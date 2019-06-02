أضواء على دراما 2019 (5)

سيناريو حزين في زي الشمس

بغداد – حمدي العطار

لا يستقيم الامر حينما يتناول العمل الدرامي قضايا شخصية ويكون فيها نسبة كبيرة من الحزن، ولولا وجود كاتبة مبدعة كمريم نعوم التي تضع نص وسيناريو مثير للشخصيات والاحداث لما تحمل المتلقي هذا الكم من الحزن في الحلقات الاولى من مسلسل (زي الشمس) بالتعاون مع المخرج (سامح عبد العزيز) والنص يتضمن اسلوب مناسب لتقديم الشخصيات ، والعمل يتناول قصة شقيقتين (نور) – دينا الشربيني- وهي الاخت الطيبة المحامية التي تتعرض للخيانة من قبل شقيقتها (فريدة) – ريهام عبد الغفورالشخصية الاشكالية ، التي تعاني من مشاكل نفسية ، الرسامة المتمردة والتي تردد دائما “بإن على الانسان ان يعيش بسعادة حتى آخر يوم من عمره ولا يهتم لكلام الناس” لذلك تعمل على اغواء خطيب شقيقتها ليمارس معها الجنس وتخطفه منها ليتزوجها،وقدمت دينا الشربيني مشاهد مؤثرة وهي تكتشف تلك الخيانة بين فريدة وخطيبها (عمر) احمد السعدني.

القصة حسب تصوري لا تتحمل ان تكون مسلسلا هي تصلح للسينما، لذلك لجأ المخرج الى الاسلوب الدائري والتلاعب بالزمن عن طريق الفلاش باك باستخدام الذاكرة او الاحلام والكوابيس، جريمة قتل (فريدة) يلقي بظلاله الحزينة على الحلقات الاولى ليكمل المشهد الحزين بسبب الخيانة وكذلك الطلاق بين فريدة وعمر وترك ثلاثة اطفال اثنان منهما مراهقين مع اداء كئيب للنجمة سوسن بدر بدور الام المنحازة لفريدة ضد ابنتها نور، العمل لا يسير على مايرام بعض المشاهد يشوبها الارباك بسبب المونتاج، لكن التقديم والتأخير في الاحداث يجعل المشاهد على علم بنتائج القصة ولكنه يبقى حريص ومتشوق لمعرفة (كيف تسير الأمور وكيف تصل الى النهاية المعلنة) شخصيات مثل (احمد داود) و(احمد مدحت) و(عمر السعيد) يكون وجودهم مهم لكسر اجواء الحزن الشديد.

من خلال متابعاتنا لأعمال مريم نعوم فإننا نتوقع بقاء التشويق لدى المتلقي حتى يضطر بالمتابعة ،وهي سوف تكشف اسرار جديدة لتطوير الشخصيات وتعمق من اختلاف الشخصيات لايجاد قاعدة للصراع، والصراع ضروري للدراما الناجحة على شرط ان يكون الصراع ناتج من التناقض بين الشخصيات ،وبهذا يمكن تجنب الرتابة التي تصيب مثل هذه الاعمال ذات الطابع الحزين.