أطباء إنكلترا ينتظرون عرضاً مشابهاً لرجال أمن هيثرو لإلغاء اضرابهم

لندن‭- ‬الزمان‭ ‬

سيضرب‭ ‬آلاف‭ ‬أطباء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الإنكليزية‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬للمطالبة‭ ‬بتحسين‭ ‬الأجور‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬أزمة‭ ‬معيشة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬تمثّلهم‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬أطباء‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ترجيحا‭ ‬بإلغاء‭ ‬الاضراب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬نيل‭ ‬عرض‭ ‬مماثل‭ ‬لما‭ ‬نال‭ ‬رجال‭ ‬امن‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو،‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬نقابة‭ ‬‮«‬يونايت‮»‬‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭ ‬إلغاء‭ ‬إضراب‭ ‬لحراس‭ ‬أمن‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬هيثرو‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬أدت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬تحركات‭ ‬وكانت‭ ‬تهدد‭ ‬ببلبلة‭ ‬حركة‭ ‬الطيران‭ ‬خلال‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تلقي‭ ‬عرض‭ ‬أفضل‭ ‬بشأن‭ ‬الرواتب‭.‬

وأفادت‭ ‬يونايت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬عنصر‭ ‬أمن‭ … ‬قرروا‭ ‬الإضراب‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬31‭ ‬يوما‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الصيف‮»‬‭ ‬لكن‭ ‬إدارة‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬قدمت‭ ‬عرضا‭ ‬أفضل‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬منتسبو‭ ‬النقابة‭.‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬الأجور‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭% ‬وزيادة‭ ‬لاحقا‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭,‬5‭% ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬تليها‭ ‬زيادة‭ ‬مطابقة‭ ‬لنسبة‭ ‬التضخم‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬بحسب‭ ‬النقابة‭ ‬التي‭ ‬أثنت‭ ‬على‭ ‬‮«‬انتصار‭ ‬تم‭ ‬انتزاعه‭ ‬بمشقة‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬النقابة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬متوسط‭ ‬أجور‭ ‬موظفي‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬تراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬24‭% ‬منذ‭ ‬2017‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬القيمة‭ ‬الفعلية‮»‬‭ ‬أي‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بمفاعيل‭ ‬التضخم،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مرتب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬جون‭ ‬هولاند‭ ‬كاي‮»‬‭ ‬ارتفع‭ ‬بمقدار‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭ ‬من‭ ‬2020‭ ‬إلى‭ ‬2021‭ ‬ليبلغ‭ ‬1‭,‬5‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬إسترليني‭.‬

وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬الطبية‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬إم‭ ‬إيه‭) ‬إن‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتدئين،‭ ‬سيتظاهرون‭ ‬لمدة‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬07‭,‬00‭ (‬06,00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬في‭ ‬13‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التحرك‭ ‬الجديد‭ ‬بعد‭ ‬إضراب‭ ‬استمر‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬وذلك‭ ‬للتعبير‭ ‬عن‭ ‬معارضهم‭ ‬رفض‭ ‬الحكومة‭ ‬رفع‭ ‬النسبة‭ ‬التي‭ ‬اقترحتها‭ ‬لزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬والبالغة‭ ‬خمسة‭ ‬في‭ ‬المئة‭.‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬إن‭ ‬الإضراب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬مخيب‭ ‬للآمال‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬لمراسلين‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬يعرّض‭ ‬سلامة‭ ‬المرضى‭ ‬وجهودنا‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار‭ ‬للخطر‮»‬‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬عرض‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬عادل‭ ‬ومعقول‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬نقابة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إم‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬فقدوا‭ ‬26‭ % ‬من‭ ‬أجرهم‭ ‬بالقيمة‭ ‬الحقيقية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2008،‭ ‬عندما‭ ‬فُرضت‭ ‬خطة‭ ‬تقشف‭ ‬على‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬وتطالب‭ ‬النقابة‭ ‬بزيادة‭ ‬الأجور‭ ‬بنسبة‭ ‬35‭ %‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعارضه‭ ‬الحكومة‭.‬

وقال‭ ‬روبرت‭ ‬لورنسون‭ ‬وفيفك‭ ‬تريفيدي‭ ‬اللذان‭ ‬يرأسان‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬لجنة‭ ‬الأطباء‭ ‬المبتدئين‭ ‬في‭ ‬النقابة‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬تبدو‭ ‬عازمة‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬خدمة‭ ‬الصحة‭ ‬الوطنية‭ ‬‮«‬تنحدر‭ ‬حتى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار‮»‬‭.‬

واستشهدا‭ ‬بدراسة‭ ‬استقصائية‭ ‬أجرتها‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إم‭ ‬إيه‮»‬‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ (‬53‭ ‬في‭ ‬المئة‭) ‬حوالى‭ ‬ألفي‭ ‬طبيب‭ ‬مبتدئ‭ ‬شاركوا‭ ‬فيها‭ ‬تلقوا‭ ‬عروضا‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأربعة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬لورنسون‭ ‬وتريفيدي‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬ترفض‭ ‬إعادة‭ ‬فتح‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشأن‭ ‬الأجور،‭ ‬ما‭ ‬أجبرهما‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬أطول‭ ‬تظاهرة‭ ‬للأطباء‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬خدمة‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‮»‬‭.‬

وأضافا‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬إلغاء‭ ‬الإضراب‭ ‬إذا‭ ‬قدمت‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬عرضا‭ ‬معقولا‮»‬‭ ‬لإصلاح‭ ‬الأجور‭.‬