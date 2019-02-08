أطل عمر أعضاء جسمك بالرياضة – عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد
رغم تحذيرات اﻻطباء حول بذل الجهد ، فانّ معظم اﻻدلة مازالت تقول ان الرياضة تفيد قلبك ومعظم اعضائك وتجعلك تشعر بالراحة النفسية والجسدية في ان ….اللياقة البدنية هي احدى علامات الصحة والعافية . و ان الرياضة عامل مهم يفيد في مكافحة الكثير من اﻻﻻم وضعف القلب والركبتين ،
وهذه الحقائق اصبحت معروفة لدى اكقر الناس ، لكن رغم وعينا بفائدتها ، نجد ان الغالبية العظمى من البشر ﻻتمارس الرياضة ﻻنها عمل شاق يتطلب بذل كثير من الجهد .
والسؤال الجوهري في الموضوع هو :
هل تستطيع الرياضة ان تحمي من اﻻصابة بنوبة قلبية ؟ وهل ينتعش القلب والجهاز الدوراني ( الشرايين واﻻوردة ) من ممارسة الرياضة ؟
ان معارضي هذه الفكرة يقولون بعدم وجود اي علاقة تربط بين صحة القلب والرياضة البدنية .بل يذهب بعضهم الى حد القول ان المبالغة في الرياضة او ممارست النوع غير المناسب فيها قد يزيد من احتمال اﻻصابة بنوبة قلبية . ولكن رغم اعتراضات الكثيرين التي ﻻتستند الى البرهان والواقع ، فان في الرياضة نفع لمعظم الناس .
صحيح ان الرياضة ﻻتضمن لنا الوقاية من امراض القلب . والنوبات القلبية ، لكن الرياضة تبقي وسيلة جيدة من وسائل الحماية من العديد من العلل ، ومن ضمنها اعتﻻل القلب …
كيف تعمل الرياضة على تنشيط الجسم —
اذا كانت الرياضة تفيد القلب …. فكيف ؟؟
هل تقلل من نسبة الكلسترول في الدم ؟ هل تساعد على ازالة المواد المترسبة على جدران الشرايين ؟ ام تساعد على منع ارتفاع الضغط ؟ ام التحلي باللياقة البدنية يعني اتباع العادات الصحية السليمة ؟
ان فائد الرياضة ﻻتنحصر في تحقيق اللياقة البدنية بل ان التمارين تؤثر تاثيرا مباشرا على ثﻻثة عوامل رئيسية تهدد القلب هي : كلسترول الدم وارتفاع الضغط ، والتدخين ..
تاثير الرياضة على الضغط الشرياني : في دراسة دامت اثنتي عشرعاما على ستة اﻻف رجل وامراة سليمي البنية ، لوحظ ارتفاع في ضغط الدم لدى العديد في نهاية الدراسة (التجربة ) . كما لوحظ ان ذوي اللياقة البدنية الضعيفة كانو اكثر اكثر احتماﻻ للاصابة بارتفاع ضغط الدم من غيرهم المتمتعين باللياقة البدنية حتى اللذين كان ضغطهم منخفضا في البداية كانو معرضين ﻻرتفاع ضغط الدم اذا لم يحافظو ا على نشاطهم اليومي وعلى لياقتهم البدنية ..
الرياضة واﻻضطرابات النفسية:
لقد اشارت دراسات كثيرة الى فوائد الرياضة في معالجة اﻻمراض النفسية كالقلق واﻻكتئاب . ولقد تبين ان عشريي دقيقة من السباحة او الجري او حتىرفع اﻻثقال تساعد على تحسين المزاج وازالة القلق او اﻻكتئاب والنهوض بالمعنويات