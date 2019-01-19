إتلاف اكثر من 113طناً من المواد الغذائية خلال 2018

أطباء ديالى يتبنون مشروعاً إنسانياً – ديالى ــ سلام عبد الشمري

تبنت نقابة الأطباء فرع ديالى، مشروعا طبيا إنسانيا، يهدف الى التخفيف من النفقات ومساعدة العوائل المتعففة والفقيرة. وقالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس ديالى نجاة الطائي لـ (الزمان) امس انه (تم افتتاح المجمع الطبي التخصصي الخيري في بعقوبة قرب المجسر)، مشيرة الى ان ( أول المتطوعين من الكوادر الطبية التي استجابت لافتتاح عيادته في المجمع اخصائي الأطفال مهدي سلمان ) . واضافت الطائي ، انه (تم تحديد مبلغ المعاينة للمريض خمسة آلاف دينار فقط ، اضافة الى ان سعر الأدوية مدعوم وتقريبا بسعر التكلفة، داعية الأطباء ان يقدموا خدماتهم الانسانية في المجمع الطبي) لافتة الى ان (البناية كبيرة وتتسع لأكثر من خمسة عيادات طبية). ومن جانب آخر أعلن مدير بيئة محافظة ديالى عبدالله الشمري، فرض عقوبة على دائرة بلدية الخالص بسبب النفايات. وقال الشمري لـ (الزمان) ، إن (مديرية بيئة ديالى اتخذت إجراءات عقابية بحق دائرة بلدية قضاء الخالص ، نتيجة انتشار النفايات في المناطق وعلى جوانب الطرق خاصة قرب قرية زنبور، وعدم طمرها، الأمر الذي ينعكس سلبيا على الواقع البيئي وصحة المواطن) . وأضاف الشمري، أنه ( تم رفع كتاب رسمي الى الوزارة بشأن الأمر لفرض غرامة ايضا على الدائرة المذكورة)، مشيرا الى ان (بعض مناطق محافظة ديالى تعاني من انتشار النفايات بشكل كبير).

واكدت دائرة صحة ديالى ، غلق وتغريم عدد من المحلات التجارية لمخالفتها للشروط الصحية خلال العام الماضي 2018. وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لــ (الزمان) ، ان (الفرق الرقابية نفذت عدد من الحملات التفتيشية في الأسواق المحلية في محافظة ديالى أسفرت عن غلق 81 محلا و معملا تجاريا لمخالفتها الشروط والضوابط الصحية في مجال عملها والمواد المختلفة التي تعرضها والخاصة بالاستهلاك اليومي للمواطنين). واضاف العزاوي، انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحاب هذه المحلات فضلا عن عملية الغلق حيث تم فرض غرامات مالية قدرها 14828000 ومصادرة وإتلاف 113248 كغم من المواد الغذائية الصلبة و 54412 لترا من المواد السائلة).

دخول دواجن

واعلن محافظ ديالى مثنى التميمي في بيان تلقته الـ ( الزمان ) ، انه ( وجه بمنع دخول الدواجن المستوردة عبر حدود المحافظة ) . وقال البيان ، ان (محافظ ديالى مثنى التميمي خاطب قيادة عمليات المحافظة بشكل رسمي لإتخاذ إجراءات بشأن منع دخول الدواجن المستوردة القادمة من إقليم كردستان بإتجاه حدود ديالى، لحين إجراء اللازم من قبل الحكومة المركزية ) . وأضاف، أن ( هذا التوجيه جاء بناءً على مناشدات أصحاب حقول الدواجن في المحافظة لوفرة إنتاجهم المحلي وحمايته ).واعلن قائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي ، عن المباشرة بالصفحة الثانية لفتح الشوارع والطرق المغلقة في الاقضية والنواحي بعد مركز مدينة بعقوبة . واضاف العبادي لــ (الزمان) (باشرنا بفتح خمسة شوارع وطرق مغلقة في احياء ناحية كنعان بعد عدة اعوام من اغلاقها ، لما تشهده الناحية من استقرار أمني وتعايش سلمي وبعد ان تدارسنا وضعها الامني مع المجلس المحلي والاجهزة الامنية).

واشار العبادي ، الى انه ( اشرف ميدانيا على فتح طرق حي الخضراء والعسكري والعصري والعروبة في ناحية كنعان شرق مدينة بعقوبة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقليل مسافات قطعهم للطرق وشاهد فرحة المواطنين بهذا المنجز الامني الذي ما تحقق الا بجهود المواطنين ويقظة القوات الامنية ودعم الحكومة المحلية ) . من جانبها الحكومة المحلية في ناحية كنعان قدمت شكرها لجهود الاجهزة الامنية على فتح الطرق والشوارع المغلقة بعد عدة اعوام من اغلاقها مع استعدادها التام لدعم الاجهزة الامنية في عملها في الناحية.اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني ، فتح باب الترشيح لمنصب نائب المحافظ للشؤون الفنية ورئيس هيثة الاستثمار ونائبه. وقال الدايني لـ (الزمان ) ، إن ( مجلس ديالى قرر وبشكل رسمي فتح باب الترشيح لمنصب نائب محافظ ديالى لشؤون الفنية ورئيس هيئة استثمار ديالى ونائبه ) . واضاف الدايني ، أن (اليات الترشيح ستعتمد الضوابط والتعليمات الرسمية في استقبال ملفات المرشحين للمناصب الثلاثة من قبل لجنة مختصة ) .

خروقات أمنية

ومن جانب آخر طالب النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر، الاجهزة الامنية بــ (التحقيق في الخروقات الامنية بأطراف قضاء المقدادية والتي شهدت سقوط قذائف هاون على بعض القرى وادت الى ترهيب وترويع العوائل الآمنة ) . وشدد مظهر ، على ( ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لمطاردة واجتثاث الخلايا الارهابية والعمل على منع تكرار هذه الخروقات وعدم السماح لأي جهة كانت تعكير الاستقرار الامني الذي تشهده محافظة ديالى ) . فيما اوضح رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني ، حقيقة عودة القوات الأميركية إلى بعض القواعد العسكرية داخل المحافظة.

وقال الحسيني، لـ (الزمان )، إن (الحديث عن عودة القوات الأميركية إلى بعض القواعد العسكرية في ديالى غير صحيح وننفيه جملة وتفصيلا وهي مجرد أحلام لدى البعض ) .

وأضاف الحسيني، أن ( الوضع في ديالى مستقر وهو أفضل من الكثير من المحافظات المجاورة ) ، لافتا الى أن (القوات الامنية العراقية تمسك بقوة الملف الأمني وتحقق نجاحات يومية في الحرب على الإرهاب ) .

وأشار رئيس اللجنة الأمنية إلى، أن (الجميع في المحافظة متفق من قيادات وشخصيات وقوى وطنية بأنه لن تكون ديالى ممرا أو قاعــــدة لأي قــــــوة أميركية ) .