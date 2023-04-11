أقمار المشتري الجليدية..محطة في البحث عن عوالم صالحة للسكن

كورو‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يشكّل‭ ‬استكشاف‭ ‬الأقمار‭ ‬الجليدية‭ ‬لكوكب‭ ‬المشتري‭ ‬بواسطة‭ ‬المسبار‭ ‬الفضائي‭ “‬جوس‭” (‬Juice‭)‬‮ ‬الذي‭ ‬تطلقه‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬قاعدة‭ ‬كورو‭ ‬في‭ ‬غويانا‭ ‬الفرنسية،‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬عوالم‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن‭ ‬خارج‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬إذ‭ ‬تخفي‭ ‬قممها‭ ‬الجليدية‭ ‬تحتها‭ ‬محيطات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬السائلة،‭ ‬يُفترض‭ ‬أنها‭ ‬توفّر‭ ‬بيئة‭ ‬خصبة‭ ‬لأشكال‭ ‬الحياة‭. ‬وهذه‭ ‬البيئات‭ ‬بعيدة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الشمس‭ ‬لدرجة‭ ‬أنّ‭ ‬علماء‭ ‬الفلك‭ ‬استبعدوها‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬النظام‭ ‬الشمسي‭ ‬التي‭ ‬تُعتبر‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن،‭ “‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬قريبة‭ ‬تتوقف‭ ‬عند‭ ‬المريخ‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توضح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عالمة‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭ ‬أثينا‭ ‬كوستينيس،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المسؤولين‭ ‬العلميين‭ ‬عن‭ ‬المسبار‭ ‬الأوروبي‭.‬

وأدّت‭ ‬الاستكشافات‭ ‬التي‭ ‬توصل‭ ‬إليها‭ ‬مسبارا‭ ‬غاليليو‭ (‬1995‭) ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬كوكب‭ ‬المشتري‭ ‬وكاسيني‭ (‬2004‭) ‬الذي‭ ‬دار‭ ‬حول‭ ‬زحل،‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬حدود‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تركّز‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الكواكب‭ ‬العملاقة‭ ‬التي‭ ‬تتميّز‭ ‬بأنها‭ ‬غازية‭ ‬وغير‭ ‬مواتية‭ ‬تالياً‭ ‬للحياة،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬أقمارها‭ ‬الجليدية‭ ‬وهي‭ ‬أوروبا‭ ‬وغانيميد‭ ‬للمشتري‭ ‬وإنسيلادوس‭ ‬وتيتان‭ ‬لزحل‭. ‬وتتميز‭ ‬هذه‭ ‬الأقمار‭ ‬بوجود‭ ‬محيطات‭ ‬شاسعة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬السائلة‭ ‬تحت‭ ‬سطحها‭ ‬الجليدي،‭ ‬مع‭ ‬العلم‭ ‬أنّ‭ ‬المياه‭ ‬بشكلها‭ ‬السائل‭ ‬وحدها‭ ‬تجعل‭ ‬الحياة‭ ‬ممكنة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬أي‭ ‬جرم‭ ‬سماوي‭. ‬ويقول‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬مسبار‭ “‬جوس‭” ‬من‭ ‬جانب‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأوروبية نيكولاس‭ ‬ألتوبيلي،‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬تولوز‭ ‬من‭ ‬شركة‭ “‬إيرباص‭” ‬التي‭ ‬تولّت‭ ‬تصميم‭ ‬المسبار،‭ “‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬سنستكشف‭ ‬فيها‭ ‬أماكن‭ ‬محتملة‭ ‬للسكن‭ ‬وراء‭ ‬خط‭ ‬الصقيع،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الممكن‭ ‬تسجيل‭ ‬وجود‭ ‬للمياه‭ ‬السائلة‭ ‬على‭ ‬سطح‭” ‬كوكب‭ ‬أو‭ ‬قمر‭.‬

وستستهدف‭ ‬مهمة‭ “‬ناسا‭” ‬المقبلة‭ ‬المُسماة‭ “‬أوروبا‭ ‬كليبر‭” ‬القمر‭ ‬أوروبا‭. ‬اما‭ ‬المسبار‭ “‬جوس‭” ‬فسيركّز‭ ‬على‭ ‬غانيميد‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يدخل‭ “‬جوس‭” ‬سنة‭ ‬2034‭ ‬مدار‭ ‬هذا‭ ‬القمر‭ ‬الذي‭ ‬يُعدّ‭ ‬أكبر‭ ‬أقمار‭ ‬المجموعة‭ ‬الشمسية‭ ‬والوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬مجالًا‭ ‬مغنطيسياً‭ ‬خاصاً‭ ‬به‭ ‬يحميه‭ ‬من‭ ‬الإشعاع‭.‬

‭ ‬محيط‭ ‬ضخم‭ ‬

وثمة‭ ‬خصائص‭ ‬كثيرة‭ ‬تشكل‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬بيئة‭ ‬مستقرة،‭ ‬وهي‭ ‬شرط‭ ‬آخر‭ ‬لظهور‭ ‬أشكال‭ ‬الحياة‭ ‬واستمراريتها،‭ ‬لأنّ‭ “‬ما‭ ‬يهمّ‭ ‬ليس‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المكان‭ ‬صالحاً‭ ‬للسكن‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحياة‭ ‬قابلة‭ ‬للاستمرارية‭”‬،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬أثينا‭ ‬كوستينيس‭. ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬المهمات‭ ‬الفضائية‭ ‬إلى‭ ‬المريخ‭ ‬والتي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬آثار‭ ‬لحياة‭ ‬قديمة‭ ‬اختفت،‭ ‬يتمثل‭ ‬الهدف‭ ‬الكامن‭ ‬وراء‭ ‬استكشاف‭ ‬الأقمار‭ ‬الجليدية‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بيئات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬صالحة‭ ‬للسكن،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يظهره‭ ‬المريخ‭.‬

ومن‭ ‬الأمور‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬إمكانية‭ ‬وجود‭ ‬حياة،‭ ‬توافر‭ ‬مصدر‭ ‬للطاقة‭. ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المتجمدة‭ ‬لنظام‭ ‬المشتري،‭ ‬لا‭ ‬تشكل‭ ‬الشمس‭ ‬مصدراً‭ ‬للطاقة‭ ‬بل‭ ‬الجاذبية‭ ‬التي‭ ‬يمارسها‭ ‬كوكب‭ ‬المشتري‭ ‬على‭ ‬أقماره‭ ‬وتتسبب‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ “‬تأثيرات‭ ‬مد‭ ‬وجزر‭” ‬مشابهة‭ ‬لما‭ ‬يحدث‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض‭ ‬مع‭ ‬القمر‭.‬

ويقول‭ ‬عالم‭ ‬الكواكب‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الفرنسي‭ ‬للدراسات‭ ‬الفضائية‭ ‬فرانسيس‭ ‬روكار‭ ‬إنّ‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ “‬تبديد‭ ‬الحرارة‭ ‬داخل‭ ‬الأقمار‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬السائل‭ ‬من‭ ‬المياه‭”.‬

وتصف‭ ‬رئيسة‭ ‬مشروع‭ “‬جوس‭” ‬لدى‭ ‬المركز‭ ‬الفرنسي‭ ‬للدراسات‭ ‬الفضائية‭ ‬كارول‭ ‬لاريغودري‭ ‬محيط‭ ‬غانيميد‭ ‬بـ‭”‬الضخم‭”. ‬وقد‭ ‬يبلغ‭ ‬العمق‭ ‬الفاصل‭ ‬بين‭ ‬طبقتين‭ ‬سميكتين‭ ‬من‭ ‬الجليد‭ ‬عشرات‭ ‬الكيلومترات‭.‬

وتقول‭ “‬على‭ ‬كوكب‭ ‬الأرض،‭ ‬نتوصل‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬أشكال‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬الهاوية‭”. ‬وتظهر‭ ‬بعض‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬الأرضية‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توافر‭ ‬ضوء‭ ‬فيها‭ ‬فيما‭ ‬تعج‭ ‬بالكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬كالبكتيريا‭ ‬والعتائق‭.‬

‭- ‬مهمات‭ ‬تكميلية‭ -‬

ويحتاج‭ ‬نظام‭ ‬مماثل‭ ‬إلى‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬للاستمرار‭. ‬وتقول‭ ‬أثينا‭ ‬كوستينيس‭ ‬إنّ‭ “‬المسألة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬معرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬محيط‭ ‬غانيميد‭ ‬يحوي‭ ‬عناصر‭ ‬مماثلة‭”. ‬ويجب‭ ‬مثلاً‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المحيط‭ ‬قادراً‭ ‬على‭ ‬امتصاص‭ ‬مكونات‭ ‬مترسبة‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬لتذوب‭ ‬بعدها‭ ‬في‭ ‬المياه،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قول‭ ‬عالمة‭ ‬الفيزياء‭ ‬الفلكية‭.‬

وستستشكف‭ ‬أدوات‭ “‬جوس‭” ‬هذا‭ ‬المحيط‭ ‬بمختلف‭ ‬طبقاته‭ ‬لقياس‭ ‬عمقه‭ ‬وبعده‭ ‬عن‭ ‬السطح‭ ‬وتكوينه‭ ‬إن‭ ‬أُتيح‭ ‬ذلك‭.‬

وسيدور‭ ‬المسبار‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬حول‭ ‬غانيميد‭ ‬وقد‭ ‬يقترب‭ ‬منه‭ ‬حتى‭ ‬ارتفاع‭ ‬200‭ ‬كيلومتر‭.‬

ونظراً‭ ‬لعدم‭ ‬امتلاكه‭ ‬مجالاً‭ ‬مغناطيسياً،‭ ‬يُعتبر‭ ‬القمر‭ ‬أوروبا‭ ‬أقل‭ ‬ملاءمة‭ ‬لمركبة‭ ‬فضائية،‭ ‬ولن‭ ‬يتمكنّ‭ ‬المسبار‭ ‬الأميركي‭ “‬يوروبا‭ ‬كليبر‭” ‬الذي‭ ‬سيصل‭ ‬إلى‭ ‬وجهته‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ “‬جوس‭”‬،‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬التحليق‭ ‬فوق‭ ‬هدفه‭. ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬ستكون‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬ستوفّرها‭ ‬المهمتان‭ ‬متكاملة،‭ ‬بحسب‭ ‬العلماء‭.‬

ويقول‭ ‬المدير‭ ‬العلمي‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ “‬إيرباص‭” ‬سيريل‭ ‬كافيل‭ “‬في‭ ‬حال‭ ‬اتّضح‭ ‬إن‭ ‬لغانيميد‭ ‬مؤشرات‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أشكال‭ ‬للحياة،‭ ‬فإنّ‭ ‬الخطوة‭ ‬المنطقية‭ ‬التالية‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬مركبة‭ ‬هبوط‭ ‬إليه‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬سيكون‭ ‬ذلك‭ ‬كناحية‭ ‬من‭ ‬الحلم‭” ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أي‭ ‬خطط‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬