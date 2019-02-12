أطعمة‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

أفادت‭ ‬مجلة‭ ‬«فرويندين»‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬سبعة‭ ‬أطعمة‭ ‬صحية‭ ‬ولذيذة‭ ‬تساعد‭ ‬المرء‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬المزعجة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬صحة‭ ‬الأمعاء‭. ‬وفيما‭ ‬أبرز7‭ ‬أطعمة‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬دهون‭ ‬البطن:

وبحسب‭ ‬دراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬المجلة‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬جمعية‭ ‬القلب‭ ‬الأمريكية‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬المكسرات‭ ‬يساعد‭ ‬المرء‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬دهون‭ ‬البطن‭ ‬ويقلل‭ ‬من‭ ‬خطر‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬القلب‭. ‬ويحتوي‭ ‬البيض‭ ‬على‭ ‬بروتينات‭ ‬يحتاجها‭ ‬الجسم‭ ‬لبناء‭ ‬العضلات،‭ ‬وعند‭ ‬تناول‭ ‬البيض،‭ ‬يحرق‭ ‬الجسم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬لأن‭ ‬الجسم‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬لبناء‭ ‬كتلة‭ ‬العضلات‭. ‬كما‭ ‬يتوافر‭ ‬مخلل‭ ‬الملفوف‭ ‬على‭ ‬بكتيريا‭ ‬البروبيوتيك،‭ ‬وهي‭ ‬بكتريا‭ ‬نافعة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬وظيفة‭ ‬الأمعاء‭ ‬وتقوية‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬ومنع‭ ‬الانتفاخات‭. ‬وتحتوي‭ ‬رقائق‭ ‬الشوفان‭ ‬على‭ ‬ألياف‭ ‬غذائية‭ ‬هامة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭. ‬ويضمن‭ ‬الاستهلاك‭ ‬المعتدل‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬الشعور‭ ‬السريع‭ ‬بالشبع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الأكل‭ ‬بكميات‭ ‬أقل‭. ‬ويساعد‭ ‬الأفوكادو‭ ‬على‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬دهون‭ ‬البطن،‭ ‬فقد‭ ‬أثبت‭ ‬باحثون‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يتناولون‭ ‬الأفوكادو‭ ‬بانتظام‭ ‬يتمتعون‭ ‬بمحيط‭ ‬خصر‭ ‬وكتلة‭ ‬جسم‭ ‬أقل‭. ‬وكذلك‭ ‬تساعد‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬الحمضيات‭ ‬على‭ ‬علاج‭ ‬التهابات‭ ‬الأمعاء،‭ ‬والتي‭ ‬ترتبط‭ ‬بدهون‭ ‬البطن،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬تحتوي‭ ‬ثمار‭ ‬الحمضيات‭ ‬على‭ ‬البكتين‭ ‬والفلافونويد‭ ‬والفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬والألياف،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الهضم‭ ‬وتطرد‭ ‬السموم‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬وتدعم‭ ‬حرق‭ ‬الدهون‭.‬