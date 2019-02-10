أطول‭ ‬علم‭ ‬في‭ ‬العالم‭.. ‬كويتي‭ ‬

الكويت – الزمان
دخلت الكويت موسوعة (غینیس) العالمیة للأرقام القیاسیة بأطول علم على مستوى العالم، وذلك في إطار احتفالات البلاد بالأعیاد الوطنیة.
وانطلقت احتفالیة بهذه المناسبة، صباح اليوم الأحد، في منطقة (مبارك الكبیر) التعلیمیة، عبر حمل أكبر علم للبلاد بطول 2019 مترًا، وبمشاركة أكثر من 4 آلاف طالب ومعلم ومنظم، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية ”كونا“.
وجرت فعالیات الاحتفال في ساحة الاحتفالات بمنطقة (صبحان)، امتداد طریق (فھد المالك الصباح)، بمشاركة وزارة الدفاع ووزارة الداخلیة والدفاع المدني ومحكمین دولیین.