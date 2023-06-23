أطباء إنكلترا ينتظرون عرضاً مشابهاً لرجال أمن هيثرو لإلغاء اضرابهم

لندن- الزمان
سيضرب آلاف أطباء المستشفيات الإنكليزية عن العمل لمدة خمسة أيام في تموز/يوليو، في تظاهرة غير مسبوقة للمطالبة بتحسين الأجور في خضم أزمة معيشة، وفق ما أعلنت النقابة التي تمثّلهم.
فيما قال أطباء ان هناك ترجيحا بإلغاء الاضراب في حالة نيل عرض مماثل لما نال رجال امن مطار هيثرو، ، حيث أعلنت نقابة «يونايت» البريطانية الجمعة إلغاء إضراب لحراس أمن في مطار هيثرو في لندن أدت خلال الأشهر الماضية إلى عدة تحركات وكانت تهدد ببلبلة حركة الطيران خلال العطلة الصيفية، وذلك بعد تلقي عرض أفضل بشأن الرواتب.
وأفادت يونايت في بيان أن «أكثر من ألفي عنصر أمن … قرروا الإضراب عن العمل 31 يوما على مدى الصيف» لكن إدارة المطار «قدمت عرضا أفضل» قبل به منتسبو النقابة.
وينص الاتفاق بصورة خاصة على زيادة فورية في الأجور بنسبة 10% وزيادة لاحقا بنسبة 1,5% في تشرين الأول/أكتوبر تليها زيادة مطابقة لنسبة التضخم العام المقبل، بحسب النقابة التي أثنت على «انتصار تم انتزاعه بمشقة».
وكانت النقابة تشير إلى أن متوسط أجور موظفي المطار «تراجع بنسبة 24% منذ 2017 من حيث القيمة الفعلية» أي مع الأخذ بمفاعيل التضخم، في حين أن «مرتب المدير العام جون هولاند كاي» ارتفع بمقدار 800 ألف جنيه إسترليني من 2020 إلى 2021 ليبلغ 1,5 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الرابطة الطبية البريطانية (بي إم إيه) إن الأطباء المبتدئين، سيتظاهرون لمدة خمسة أيام اعتبارا من الساعة 07,00 (06,00 ت غ) في 13 تموز/يوليو.
ويأتي هذا التحرك الجديد بعد إضراب استمر 72 ساعة في وقت سابق من الشهر الجاري، وذلك للتعبير عن معارضهم رفض الحكومة رفع النسبة التي اقترحتها لزيادة الأجور والبالغة خمسة في المئة.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك إن الإضراب الجديد «مخيب للآمال». وأضاف لمراسلين «هذا الأمر يعرّض سلامة المرضى وجهودنا الرامية إلى خفض قوائم الانتظار للخطر» مشددا على أن عرض الحكومة «عادل ومعقول».
وتؤكد نقابة «بي إم إيه» أن هؤلاء الأطباء فقدوا 26 % من أجرهم بالقيمة الحقيقية منذ العام 2008، عندما فُرضت خطة تقشف على الخدمات الصحية. وتطالب النقابة بزيادة الأجور بنسبة 35 %، وهو ما تعارضه الحكومة.
وقال روبرت لورنسون وفيفك تريفيدي اللذان يرأسان بشكل مشترك لجنة الأطباء المبتدئين في النقابة إن الحكومة تبدو عازمة على ترك خدمة الصحة الوطنية «تنحدر حتى نقطة الانهيار».
واستشهدا بدراسة استقصائية أجرتها «بي إم إيه» أظهرت أن أكثر من نصف (53 في المئة) حوالى ألفي طبيب مبتدئ شاركوا فيها تلقوا عروضا للانتقال إلى الخارج في الأشهر الأربعة الماضية.
وقال لورنسون وتريفيدي إن الحكومة ترفض إعادة فتح المفاوضات بشأن الأجور، ما أجبرهما على تنظيم «أطول تظاهرة للأطباء في تاريخ خدمة الصحية الوطنية».
وأضافا أنه يمكن إلغاء الإضراب إذا قدمت الحكومة «عرضا معقولا» لإصلاح الأجور.