

أكاديمية افرو ستي‮ ‬الكروية تفتتح أبوابها بالتزامن مع إنطلاق العطلة الصيفية

دهوك‮ – ‬سامر الياس سعيد

يعد مجمع افروستي‮ ‬في‮ ‬مدينة دهوك من احدث المجمعات السكنية في‮ ‬العراق حيث‮ ‬يحظى بخدمات مميزة ويستقطب في‮ ‬تلك الخدمات ابراز المواهب والامكانيات الخاصة في‮ ‬الاطـــــــفال لذلك من هذا الواقع فكر اللاعب السابق والمدرب الحالي‮ ‬الكابتن محمود نديم لاســـــــتقطاب تلك الخامات العمرية في‮ ‬اكاديمـــــــية كروية ســــــــعى لافتـــــتاحها واطلاقها بالتزامن مع انطلاقة العطلة الصيفية الخاصة بالمراحل الدراسية‮ ‬غير المنتهية‮ .‬

استحقاقات مقبلة

يقول نديم في‮ ‬لقاء مع‮ (‬الزمان‮ ) ‬ان فكرة الاكاديمية واطلاقها جاء لابراز المواهب الكروية وصقل المهارات الرياضية لدى الفئات العمرية بغية الكشف عنها وتجهيزها للاستحقاقات المقبلة مبرزا بان الفكرة انطلقت من العام الماضي‮ ‬مستقطبة اعداد لاباس بها من اللاعبين الصغار الذين تمكنوا من هضم الافكار التدريبية وابراز قدراتهم في‮ ‬مواكبة كل ما‮ ‬يلم بعلم الاعداد والتدريب الكروي‮ ‬التي‮ ‬جرى تلقينها لهم عبر الوجبات التي‮ ‬تدوم لمدة‮ ‬3‮ ‬ايام في‮ ‬الاسبوع وذلك في‮ ‬موقع التدريب الذي‮ ‬يعد ملعب لاوين الواقع بمنطقة تناهي‮ ‬المحاذية لمجمع افرو ستي‮ ‬والواقع قرب جامعة نوروز اما موقع الاكاديمية والية تسجيل اللاعبين فتجري‮ ‬في‮ ‬موقـــــع المجمع افروستي‮ .‬

وعن الاعمار المحددة التي‮ ‬يجري‮ ‬دعوتها للانضمام للاكاديمية‮ ‬يقول الكابتن محمود نديم انها تبدا من عمر‮ (‬5‮) ‬سنوات فما فوق اضافة لابراز عدة ميزات تسهل التنقل لتلك الفئات العمرية من المجمع الى الملعب وبالعكس مع التفكير بتوسيع تلك الخطوط تلبية للمشاركين ممن‮ ‬يسكنون خارج المجمع علما ان بدل الاشتراك في‮ ‬الاكاديمية هو زهيد حيث‮ ‬يبلغ‮ (‬50‮) ‬الف دينار عراقي‮ ‬تدفع بشكل بدل اشتراك شهري‮ .‬

وتحفل سيرة الكابتن محمود نديم بالكثير من المحطات كونه لاعب كرة قدم سابق سبق له تمثيل عدد من اندية دوري‮ ‬الدرجة الممتازة الى جانب اضطلاعه بتدريب فريق نادي‮ ‬كفاءات نينوى وهو حاصل على شهادة الماجستير في‮ ‬علوم التربية الرياضية بالاضافة لحصوله على شهادات دي‮ ‬وسي‮ ‬المعترف بها من قبل الاتحاد الاسيوي‮ ‬بكرة القدم فضلا عن اعتراف الاتحاد المذكور بكونه مدير اسيوي‮ .‬