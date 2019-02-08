أطل عمر أعضاء جسمك بالرياضة – عبد الوهاب الجبوري

زمان جديد

رغم‭ ‬تحذيرات‭ ‬اﻻطباء‭ ‬حول‭ ‬بذل‭ ‬الجهد‭ ‬،‭ ‬فانّ‭ ‬معظم‭ ‬اﻻدلة‭ ‬مازالت‭ ‬تقول‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬تفيد‭ ‬قلبك‭ ‬ومعظم‭ ‬اعضائك‭ ‬وتجعلك‭ ‬تشعر‭ ‬بالراحة‭ ‬النفسية‭ ‬والجسدية‭ ‬في‭ ‬ان‭ ….‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬هي‭ ‬احدى‭ ‬علامات‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ . ‬و‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬عامل‭ ‬مهم‭ ‬يفيد‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اﻻﻻم‭ ‬وضعف‭ ‬القلب‭ ‬والركبتين‭ ‬،

وهذه‭ ‬الحقائق‭ ‬اصبحت‭ ‬معروفة‭ ‬لدى‭ ‬اكقر‭ ‬الناس‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬رغم‭ ‬وعينا‭ ‬بفائدتها‭ ‬،‭ ‬نجد‭ ‬ان‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬ﻻتمارس‭ ‬الرياضة‭ ‬ﻻنها‭ ‬عمل‭ ‬شاق‭ ‬يتطلب‭ ‬بذل‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الجهد‭ .‬

والسؤال‭ ‬الجوهري‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬هو‭ ‬:

هل‭ ‬تستطيع‭ ‬الرياضة‭ ‬ان‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ ‬؟‭ ‬وهل‭ ‬ينتعش‭ ‬القلب‭ ‬والجهاز‭ ‬الدوراني‭ ‬(‭ ‬الشرايين‭ ‬واﻻوردة‭ ‬)‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬؟

ان‭ ‬معارضي‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬يقولون‭ ‬بعدم‭ ‬وجود‭ ‬اي‭ ‬علاقة‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬صحة‭ ‬القلب‭ ‬والرياضة‭ ‬البدنية‭ .‬بل‭ ‬يذهب‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬او‭ ‬ممارست‭ ‬النوع‭ ‬غير‭ ‬المناسب‭ ‬فيها‭ ‬قد‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬اﻻصابة‭ ‬بنوبة‭ ‬قلبية‭ . ‬ولكن‭ ‬رغم‭ ‬اعتراضات‭ ‬الكثيرين‭ ‬التي‭ ‬ﻻتستند‭ ‬الى‭ ‬البرهان‭ ‬والواقع‭ ‬،‭ ‬فان‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬نفع‭ ‬لمعظم‭ ‬الناس‭ . ‬

صحيح‭ ‬ان‭ ‬الرياضة‭ ‬ﻻتضمن‭ ‬لنا‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬امراض‭ ‬القلب‭ . ‬والنوبات‭ ‬القلبية‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬الرياضة‭ ‬تبقي‭ ‬وسيلة‭ ‬جيدة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلل‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬اعتﻻل‭ ‬القلب‭ …‬

كيف‭ ‬تعمل‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬تنشيط‭ ‬الجسم‭ ‬—

اذا‭ ‬كانت‭ ‬الرياضة‭ ‬تفيد‭ ‬القلب‭ …. ‬فكيف‭ ‬؟؟

هل‭ ‬تقلل‭ ‬من‭ ‬نسبة‭ ‬الكلسترول‭ ‬في‭ ‬الدم‭ ‬؟‭ ‬هل‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬ازالة‭ ‬المواد‭ ‬المترسبة‭ ‬على‭ ‬جدران‭ ‬الشرايين‭ ‬؟‭ ‬ام‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬ارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬؟‭ ‬ام‭ ‬التحلي‭ ‬باللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬يعني‭ ‬اتباع‭ ‬العادات‭ ‬الصحية‭ ‬السليمة‭ ‬؟

ان‭ ‬فائد‭ ‬الرياضة‭ ‬ﻻتنحصر‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بل‭ ‬ان‭ ‬التمارين‭ ‬تؤثر‭ ‬تاثيرا‭ ‬مباشرا‭ ‬على‭ ‬ثﻻثة‭ ‬عوامل‭ ‬رئيسية‭ ‬تهدد‭ ‬القلب‭ ‬هي‭ ‬:‭ ‬كلسترول‭ ‬الدم‭ ‬وارتفاع‭ ‬الضغط‭ ‬،‭ ‬والتدخين‭ ..‬

تاثير‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬الضغط‭ ‬الشرياني‭ ‬:‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬دامت‭ ‬اثنتي‭ ‬عشرعاما‭ ‬على‭ ‬ستة‭ ‬اﻻف‭ ‬رجل‭ ‬وامراة‭ ‬سليمي‭ ‬البنية‭ ‬،‭ ‬لوحظ‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬لدى‭ ‬العديد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الدراسة‭ ‬(التجربة‭ ‬)‭ . ‬كما‭ ‬لوحظ‭ ‬ان‭ ‬ذوي‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬الضعيفة‭ ‬كانو‭ ‬اكثر‭ ‬اكثر‭ ‬احتماﻻ‭ ‬للاصابة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬من‭ ‬غيرهم‭ ‬المتمتعين‭ ‬باللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬حتى‭ ‬اللذين‭ ‬كان‭ ‬ضغطهم‭ ‬منخفضا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كانو‭ ‬معرضين‭ ‬ﻻرتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يحافظو‭ ‬ا‭ ‬على‭ ‬نشاطهم‭ ‬اليومي‭ ‬وعلى‭ ‬لياقتهم‭ ‬البدنية‭ ..‬

الرياضة‭ ‬واﻻضطرابات‭ ‬النفسية:

لقد‭ ‬اشارت‭ ‬دراسات‭ ‬كثيرة‭ ‬الى‭ ‬فوائد‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬اﻻمراض‭ ‬النفسية‭ ‬كالقلق‭ ‬واﻻكتئاب‭ . ‬ولقد‭ ‬تبين‭ ‬ان‭ ‬عشريي‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬السباحة‭ ‬او‭ ‬الجري‭ ‬او‭ ‬حتىرفع‭ ‬اﻻثقال‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المزاج‭ ‬وازالة‭ ‬القلق‭ ‬او‭ ‬اﻻكتئاب‭ ‬والنهوض‭ ‬بالمعنويات‭ ‬