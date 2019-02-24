أغذية‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬النساء‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

قالت‭ ‬مجلة‭ ‬«فرويندين»‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬تحتاج‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬الأطعمة،‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجاتها‭ ‬الجسدية‭ ‬وتمنع‭ ‬ظهور‭ ‬الشيخوخة‭ ‬المبكرة،‭ ‬وتحافظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬القلب،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬توفره‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة‭. ‬ومن‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬بمضادات‭ ‬الأكسدة:‭ ‬الأفوكادو:‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬لمجلة‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬بأن‭ ‬تناول‭ ‬الأفوكادو‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تقليل‭ ‬نسبة‭ ‬الكوليسترول،‭ ‬حيث‭ ‬يحتوي‭ ‬الأفوكادو‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬من‭ ‬الأحماض‭ ‬الدهنية‭ ‬الأحادية‭ ‬غير‭ ‬المشبعة،‭ ‬والتي‭ ‬تقلل‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالنوبات‭ ‬القلبية،‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية‭. ‬الموز:‭ ‬يساعد‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الموز‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

الفاصوليا‭ ‬يمكن‭ ‬لمحتوى‭ ‬الألياف‭ ‬الموجود‭ ‬في‭ ‬الفاصوليا‭ ‬خفض‭ ‬مستوى‭ ‬الالتهابات‭ ‬في‭ ‬الدم‭. ‬‭(‬

التوت‭ ‬البري:‭ ‬يُعد‭ ‬التوت‭ ‬البري‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬المفيدة‭ ‬جداً‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬التأثيرات‭ ‬الضارة‭.‬

الشوكولاتة‭ ‬الغامقة:‭ ‬تعتبر‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬الغامقة‭ ‬من‭ ‬الأطعمة،‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة،‭ ‬والتي‭ ‬تبطأ‭ ‬الشيخوخة‭ ‬وتمنع‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭.‬

الطماطم

تُغطي‭ ‬100‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬الطماطم‭ ‬حوالي‭ ‬20%‭ ‬من‭ ‬الاحتياجات‭ ‬اليومية‭ ‬للجسم‭ ‬من‭ ‬فيتامين‭ ‬سي،‭ ‬كما‭ ‬تحتوي‭ ‬الطماطم‭ ‬على‭ ‬فيتامينات‭ ‬K‭ ‬وA‭ ‬و‭ ‬B1‭ ‬وB2‭ ‬وB6،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المعادن‭ ‬مثل‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬والحديد‭ ‬والكالسيوم‭ ‬والماغنسيوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭.‬