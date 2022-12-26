أعتذر إليك سيدي السيستاني ؟ – عبد المحسن عباس الوائلي

ان بعض الظن إثم… كم هي كثيرة الظنون وهي ذنوب وانأ طامع برحمة ربي وعندما تكلمت على السيد في مجالسي الخاصة يشهد الله وهو يعلم وعلى قدر عقلي هو حرصي على قدر معلوماتي إما الآن فقد تغيرت أفكاري عن السيد السيستاني أطال الله عمره فقد قرأت في جريدة الأدب أو مجلة الأدب العدد 556 الأحد 16 من المحرم 1425 هـ الموافق 7 مارس 2004م الصفحة التاسعة إخبار الأدب للكاتب يوسف القعيد موضوع هيكل السيستاني وانبهرت به وعجبت لمتابعة السيد السيستاني وقد شاهدت مقابلة مع السيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية سابقا فيقول الهاشمي عند مقابلتي للسيد السيستاني وجدته انه مطلع على كل صغيرة وكبيرة فالذي يشاهد السيد أطال الله عمره صامت لا يتكلم وهو يرى ويسمع هذه الإحداث الكبيرة والصغير يحللها مثلما يريد عقله وعقولنا صغيرة فها هو نص الموضوع هيكل والسيستاني وحكم عقلك وقد قال عنه الكثير من الكتاب وهو يقرأ لكبار الكتاب والصحفيين في الوطن العربي والعالم اقرأ هيكل والسيستاني …!!

هيكل والسيستاني

ما الذي يمكن ان يجمع بين الأستاذ محمد حسنين هيكل وأية الله علي السيستاني؟ كلاهما ليس في حاجة الى تعريف ولا الى مقدمات ولا مناسبة للكتابة عنهما. لكن مايمكن ان يضعهما معاً في جملة مفيدة انه الخبر الذي تنبع اهميته من اهمية كلا منهما على حدة، والخبر الصادر من مكتب اية الله السيد علي السيستاني ، والمنشور بعد عبارة نقلت مصادر قريبة من السيستاني انه رحب بالأخضر الإبراهيمي، معبراً عن احترامه له خبيراً دولياً، وذكره بما كتبه عنه محمد حسين هيكل في احد كتبه من ان الضعيف لا يجوز له إن يتخاذل وطمأنه الى ان العراق لن يتخاذل.ما لم يذكره الخبر المقتضب، ان الدبلوماسي الجزائي المعروف. كان قد وصل الى العراق موفداَ من قبل كوفي عنان ويقابل الإطراف ويعود ليقدم لعنان تقديراً عن الوضع في العراق كان من الطبيعي ان تكون مقابلة السيستاني من اهم ما يقوم به الأخضر الإبراهيمي في العراق ، وكان السيستاني قد فأجيء الإبراهيمي لدى استقباله له بقوله انه يعرفه ويحترمه.

دهش الأخضر الإبراهيمي وسأل السيستاني من أين يعرفه؟ وهي المعرفة التي سهلت الكثير من الصعوبات التي كانت تكتنف مهمة الإبراهيمي في العراق ، قال له السيستاني انه قرأ مقالاً للاستاذ هيكل، في مجلة الكتب وجهات نظر، جمع بين هيكل والأخضر وادوارد سعيد، بعد تداعيات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في مطعم بلندن وتوقف السيستاني أمام عبارة هيكل عن الضعيف لا يجب ان يتخاذل، وقد استلهم السيستاني عبارة هيكل التي لم ينسها ليقول للإبراهيمي ان العراق لن يتخاذل.مقال هيكل الذي قرأه السيستاني، اصبح صفحات من كتاب الآن عنوانه ( من دييورك إلى كابول) وهو جزء من ثلاثية تحمل عدوانين، كلام في السياسة والثاني العربي التائه، عن نفي سعدت بأن السيستاني هذا الرجل البسيط المتواضع، الذي يمسك بيديه بناصية الأمور في العراق. وكما قالت الصحف الأمريكية، فانه يسبب صداعاً حقيقياً للولايات المتحدة الأمريكية، سعدت بانه يقرأ، ويتذكر ما قرأه ولو بعد سنوات. مع اننا لا يجب ان ننسى ايضاً الكاتب وكتابته فلاشك ان مايكتبه هيكل بالطريقة التي يكتب بها، اجتذبت السيستاني ، ودخلت الكلمات في ذهنه لتبقى فيه وان كنت أتساءل أحيانا. لماذا يقف السيستاني موقفه هذا ضد المقاومة المسلحة للمحتل الأجنبي في العراق؟ انه سؤال من خارج الصورة وليس من داخل المشهد، وان كان من حقي السؤال، فان الوصول الى الاجابة قد يتأخر كثيراً. بسبب تداخلات الوضع في العراق، أنه تساؤل أكثر من كونه سؤالاً.

إما هيكل- فالرجل اصبح اكبر من كل الالقاب، فلديه الآن اكثر من طلب حديث تلفزيوني وصحفي ، من بينها طلب من من تلفزيون اليابان، وقد فوجئت بحديث ادلى به مؤخراً، للطفلة نور ابنة الحادية عشرة عاماً. وابنه مصطفى ناصر صديقة اللبناني القديم، عرفت ان معلمة نور في المدرسة، التي تدرس فيها، طلبت من كل طالب وطالبة ان يكتب موضوعاً عن شخصية عامة، وان كان الحديث، الذي ادلى به الأستاذ من اجل مسألة مدرسية لان الرجل معنى حقيقة بالاجيال الجديدة الطالعة ، باعتبار انها ان كانت تملك جزءاً من الحاضر، او هذا هو المفترض ، فانها ستملك كل المستقل، هذا الحديث قد عرف طريقه الى أكثر من صحيفة عربية ومصرية على الاقل رايته بعيني في جريدة الخليج التي تصدر في الشارقة، وجريدة العربي الناصري، التي يصدرها الحزب الناصري في مصر: إحدى عشر عاماَ تحاور ثمانين عاماً.

معدل العمر

يقول لها( ثمانون سنة هي حقيقة الطبيعة، واي انسان ينسى الطبيعة وتأثيرها يعمل غلطة عمره لابد ان ارد نفسي بنفسي، المعدل العام للعمر في العالم المتقدم هو 78 سنة.الاستاذ هيكل له في المكتبة العربية 70 كتاباً ترجم بعضها الى ثلاثة وعشرية لغة، واحدى عشر كتاباً كتبت بالانجليزية، ترجم بعضها اخرون للغة العربية، وان كانت الترجمة لم تعجبه ، ومن مشروعاتها المؤجلة ان يعكف عليها ويترجمها من جديد ، وان كانت الترجمة قد تصبح كتابة من اول وجديد، نلاحظ نور ان الأرقام التي يذكرها الاستاذ من الذاكرة كثيرة، فيقول لها جملة ترقى الى مستوى القانون بالنسبة لأي صحفي. (( جزء من الصحفي ذاكرته)) المح في هذا الحديث أمرين جديدين، قول هيكل انه لا يصنف نفسه بين أعداء السادات، وعندما اعبر عن دهشتي يقول لي/.. لسيت هناك عداوات دائمة وثارات نهائية. اقرأ في الحديث قوله: ميزة شارون في اعتقادي انه جاهز للتصريح برأيه في حقائق الأشياء حتى بطريقة جافة، وقوله ان من يقولون أن شارون هو من الناس الذي يتحدثون عما في قلوبهم وعقولهم، وعندما أتساءل، يقول لي الأستاذ : اقصد انه افضل من حزب العمل الملتوي. الذي يقول شيئاً ويفعل عكسه تماماً.هيكل صدر عنه في القاهرة هذا الاسبوع كتابان: الكتاب الأول هيكل بين الصحافة والسياسة، كتبه رجب البنا، رئيس تحرير مجلة أكتوبر صدر عن دار المعارف بمصر، ويقع في 510 صفحات من القطع الكبيرة. وكان رجب البنا قد نشر الكتاب مسلسلات في مجلة أكتوبر، أما الكتاب الثاني فهو هيكل بين الجريدة والكتاب، كتبه الدكتور وحيد عبد المجيد، قد نشر فصوله متفرقة في أكثر من مطبوعة، دار الشروق تصدر المؤلفات الآن صدر منها ست كتب والباقي أربعة وستون كتاباً من المفترض ان ترى النور في الأيام القادمة.