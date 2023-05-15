أظرف إعلان في جريدة عراقية عام 1948
بغداد – الزمان
أظرف اعلان نشرته الصحف البغدادية عام 1948 لشخص يدعى (ق ع) يشتغل في مديرية السكك الحديدية العامة وفيه نداء ورجاء إلى (نشالي بغداد المحترمين!)، عن فقدان محفظته الشخصية (الجزدان) خلال حفل تخرج الكلية الطبية الذي اقيم مساء الاحد 2 مايس 1948 وفيها مبلغ من المال مع بعض الوثائق الشخصية، والصور الخاصة، وهو يخاطب شهامة النشال المعني باعادة الصور والاوراق واما ما فيها من المال (فألف عافية!)، ويرجو من النشال الموقر ان يودعها في دائرة البريد على العنوان الموجود في نفس الاوراق.. وله الشكر.. اسلوب غريب ونادر في توجيه النداء للنشال (المحترم) و (الموقر) ويتنازل له عن الفلوس كاكرامية له ولا يرجوه سوى اعادة الاوراق والصور… ولا علم لدينا بما تم.. ولكن أغلب الظن أن النشال الشهم سيلبي الطلب ويعيد الجزدان بما فيه من اوراق وصور.. ويكتفي بالمال كإكرامية..
{ (نقلا عن موقع الارشيف العراقي في فيسبوك).