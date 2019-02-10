أطول‭ ‬علم‭ ‬في‭ ‬العالم‭.. ‬كويتي‭ ‬

الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

دخلت‭ ‬الكويت‭ ‬موسوعة‭ ‬(غینیس)‭ ‬العالمیة‭ ‬للأرقام‭ ‬القیاسیة‭ ‬بأطول‭ ‬علم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬احتفالات‭ ‬البلاد‭ ‬بالأعیاد‭ ‬الوطنیة‭.‬

وانطلقت‭ ‬احتفالیة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬(مبارك‭ ‬الكبیر)‭ ‬التعلیمیة،‭ ‬عبر‭ ‬حمل‭ ‬أكبر‭ ‬علم‭ ‬للبلاد‭ ‬بطول‭ ‬2019‭ ‬مترًا،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬آلاف‭ ‬طالب‭ ‬ومعلم‭ ‬ومنظم،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكويتية‭ ‬الرسمية‭ ‬”كونا“‭.‬

وجرت‭ ‬فعالیات‭ ‬الاحتفال‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬الاحتفالات‭ ‬بمنطقة‭ ‬(صبحان)،‭ ‬امتداد‭ ‬طریق‭ ‬(فھد‭ ‬المالك‭ ‬الصباح)،‭ ‬بمشاركة‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلیة‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬ومحكمین‭ ‬دولیین‭.‬