معهدِ العلمين للدراساتِ العليا بمحافظة النجف، تتولى بموجبِها الاكاديميةُ تدريبَ وتطويرَ المهاراتِ الاعلاميةِ لطلبةِ الدراساتِ العليا في المعهد. ووقع الاتفاق عن اكاديمية الشرقية الرئيس التنفيذي لها الدكتور احمد خميس الجنابي وعن معهدِ العلمين عميده الدكتور زيد عدنان محسن بحضور عدد من اساتذة المعهد والأكاديمية.

وأشار الجنابي الى ان (اكاديميةُ الشرقيةُ للإعلام ستوفر من خلالِ هذهِ الاتفاقيةِ التي ستستمرُ لعامينِ قابلةً للتجديدِ دوراتٍ متخصصةً تُحاكي بيئةَ اعلام المستقبل وبأحدث التقنياتِ بالاضافة الى جذبِ العديدِ من طلبةِ العلومِ من العربِ والاجانبِ للتسجيلِ على برامجِ الماجستير والدكتوراه المعتمدةِ في معهدِ العلمين للدراسات العليا، كما يتعاون الطرفان في إقامة المؤتمرات والندوات والفعاليات الثقافية والعلمية والدورات التدريبية في المجالات الإعلامية في بناية المعهد)، مضيفا( وبموجب الاتفاقية تقدم الاكاديمية دورة مجانية وبشكل دائم للطالب الأول على دفعته في قسم الاعلام بالمعهد).

وتطمح الاكاديميةُ الى فتح اواصرِ التعاونِ المشتركِ لتقديمِ كل ما هو متميز في مجالِ الاعلام العالمي مع الجامعاتِ والمعاهدِ والاكاديمياتِ المعتمدةِ كافة ، في داخلِ العراقِ وخارجِه .

وكانت الاكاديمية اقامت سلسلة دورات في دبي واربيل.وتأسست الاكاديمية بايعاز من رئيس مجموعة الاعلام المستقل الاستاذ سعد البزاز لتلبية الحاجات المتزايدة لتطوير المهارات في اعمال الاذاعة والتلفزيون ، وكانت انطلاقتها الاولى في شباط 2021. وهي جزء من كيان مجموعة قنوات (الشرقية).