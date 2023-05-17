أكاديمية افرو ستي الكروية تفتتح أبوابها بالتزامن مع إنطلاق العطلة الصيفية
دهوك – سامر الياس سعيد
يعد مجمع افروستي في مدينة دهوك من احدث المجمعات السكنية في العراق حيث يحظى بخدمات مميزة ويستقطب في تلك الخدمات ابراز المواهب والامكانيات الخاصة في الاطـــــــفال لذلك من هذا الواقع فكر اللاعب السابق والمدرب الحالي الكابتن محمود نديم لاســـــــتقطاب تلك الخامات العمرية في اكاديمـــــــية كروية ســــــــعى لافتـــــتاحها واطلاقها بالتزامن مع انطلاقة العطلة الصيفية الخاصة بالمراحل الدراسية غير المنتهية .
استحقاقات مقبلة
يقول نديم في لقاء مع (الزمان ) ان فكرة الاكاديمية واطلاقها جاء لابراز المواهب الكروية وصقل المهارات الرياضية لدى الفئات العمرية بغية الكشف عنها وتجهيزها للاستحقاقات المقبلة مبرزا بان الفكرة انطلقت من العام الماضي مستقطبة اعداد لاباس بها من اللاعبين الصغار الذين تمكنوا من هضم الافكار التدريبية وابراز قدراتهم في مواكبة كل ما يلم بعلم الاعداد والتدريب الكروي التي جرى تلقينها لهم عبر الوجبات التي تدوم لمدة 3 ايام في الاسبوع وذلك في موقع التدريب الذي يعد ملعب لاوين الواقع بمنطقة تناهي المحاذية لمجمع افرو ستي والواقع قرب جامعة نوروز اما موقع الاكاديمية والية تسجيل اللاعبين فتجري في موقـــــع المجمع افروستي .
وعن الاعمار المحددة التي يجري دعوتها للانضمام للاكاديمية يقول الكابتن محمود نديم انها تبدا من عمر (5) سنوات فما فوق اضافة لابراز عدة ميزات تسهل التنقل لتلك الفئات العمرية من المجمع الى الملعب وبالعكس مع التفكير بتوسيع تلك الخطوط تلبية للمشاركين ممن يسكنون خارج المجمع علما ان بدل الاشتراك في الاكاديمية هو زهيد حيث يبلغ (50) الف دينار عراقي تدفع بشكل بدل اشتراك شهري .
وتحفل سيرة الكابتن محمود نديم بالكثير من المحطات كونه لاعب كرة قدم سابق سبق له تمثيل عدد من اندية دوري الدرجة الممتازة الى جانب اضطلاعه بتدريب فريق نادي كفاءات نينوى وهو حاصل على شهادة الماجستير في علوم التربية الرياضية بالاضافة لحصوله على شهادات دي وسي المعترف بها من قبل الاتحاد الاسيوي بكرة القدم فضلا عن اعتراف الاتحاد المذكور بكونه مدير اسيوي .