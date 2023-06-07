أكاديمية الشرقية تقدّم تدريبات عملية مكثّفة للمشاركين

اربيل – فريد حسن

خضع المشاركون في دورة التقديم التلفزيوني التي تقيمها اكاديمية الشرقية للإعلام في ستوديو سبعة في اربيل الى تدريبات عملية مكثفة في كتابة نشرة الاخبار وتقديمها. كما تلقى المشاركون تطبيقات في اعداد وتقديم البرامج التلفزيونية. وقدم رئيس تحرير جريدة )الزمان) طبعة العراق الدكتور احمد عبد المجيد محاضرات حول مقومات المذيع المتكامل. وواصل المذيع البارز شمعون متي محاضراته في اللغة والالقاء وبلاغة المفردة. وقدم مدير الاكاديمية الدكتور احمد الجنابي محاضرات حول شخصية المذيع واسلوب الحوار الناجح اثناء تقديم الاخبار والبرامج التلفزيونية. وقال الجنابي ان (الاكاديمية مستمرة في خدمة هذا الجيل من الإعلاميين ليكونوا قادرين على نقل الخبر وفق افضل المعايير الحديثة في صناعة الاخبار). ومن المقرر ان تنهي الدورة ايامها الجمعة حيث سيحصل المشاركون على شهادات مشاركة وفيديو تخرج .