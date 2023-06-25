أقنعة وأجراس وأزياء ملونة احتفالا بـعيد الأشباح في تايلاند

لوي‭ (‬تايلاند‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬خرج‭ ‬مئات‭ ‬التايلانديين‭ ‬بملابس‭ ‬ملونة‭ ‬ورقصوا‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬قرع‭ ‬الأجراس‭ ‬السبت،‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬فاي‭ ‬تا‭ ‬خون‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬سنويا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬المملكة‭.‬

يقام‭ “‬مهرجان‭ ‬الأشباح‭”‬،‭ ‬النظير‭ ‬التايلاندي‭ ‬ليوم‭ ‬الموتى‭ ‬في‭ ‬المكسيك،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دان‭ ‬ساي‭ ‬بمقاطعة‭ ‬لوي،‭ ‬وله‭ ‬جذوره‭ ‬في‭ ‬التقاليد‭ ‬البوذية‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬حتى‭ ‬الأحد‭.‬

كما‭ ‬شارك‭ ‬رجال‭ ‬غطّوا‭ ‬أجسامهم‭ ‬بالطين،‭ ‬رمز‭ ‬الخصوبة‭ ‬وحقول‭ ‬الأرز‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬الموكب‭ ‬الاحتفالي‭ ‬الذي‭ ‬شار‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬طريق‭ ‬ضيق‭ ‬مزدحم‭ ‬بطول‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭.‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬بيسيت‭ ‬تابتونغ‭ (‬59‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬إن‭ ‬أقنعة‭ ‬الأشباح،‭ ‬المصنوعة‭ ‬من‭ ‬قشور‭ ‬جوز‭ ‬الهند،‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الأصل‭ ‬ذات‭ ‬تصميمات‭ ‬بسيطة‭ ‬وذات‭ ‬لون‭ ‬طيني‭ ‬باهت‭.‬

ولكن‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬المهرجان‭ ‬يحظى‭ ‬بشعبية‭ ‬لدى‭ ‬السياح،‭ ‬فإن‭ ‬الأقنعة‭ ‬طويلة‭ ‬الأنف‭ ‬المرسومة‭ ‬يدوياً‭ ‬تتميز‭ ‬بألوان‭ ‬أكثر‭ ‬إشراقاً‭.‬

وقال‭ ‬تابتونغ‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬يستغرق‭ ‬صنع‭ ‬قناع‭ ‬بسيط‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬إلى‭ ‬أسبوعين،‭ ‬بينما‭ ‬يستغرق‭ ‬القناع‭ ‬الأكثر‭ ‬تفصيلا‭ ‬شهوراً‭ ‬من‭ ‬العمل‭”.‬

بالنسبة‭ ‬للسكان‭ ‬المحليين،‭ ‬فإن‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬أقنعتهم‭ ‬بعد‭ ‬المهرجان‭ ‬يُعدّ‭ ‬نذير‭ ‬شؤم‭.‬

وأضاف‭ ‬الفنان‭ ‬الخمسيني‭ “‬بعد‭ ‬الاحتفال،‭ ‬سنأخذها‭ ‬إلى‭ (‬المعبد‭ ‬البوذي‭) ‬في‭ ‬وات‭ ‬بون‭ ‬تشاي‭. ‬ثم‭ ‬سنترك‭ ‬الأقنعة‭ ‬لتطفو‭ ‬على‭ ‬النهر،‭ ‬لأننا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬بشكل‭ ‬رمزي‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬السيئة‭ ‬ومن‭ ‬أي‭ ‬سلبية‭”.‬

ولم‭ ‬يخفِ‭ ‬السياح‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬لحضور‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬السنوي‭ ‬حماسهم‭.‬

وقال‭ ‬الأسترالي‭ ‬المتقاعد‭ ‬كولين‭ ‬دوبلوك‭ (‬69‭ ‬عاما‭) “‬إنه‭ ‬رائع،‭ ‬إنه‭ ‬فريد‭ ‬من‭ ‬نوعه‭. ‬لم‭ ‬أر‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭”.‬

أما‭ ‬سونجاي‭ ‬فومبغبارتاماجاورين،‭ ‬وهي‭ ‬محاسبة‭ ‬في‭ ‬بانكوك‭ ‬تبلغ‭ ‬54‭ ‬عاما،‭ ‬فتشارك‭ ‬للعام‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬في‭ ‬بانكوك،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬سوى‭ ‬مبان‭ ‬عالية،‭ ‬وناس‭ ‬يرتدون‭ ‬ملابس‭ ‬أنيقة،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭ ‬الفاخرة،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬صلة‭ ‬بين‭ ‬الناس‭… ‬هنا،‭ ‬ترون‭ ‬السكان‭ ‬المحليين‭ ‬الذين‭ ‬يحبون‭ ‬الالتقاء‭ ‬والاستمتاع‭”.‬

وأضافت‭ “‬أعتقد‭ ‬أنني‭ ‬سأستمر‭ ‬في‭ ‬المجيء‭ ‬كل‭ ‬عام‭”‬،‭ “‬في‭ ‬الليل،‭ ‬كان‭ ‬المحتفلون‭ ‬يرتدون‭ ‬أقنعة‭ ‬الأشباح‭ ‬والأزياء‭ ‬الآسرة‭ ‬ويرقصون‭ ‬طوال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬التكنو‭ ‬في‭ ‬حفلات‭ ‬في‭ ‬الشارع‭”.‬