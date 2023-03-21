أقدم ساعة شمسية مكتشفة في سامراء

واشنطن – سعدون الجنابي

اكد خبير الآثار مؤيد سعيد صحة وجود ساعة شمسية مكتشفة في سامراء ، مرجحاً وجودها في متحف المدينة. ووصف سعيد هذا الاكتشاف بالمهم جداً. وكان عمّال الهاتف في مدينة سامرّاء يقومون عام 1972 بأعمال الحفر لمدّ الأسلاك وفجأة ظهرت لهم لوحة مربّعة من الرّخام المعروف في العراق وأُصيبت ببعض التهشّم عند استخراجها ثمّ جُلبت إلى المتحف الوطني في بغداد فتمّت معالجتها مخبرياًّ وترميمها فكانت المفاجأة. إذ أنها تمثّل ساعة شمسيّة… اللوحة مربّعة الشكل تقريباً، طولها ثمانين سنتيمترا وعرضها ستة و سبعون، وفي أعلى اللّوحة مكتوب: (صنعة علي بن عيسى). وما ورد في هذه الساعة من تقسيمات يُختَصر باثنتي عشرة ساعة من ساعات النهار. ففي أقصى جهة اليسار تبدأ الساعة الواحدة صباحاً وتنتهي في وسط النهار الذي هو وقت الظهر في الساعة السادسة، ثمّ ابتداء الشمس بالزوال ويزداد الظلّ تدريجاً حتّى يأتي وقت العصر وعندما تغيب الشمس ينتهي النهار وتكون الساعة حينئذٍ هي الثانية عشرة عندما يحلّ وقت المغرب… وما يزال هذا الأسلوب متَّبعاً حتّى الوقت الحاضر في تحديد أوقات الصلوات اليوميّة. أمّا تاريخ صناعة ساعة سامرّاء فيُستَدلّ عليه من صانع الساعة عليّ بن عيسى الذي عاش في سامراء أواسط القرن التاسع الميلادي. وعلى هذا فهي أقدم ساعة من نوعها تعود إلى العصر الإسلامي، اكتُشِفت في سامراء وعليها اسم صانعها، ولذلك تُعَدّ مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية… ولاحظوا الأرقام العربية المسجلة عليها (123 …الخ)، وليست الهندية ((0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)).