أفلام مرشحة للأوسكار تعالج البيئة في العالمَين الخيالي والحقيقي

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ليس‭ “‬أفاتار‭: ‬ذي‭ ‬واي‭ ‬أوف‭ ‬ووتر‭” ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يتناول‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭ ‬بين‭ ‬الأعمال‭ ‬المتنافسة‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬الأوسكار،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬مسرح‭ ‬أحداث‭ ‬فيلم‭ ‬جيمس‭ ‬كامرون‭ ‬كوكباً‭ ‬خيالياً‭ ‬هو‭ ‬باندورا،‭ ‬تحذر‭ ‬بعض‭ ‬الأشرطة‭ ‬الوثائقية‭ ‬المرشّحة‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬الفعلي‭ ‬الذي‭ ‬يهدد‭ ‬بالقضاء‭ ‬على‭ ‬كوكب‭ ‬حقيقي‭ ‬هو‭ ‬الأرض‭.‬

ففيلم‭ “‬أول‭ ‬ذات‭ ‬بريذس‭” ‬All That‭ ‬Breathes‭ ‬عن‭ ‬سحابة‭ ‬التلوث‭ ‬الكثيفة‭ ‬التي‭ ‬تلفّ‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭ ‬نيودلهي،‭ ‬و‭”‬هولاوت‭” ‬Haulout‭ ‬الذي‭ ‬يتمحور‭ ‬على‭ ‬ذوبان‭ ‬الطوف‭ ‬الجليدي‭ ‬في‭ ‬سيبيريا،‭ ‬يتناولان‭ ‬موضوعين‭ ‬معقدين‭ ‬يسلّطان‭ ‬من‭ ‬خلالهما‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاضرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬الإنسان‭ ‬واعتماده‭ ‬المفرط‭ ‬على‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭.‬

ويعرض‭ ‬ماكسيم‭ ‬أربوغاييف‭ ‬وإيفغينيا‭ ‬أربوغاييفا‭ ‬المنتميان‭ ‬إلى‭ ‬شعب‭ ‬ياكوتيا‭ ‬في‭ ‬فيلمهما‭ ‬القصير‭ ‬الكارثة‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬حيوانات‭ ‬الفظ‭ ‬في‭ ‬موطنهما‭ ‬سيبيريا‭ ‬بفعل‭ ‬ذوبان‭ ‬الجليد‭.‬

ويتبع‭ ‬فيلمهما‭ “‬هولاوت‭” ‬عالِم‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬ماكسيم‭ ‬تشاكيليف‭ ‬المولَج‭ ‬دراسة‭ ‬هجرة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬المتجمد‭ ‬الشمالي‭ ‬لروسيا‭. ‬ويتضمن‭ ‬الفيلم‭ ‬مشاهد‭ ‬مذهلة،‭ ‬ومنها‭ ‬مثلاً‭ ‬تكدّس‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬من‭ ‬حيوانات‭ ‬الفظ‭ ‬أمام‭ ‬مقرّ‭ ‬العالِم‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬كان‭ ‬مهجوراً‭ ‬سابقاً‭.‬

ويُظهر‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬البديع‭ ‬لاحقاً‭ ‬واقعاً‭ ‬محزناً،‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الثدييات‭ ‬السمينة‭ ‬تلتصق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المكان‭ ‬لأنه‭ ‬لا‭ ‬خيار‭ ‬آخر‭ ‬لديها،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬تراجُع‭ ‬الغطاء‭ ‬الجليدي‭. ‬ولاكتظاظها‭ ‬هذا‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تكدّسها‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نفوق‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬منها‭. ‬وقالت‭ ‬أربوغاييفا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬وشقيقها‭ ‬ماكسيم‭ ‬أربوغاييف،‭ ‬وهما‭ ‬أول‭ ‬ياكوتيين‭ ‬يُرشحان‭ ‬للأوسكار،‭ ‬يأملان‭ ‬في‭ “‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬النقاش‭ ‬عن‭ ‬الحالة‭ ‬الكارثية‭ ‬لكوكب‭ ‬الأرض‭”.‬

ورأت‭ ‬أربوغاييفا‭ ‬أن‭ ‬كونها‭ ‬وشقيقها‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬تلمس‭ ‬مِن‭ ‬قرب‭ ‬عواقب‭ ‬التغيّر‭ ‬المناخي‭ ‬أمرٌ‭ “‬بالغ‭ ‬الأهمية‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬تناوُل‭ ‬الموضوع‭ ‬من‭ ‬منظور‭ ‬محلي‭ ‬يتيح‭ ‬تحقيق‭ “‬شيء‭ ‬شخصيّ‭ ‬جداً‭. ‬وأضافت‭ “‬يتحدث‭ ‬المرء‭ ‬عن‭ ‬تحطّم‭ ‬قلبه‭ ‬وقلب‭ ‬مجتمعه‭”.‬

أما‭ ‬فيلم‭ “‬أول‭ ‬ذات‭ ‬بريذس‭” ‬لشوناك‭ ‬سين،‭ ‬فيتناول‭ ‬مشهداً‭ ‬آخر‭ ‬للتلوث‭ ‬من‭ ‬الهند‭.‬‮ ‬

ويستكشف‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬الطويل‭ ‬الأضرار‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يسببها‭ ‬التلوث‭ ‬في‭ ‬نيودلهي‭ ‬للحيوانات،‭ ‬إذ‭ ‬يُعدّ‭ ‬هواء‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬الأشد‭ ‬تلوثاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

ويتتبع‭ ‬الفيلم‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬في‭ ‬عيادة‭ ‬بيطرية‭ ‬يعالجون‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬الطيور‭ ‬التي‭ ‬تسقط‭ ‬يومياً‭ ‬أرضاً‭ ‬بفعل‭ ‬السحابة‭ ‬السامة‭ ‬التي‭ ‬تلفّ‭ ‬العاصمة‭ ‬الهندية‭.‬

وتتسلم‭ ‬العيادة‭ ‬يومياً‭ ‬صناديق‭ ‬ملأى‭ ‬بالطيور‭ ‬الجارحة‭ ‬المصابة‭. ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬الثلاثي‭ ‬نفذ‭ ‬عملية‭ ‬إنقاذ‭ ‬جريئة‭ ‬لطائر‭ ‬مكسور‭ ‬الجناح‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬نهر‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ ‬لزوجته‭ “‬مئات‭ ‬الطيور‭ ‬تتساقط‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬ما‭ ‬يدهشني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الناس‭ ‬يتصرفون‭ ‬كأن‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬طبيعي‭”. ‬ويتطرق‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬طريقة‭ ‬تعلُّم‭ ‬الطيور‭ ‬التغذّي‭ ‬من‭ ‬القمامة،‭ ‬والتقاط‭ ‬أعقاب‭ ‬السجائر‭ ‬لدرء‭ ‬الآفات،‭ ‬والغناء‭ ‬بنعمات‭ ‬أعلى‭ ‬للتواصل‭ ‬وسط‭ ‬صخب‭ ‬حركة‭ ‬المرور‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭. ‬وقال‭ ‬المخرج‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬يحاول‭ ‬حض‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ “‬التفكير‭ ‬في‭ ‬تشابك‭ ‬الحياة‭ ‬البشرية‭ ‬وغير‭ ‬البشرية‭”. ‬فالهواء‭ ‬الملوّث‭ ‬ليس‭ ‬السبب‭ ‬الوحيد‭ ‬لإصابة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطيور،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬تسبب‭ ‬لها‭ ‬جروحا‭ ‬خيوط‭ ‬الطائرات‭ ‬الخشبية‭ ‬التي‭ ‬يهواها‭ ‬الهنود‭.‬

ورأى‭ ‬سين‭ ‬ضرورة‭ ‬توافُر‭ “‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭” ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬الوثائقية‭ ‬البيئية،‭ “‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وضع‭ ‬الكوكب‭ ‬يتطلب‭ ‬عناية‭”. ‬وحضّ‭ ‬سين‭ ‬زملاءه‭ ‬المخرجين‭ ‬على‭ ‬معالجة‭ “‬قصص‭ (…) ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬الكوكب‭”‬،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ “‬الكآبة‭ ‬والعذاب‭ ‬واليأس‭”.‬

ويُستهَل‭ ‬فيلمه‭ ‬بلقطة‭ ‬لكومة‭ ‬من‭ ‬القمامة‭ ‬ويكشف‭ ‬تدريجاً‭ ‬عن‭ ‬النباتات‭ ‬والحيوانات‭ ‬التي‭ ‬تكيفت‭ ‬مع‭ ‬واقع‭ ‬النفايات‭ ‬هذا‭.‬‮ ‬‭ ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬يبدأ‭ “‬هولاوت‭” ‬بمشهد‭ ‬يُظهر‭ ‬جمال‭ ‬الطبيعة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬تسبّب‭ ‬بها‭ ‬اختفاء‭ ‬الطواف‭ ‬الجليدي،‭ ‬إذ‭ ‬تصل‭ ‬حيوانات‭ ‬الفظ‭ ‬منهكة‭ ‬إلى‭ ‬شاطئ‭ ‬مزدحم،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفق‭ ‬الكثير‭ ‬منها‭ ‬جرّاء‭ ‬تكدّسها‭. ‬وفي‭ ‬مشهد‭ ‬مؤثر،‭ ‬يحتكّ‭ ‬حيوان‭ ‬فظ‭ ‬صغير‭ ‬يعاني‭ ‬سوء‭ ‬التغذية‭ ‬بجيفة‭ ‬أمه‭ ‬النافقة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحاول‭ ‬واهناً‭ ‬السباحة‭ ‬نحو‭ ‬البحر‭.‬

وروت‭ ‬أربوغاييفا‭ “‬كانت‭ ‬يداي‭ ‬ترتجفان‭ (‬خلال‭ ‬التصوير‭) ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬متأثرةً‭ ‬جداً،‭ ‬كنت‭ ‬أبكي،‭ ‬والكاميرا‭ ‬كانت‭ ‬تهتز‭”. ‬وأضافت‭ “‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬كان‭ ‬يتبين‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المشاهد‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستخدام‭. ‬إنها‭ ‬لحظات‭ ‬مهمة‭ ‬وحاسمة،‭ ‬لكنها‭ ‬بالغة‭ ‬الصعوبة‭”.‬