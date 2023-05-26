أطفال يستمتعون بعرض فيتامين

بغداد – فارس الكاتب

ضمن نشاطات دائرة السينما والمسرح في تفعيل حركة مسرح الطفل لموسمها الحالي، وضمن باكورة اعمالها الخاصة بمسرح الطفل ،عرضت في 21 أيار الجاري مسرحية (فيتامين ) على خشبة مسرح الرافدين تأليف واخراج بكر نايف وتمثيل : احسان دعدوش، اماني علاء، ياس خضير ، شاهندة عبدالله، عدي الكرخي، مهدي نجم. وتحاكي (فيتامين) بطريقة مبسطة جميلة اعضاء الانسان وشرح وظيفة كل عضو من اعضاءه والية عمله وكيفية الحفاظ عليه برؤيا اخراجية يفهمها الطفل وتفاعل معها.. وقد كان لمدير عام الدائرة احمد حسن موسى كلمة في هذا الملتقى قائلا (في منهاجنا لهذا الموسم اولينا لمسرح الطفل اهمية خاصة لما له من دور تثقيفي وتعليمي نحن بامس الحاجة له اليوم لدعم ركائز التطوير المعرفي لدى الطفل العراقي ، باشرنا بخطة منهجية لتطوير الجانب الجمالي والعملي من خلال دفعنا باسماء فاعلة تتصدى لقيادة مسرح الطفل وتعزيز عدد العروض والفعاليات المسرحية التي تتعلق بالطفولة ،وكانت باكورة هذا الجهد متوجه بعرض الاطفال فيتامين،وهو خير افتتاح لاعمال مسرح الطفل في هذا الموسم). وقد شهد العرض حضور مؤسسة العين لرعاية الايتام ، وعدد من رياض الأطفال.