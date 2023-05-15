

أظرف إعلان في‮ ‬جريدة عراقية عام‮ ‬1948

بغداد‮ – ‬الزمان

أظرف اعلان نشرته الصحف البغدادية عام‮ ‬1948 لشخص‮ ‬يدعى‮ (‬ق ع‮) ‬يشتغل في‮ ‬مديرية السكك الحديدية العامة وفيه نداء ورجاء إلى‮ (‬نشالي‮ ‬بغداد المحترمين‮!)‬،‮ ‬عن فقدان محفظته الشخصية‮ (‬الجزدان‮) ‬خلال حفل تخرج الكلية الطبية الذي‮ ‬اقيم مساء الاحد‮ ‬2 مايس‮ ‬1948 وفيها مبلغ‮ ‬من المال مع بعض الوثائق الشخصية،‮ ‬والصور الخاصة،‮ ‬وهو‮ ‬يخاطب شهامة النشال المعني‮ ‬باعادة الصور والاوراق واما ما فيها من المال‮ (‬فألف عافية‮!)‬،‮ ‬ويرجو من النشال الموقر ان‮ ‬يودعها في‮ ‬دائرة البريد على العنوان الموجود في‮ ‬نفس الاوراق‮.. ‬وله الشكر‮.. ‬اسلوب‮ ‬غريب ونادر في‮ ‬توجيه النداء للنشال‮ (‬المحترم‮) ‬و‮ (‬الموقر‮) ‬ويتنازل له عن الفلوس كاكرامية له ولا‮ ‬يرجوه سوى اعادة الاوراق والصور‮… ‬ولا علم لدينا بما تم‮.. ‬ولكن أغلب الظن أن النشال الشهم سيلبي‮ ‬الطلب ويعيد الجزدان بما فيه من اوراق وصور‮.. ‬ويكتفي‮ ‬بالمال كإكرامية‮..‬

‮{ (‬نقلا عن موقع الارشيف العراقي‮ ‬في‮ ‬فيسبوك‮).‬