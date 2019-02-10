أفليك يستكشف تحديات الأبوة في عالم بلا نساء

{ برلين – وكالات- قال الممثل الأمريكي كيسي أفليك الحائز على الأوسكار عام 2017 (إن فيلمه الجديد نور حياتي (لايت أوف ماي لايف) الذي يدور حول علاقة أب بابنته في عالم بلا نساء يعكس الصعوبات التي واجهها في حياته كأب وحيد بعد انفصاله عن زوجته). ويُعرض الفيلم في مهرجان برلين السينمائي الدولي خلال دورته الحالية التي بدأت في السابع من شباط الجاري وتختتم في 17 منه .

ويجسد أفليك، الذي أخرج الفيلم أيضا، دور أب يعزل ابنته عن المجتمع في محاولة يائسة لحمايتها من وباء قضى على معظم النساء. وخلال فصول تلك المعاناة يحاول الأب وابنته المتخفية على هيئة صبي تجنب كشف أمرهم ويخططان معا لطرق هروب أينما حلا ويسيران عبر طقس متقلب وغابات ويحتميان في منزل مهجور وكنيسة ومنزل مع ثلاثة من رجال الدين.وقال أفليك في مؤتمر صحفي ( إن بعض أفكار فيلمه الجديد قد تعتبر مناصرة للنساء لكن هدفه لم يكن صنع فيلم يحمل رسالة سياسية). وقالت آنا بنيوسكي التي جسدت دور الابنة، وكانت هي والأم التي تظهر في لقطات لاستعادة الذكريات ( أعتقد أن الفيلم يظهر بشكل خاص أن النساء أساسيات ومحوريات لهذا العالم).

وانفصل أفليك عن زوجته سمر فينيكس في 2017 وقال (إنه يواجه صعوبات في التأقلم مع الحياة كأب وحيد عندما كان يعمل في الفيلم واستقى أفكارا من القصص التي كان يحكيها لأبنائه ومن حواراته معهم).