أقمار لانتشال بلدان العالم الأفقر من الصحراء الرقمية

الدوحة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الاتصالات‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدول‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭ ‬المنعقد‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬أن‭ ‬ثلث‭ ‬سكان‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الأفقر‭ ‬فقط‭ ‬يمكنهم‭ ‬الاتصال‭ ‬بشبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬لكن‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬المنخفضة‭ ‬العلو‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬الأمل‭ ‬للملايين‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬من‭ ‬إفريقيا‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬الخبراء‭ ‬فإن‭ ‬الانترنت‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬صحية‭ ‬لاسيما‭ ‬للأطفال‭ ‬والقطاعات‭ ‬الخدمية‭ ‬الأساسية‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الفقيرة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬استهلاك‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الخدمة‭ ‬المطلوب‭ ‬تقديمها‭.‬

فيما‭ ‬اجتمع‭ ‬زعماء‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬الأفقر‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مؤتمر‭ ‬ينعقد‭ ‬برعاية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬متعهّدين‭ ‬بـ»إجراءات‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬المدقع،‭ ‬فيما‭ ‬أقر‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬بشعورهم‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬حيال‭ ‬النموذج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭.‬

وتشارك‭ ‬شخصيات‭ ‬ممثلة‭ ‬لـ33‭ ‬دولة‭ ‬إفريقية‭ ‬و12‭ ‬من‭ ‬بلدان‭ ‬آسيا‭ ‬ومنطقة‭ ‬المحيط‭ ‬الهادئ‭ ‬وهايتي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬تأجّل‭ ‬مرّتين‭ ‬بسبب‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬تصنّف‭ ‬جميعها‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬البلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭ ‬التي‭ ‬استُحدثت‭ ‬قبل‭ ‬خمسين‭ ‬عاما‭ ‬ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬دولي‭ ‬خاص‭.‬

وطالب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬البلدان‭ ‬الأغنى‭ ‬بالتوقف‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬الأعذار‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬لتفي‭ ‬البلدان‭ ‬المتقدمة‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬بتقديم‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬0‭,‬15‭ ‬إلى‭ ‬0‭,‬20‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬دخلها‭ ‬الوطني‭ ‬للمساعدة‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬التنمية‮»‬‭.‬

وأقر‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬بأن‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬منها‭ ‬البلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭ ‬‮«‬مسألة‭ ‬بنيوية‭ ‬متعلقة‭ ‬بغياب‭ ‬العدالة‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬المراكز‭ ‬الصناعية‭ ‬المتقدمة‭ ‬والأطراف‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭.. ‬إنها‭ ‬قضية‭ ‬عالمية‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدركه‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬ومجتمعاتها‮»‬‭.‬

تعهّدت‭ ‬شركات‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬عملاقة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬مساعدة‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وخدمات‭ ‬الإنترنت‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬إلى‭ ‬حقبة‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشبكة،‭ ‬إذ‭ ‬ستؤدي‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬فيما‭ ‬ترسل‭ ‬شركات‭ ‬أخرى‭ ‬آلاف‭ ‬أجهزة‭ ‬البث‭ ‬من‭ ‬الجيل‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬الأرض‭ ‬المنخفض‭.‬

حاليا،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬سوى‭ ‬لـ36‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلدان‭ ‬الـ46‭ ‬الأفقر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والبالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1‭,‬25‭ ‬مليار‭ ‬شخص‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يتمتع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬بإمكانية‭ ‬الاتصال‭ ‬بالإنترنت‭.‬

ودان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ ‬‮«‬الفجوة‭ ‬الدولية‭ ‬المذهلة‭ ‬في‭ ‬الاتصالات‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قال‭ ‬إنها‭ ‬اتسعت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقد‭ ‬الماضي‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬الفجوة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الشكاوى‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التخلي‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬الثورة‭ ‬الرقمية‮»‬‭.‬

ويعد‭ ‬الشح‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرقمي‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الشدة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬البلدان‭ ‬الإفريقية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬حيث‭ ‬بالكاد‭ ‬يمكن‭ ‬لربع‭ ‬سكان‭ ‬البلاد‭ ‬البالغ‭ ‬تعدادهم‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬الاتصال‭ ‬بالشبكة‭.‬

وبينما‭ ‬يعد‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬سهلا‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬الكونغو‭ ‬الديموقراطية‭ ‬مثل‭ ‬كينشاسا،‭ ‬تعتبر‭ ‬مناطق‭ ‬ريفية‭ ‬كبيرة‭ ‬ومساحات‭ ‬شاسعة‭ ‬تنشط‭ ‬فيها‭ ‬مجموعات‭ ‬متمردة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقدين‭ ‬بمثابة‭ ‬صحراء‭ ‬رقمية‭.‬

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬الدوحة‭ ‬أن‭ ‬يجلب‭ ‬إطلاق‭ ‬آلاف‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬ضمن‭ ‬مدار‭ ‬أرضي‭ ‬منخفض‭ ‬تغييرا‭ ‬سريعا‭ ‬ويعزز‭ ‬آمال‭ ‬إفريقيا‭.‬

‭- ‬‮«‬تجاوز‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‮»‬‭ -‬

ستلعب‭ ‬تغطية‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬دورا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬تعهّد‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬تمكين‭ ‬مئة‭ ‬مليون‭ ‬إفريقي‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الإنترنت‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬تم‭ ‬رسم‭ ‬ملامحه‭ ‬قبيل‭ ‬انطلاق‭ ‬المؤتمر‭.‬

وأعلنت‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مرحلة‭ ‬أولى‭ ‬تشمل‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬وأضافت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬تعهّدا‭ ‬بتغطية‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬آخرين‭.‬

وستؤمَّن‭ ‬اتصال‭ ‬أول‭ ‬خمسة‭ ‬ملايين‭ ‬شخص‭ ‬‮«‬فياسات‮»‬،‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬ترسل‭ ‬مجموعات‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬إلى‭ ‬الفضاء‭ ‬لمنافسة‭ ‬الألياف‭ ‬الأرضية‭ ‬ذات‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭.‬

وسترسل‭ ‬شركتا‭ ‬إيلون‭ ‬ماسك‭ ‬‮«‬سبايس‭ ‬إكس‮»‬‭ ‬و»ستار‭ ‬لينك‮»‬‭ ‬آلاف‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬إلى‭ ‬مدار‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬400‭ ‬و700‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬الأرض‭.‬

وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬براد‭ ‬سميث‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬لدى‭ ‬رؤيته‭ ‬رقم‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬الذي‭ ‬اقترحه‭ ‬فريقه‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬تساءل‭ ‬‮«‬هل‭ ‬هذا‭ ‬واقعي؟‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬بات‭ ‬الآن‭ ‬مقتنعا‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬ممكن‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬كلفة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬تراجعت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وستواصل‭ ‬التراجع‭.. ‬هذا‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بالتحرّك‭ ‬بهذه‭ ‬السرعة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬شريحة‭ ‬سكانية‭ ‬بهذا‭ ‬الحجم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬البلدان‭ ‬الإفريقية‭ ‬لديها‭ ‬فرصة‭ ‬للقيام‭ ‬بقفزة‭ ‬وتجاوز‭ ‬بلدان‭ ‬أخرى‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بهيكل‭ ‬تنظيمي‭ ‬لأمور‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الاتصالات‭ ‬اللاسلكية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬يمكننا‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬عبر‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الخطوط‭ ‬الثابتة‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬أو‭ ‬10‭ ‬أو‭ ‬15‭ ‬عاما‮»‬‭.‬

‭- ‬‮«‬متفائلون‮»‬‭ -‬

خصصت‭ ‬البلدان‭ ‬الغنية‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬عرض‭ ‬النطاق‭ ‬الترددي‭ ‬المتاح‭ ‬للاتصالات‭ ‬والتلفزيون‭.‬

وقال‭ ‬سميث‭ ‬‮«‬في‭ ‬إفريقيا،‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬النطاق‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإنه‭ ‬متاح‭ ‬فيما‭ ‬تتحرّك‭ ‬الحكومات‭ ‬لتوفير‭ ‬هذا‭ ‬الاتصال‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الناس‮»‬‭.‬

تعمل‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لكويد‭ ‬إنتيليجنت‭ ‬تكنولوجيز‮»‬‭ ‬Liquid Intelligent Technologies‭ ‬لتوفير‭ ‬الإنترنت‭ ‬للشريحة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

وأوضح‭ ‬سميث‭ ‬أن‭ ‬توفير‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬والتدريب‭ ‬على‭ ‬المهارات‭ ‬الرقمية‭ ‬لآلاف‭ ‬الأفارقة‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬مجهود‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بديل‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬‮«‬للمساعدات‭ ‬الأجنبية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متفائلون‭ ‬حيال‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الرقمية‭ ‬تحقيقه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التنمية‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬مايكروسوفت‮»‬‭ ‬أقر‭ ‬بأن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬‮«‬نقص‭ ‬التنمية‭ ‬والاستثمار‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬مؤسف‮»‬‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اقتصادات‭ ‬البلدان‭ ‬الأقل‭ ‬نموا‭.‬

وتشير‭ ‬‮«‬لكيود‭ ‬إنتيليجنت‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لديها‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬الألياف‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬لكنها‭ ‬تتحرّك‭ ‬لتوسيع‭ ‬حضورها‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬نك‭ ‬رودنك‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬مناطق‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها‭.. ‬الأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬هي‭ ‬عادة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الوحيدة‭ ‬أو‭ ‬الأكثر‭ ‬موثوقية‭ ‬لتأمين‭ ‬إنترنت‭ ‬بتقنية‭ ‬النطاق‭ ‬العريض‭ ‬سريع‭ ‬ومستقر‮»‬‭.‬