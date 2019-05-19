أضواء على دراما 2019 (2)

دقيقة صمت يحتوي على مستلزمات النجاح

بغداد – حمدي العطار

لا يستقم الامر ان تكون مشاهدة دراما في رمضان تدفعك الى النوم بسبب استخدام اللقطات والمشاهد المتشابهة والحوارات المتكررة وغياب الثيمة التي تحترم عقلية المشاهد،هذا ما نتلمسه مع الاسف في بعض الاعمال الدرامية العراقية لهذا الموسم،لذلك لا يوجه الينا اللوم لأننا لا نكتب او نهتم ونشجع مثل هذا النوع من الاعمال،كاتب يقدم عملا دراميا ناجحا قبل سنوات يعود ويقدم لنا عملا متواضعا ،ثابتا،مرهقا ، يفتقر الى التشويق والحوار الفني الذكي. مسلسل (دقيقة صمت) السوري وهو من الاعمال التي تم تصويرها في سوريا، النص للكاتب سامر رضوان والاخراج لشوقي الماجري، بطولة نخبة من النجوم السوريين واللبنانيين (عابد فهد ،فادي صبيح،امير ناصر،فادي ابو سمرا،خالد القيش، رنا شميس، ستيفاني صليبا) المسلسل يجعلك تتابعه لقوة الحدث الرئيسي، امير ناصر وزميله اللبناني يحكم عليهما بالاعدام لكن وبمجريات الاحداث السريعة يتعرض السجن الى الحريق ومن ثم الى هروب السجينين، مما يضطر ادارة السجن الى تنفيذ حكم الاعدام بسجــــــينين اخرين لم يصدر القضاء بهما الحكم بسبب ان احدهــــما سوري والاخر لبناني بينما يفضح العمل الفساد الموجود في ادارة السجون وكيفية التعامل مع السجناء حسب الامكانيات التي يتمتعون بها، (دقيقة صمت) يحتوي على مستلزمات النجاح الذي ينطلق من النص المتماسك الى رؤـــــية المخرج الذي قام بتصوير اكثر المشاهد خارج الاستوديو ونقل لنا الاجواء والبيئة السورية، فضلا على قوة الاداء للممثلين.

مرة اخرى لا تجعلوا من التمويل سببا لفشل الاعمال فإنتاج عمل مثل (دقيقة صمت) في بلد يعاني من الازمات المالية وبإنتاج متواضع يقدم مسلسلا ناجحا.