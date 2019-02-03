أطعمة‭ ‬مثل‭ ‬الدخان‭ ‬تصيب‭ ‬الانسان‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

ليس‭ ‬التدخين‭ ‬وحده‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬سرطان‭ ‬الرئة،‭ ‬العلماء‭ ‬وجدوا‭ ‬أيضا‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأغذية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬المرض‭ ‬الخطير‭.‬

وأظهرت‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬صدرت‭ ‬حديثا،‭ ‬أن‭ ‬العادات‭ ‬الغذائية‭ ‬للفرد‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬فرص‭ ‬إصابته‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭.‬

وبخلاف‭ ‬التدخين،‭ ‬ربما‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬عليك‭ ‬الامتناع‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬تماما،‭ ‬ولكن‭ ‬عليك‭ ‬التخفيف‭ ‬منها‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان،‭ ‬لتلافي‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بالمرض‭.‬

ومن‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة

1‭. ‬الدهون‭ ‬المشبعة:‭ ‬توجد‭ ‬هذه‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬في‭ ‬اللحوم‭ ‬المصنعة‭ ‬والشوكولاتة‭ ‬الداكنة‭ ‬والكريما‭ ‬الثقيلة‭.‬

وخلصت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬بأن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬المشبعة‭ ‬ضمن‭ ‬حميتهم‭ ‬الغذائية‭ ‬كانوا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يتناولون‭ ‬كميات‭ ‬أقل‭ ‬منها‭ ‬يومياً‭.‬

2‭.‬مكملات‭ ‬البيتا‭ ‬كاروتين‭ ‬المصنعة:‭ ‬وتوجد‭ ‬البيتا‭ ‬كاروتين‭ ‬بصورة‭ ‬طبيعية‭ ‬في‭ ‬الأطعمة‭ ‬ذات‭ ‬اللون‭ ‬البرتقالي‭ ‬أو‭ ‬الأصفر،‭ ‬مثل‭ ‬الجزر‭ ‬والفلفل‭ ‬والقرع‭ ‬والمانجا،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬فوائد‭ ‬على‭ ‬الصحة

لكن‭ ‬المشكلة،‭ ‬حسب‭ ‬الباحثين،‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬تناول‭ ‬مكملات‭ ‬البيتا‭ ‬كاروتين‭ ‬المصنعة،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬الأشخاص‭ ‬المدخنين‭ ‬وخاصة‭ ‬عند‭ ‬تناولها‭ ‬بشكل‭ ‬مفرط،‭ ‬فتزيد‭ ‬من‭ ‬فرصة‭ ‬إصابتهم‭ ‬بمرض‭ ‬السرطان‭.‬

وتناولت‭ ‬الدراسة‭ ‬تحديدً‭ ‬مكملات‭ ‬البيتا‭ ‬كاروتين‭ ‬المصنعة،‭ ‬لا‭ ‬الهيئة‭ ‬الطبيعية‭ ‬منه‭. ‬وأصدر‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬توصيات‭ ‬تحث‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬البيتا‭ ‬كاروتينات‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الطبيعية،‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬مصدر‭ ‬مصنع‭ ‬لها‭.‬

3‭. ‬الكربوهيدرات‭ ‬المعالجة:‭ ‬وجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬كميات‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬السكريات‭ ‬كانت‭ ‬فرص‭ ‬إصابتهم‭ ‬بسرطان‭ ‬الرئة‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يستهلكون‭ ‬السكر‭ ‬بكميات‭ ‬أقل‭.‬

4‭. ‬اللحوم‭ ‬المشوية:‭ ‬أظهرت‭ ‬بعض‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬اللحوم‭ ‬المشوية‭ ‬بأنواعها‭ ‬قد‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الإصابة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬السرطانات‭ ‬مثل،‭ ‬سرطان‭ ‬البنكرياس،‭ ‬وسرطان‭ ‬الثدي‭.‬

فالدخان‭ ‬والأبخرة‭ ‬المتصاعدة‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬المشوية‭ ‬أو‭ ‬المحترقة‭ ‬أثناء‭ ‬عمليات‭ ‬الشوي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مسرطنة‭ ‬قد‭ ‬تتسرب‭ ‬إلى‭ ‬اللحوم‭ ‬لتدخل‭ ‬إلى‭ ‬جسمك‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تتناوله‭ ‬منها‭ ‬بعد‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬الشواء‭.‬

5‭. ‬أطعمة‭ ‬ومشروبات‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬الزرنيخ:‭ ‬قد‭ ‬يتواجد‭ ‬الزرنيخ‭ ‬بنسب‭ ‬متفاوتة‭ ‬في‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬ملوثة،‭ ‬وبعض‭ ‬العصائر‭ ‬المصنعة‭ ‬مثل‭ ‬عصير‭ ‬التفاح،‭ ‬والأرز،‭ ‬والمأكولات‭ ‬البحرية،‭ ‬والدواجن‭.‬

وخلصت‭ ‬دراسة‭ ‬صحية‭ ‬أن‭ ‬تلوث‭ ‬مياه‭ ‬الشرب‭ ‬في‭ ‬بنغلاديش‭ ‬قد‭ ‬أثر‭ ‬بشكل‭ ‬سلبي‭ ‬شديد‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬الرئة‭ ‬لديهم،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬عثر‭ ‬الباحثون‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬مادة‭ ‬الزرنيخ‭.‬