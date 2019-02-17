أصوات قرآنية لا تنسى – محمد مجيد الدليمي

صوت قرأني عراقي اصيل، رخيم وحنون ، اتسم بالاصالة والخشوع، يبعث في نفوس المستمعين له مشاعر الايمان والخشوع،

صاحب هذا الصوت الشجي يضع امامه حين يرتل القرآن الكريم قول النبي الأكرم محمد (ص) (زينوا القرآن بأصواتكم فأن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً ). انه القارئ الشيخ سعيد حسين القلقالي، أحد القراء البارزين في العراق ، المتميز في ترتيل القرأن الكريم وفق الطريقة البغدادية الاصيلة، متأثراً بمعلمه ومرشدهِ القارئ الكبير الحاج محمود عبد الوهاب الذي درس على يده احكام التلاوة والتجويد وعلوم القرآن .

ولد الشيخ سعيد القلقالي في الثلاثينات ببغداد ، في بيت متواضع من بيوتات منطقة باب الشيخ، فنشأ وترعرع في هذه البيئة الشعبية البغدادية العريقة التي كانت مركز قراء القرآن الكريم وقراء المقام العراقي وتأثر بأجوائها الاجتماعية والدينية، فولدت لديه منذ الصبا والشباب موهبة الصوت التي وهبها الله تعالى له والرغبة ان يصبح قارئاً ومجودا للقرآن الكريم . كان يستمع منذ صغره لتلاوات المشاهير من القراء العرب والعراقيين الأوائل، ويحضر مجالس المناقب النبوية وقراءة القرآن الكريم .

ففي عام 1950 دخل المدرسة الدينية التي كان يديرها الحاج محمود عبد الوهاب ، احد اعلام الطريقة البغدادية في قراءة وتلاوة القرآن الكريم ودرس على يده كما اسلفنا في المقدمة احكام التلاوة وعلوم القرآن الكريم ، كان سعيد تلميذاً ذكياً ونشيطاً في هذه المدرسة.

ينطق حروف القلقلة بشكل سليم وصحيح اثناء قراءة وترتيل القرآن الكريم ، ولهذا لقبهُ معلمه بالقلقالي، واستمر هذا اللقب معه طوال حياته بقي التلميذ سعيد ملازما لمعلمه الحاج محمود عبد الوهاب حتى حصل منه على اجازة تؤهله لان يكون قارئاً ومجوداً للقرآن الكريم ، ثم دخل دار الاذاعة في بغداد وبدأ يسجل التلاوات المباركة بصوته الخشوع ، واخذ الناس يستمعون له من المذياع .

ومن الذكريات الطيبة التي نستذكرها عن الشيخ القلقالي في تلك الايام الخوالي من الستينات في باب الشيخ ، بأنه كان يتردد على محل لبيع المواد المنزلية يقع قبالة دارنا في محلة فقيرة عرب (من محلات باب الشيخ) يجالس صاحب الدكان صديقه رجل الدين السيد عبد الله امام وخطيب جامع فقرة عرب، يتبادل معه اطراف الحديث في اوقات العصر البغدادية الجميلة ، ينصتون احياناً للمذياع حيث يستمعون لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تبث يوميا من دار اذاعة بغداد من الساعة الخامسة والنصف حتى السادسة مساءٍ واحياناً تكون التلاوة بصوت القلقالي نفسه.

كانت له تسجيلات صوتية قرآنية في اذاعة بغداد . كان الشيخ القلقالي (رحمه الله) شخصية اجتماعية معروفة من اهالي باب الشيخ ينظرون اليه نظرة احترام وتقدير، ويستشيرونه احياناً عن قضايا المحاكم ، حيث كان يعمل موظفاً في المحكمة الواقعة بشارع النهر وسط بغداد .

علمنا برحـيله (رحمه الله) عن الدنيـــــــا الى رحــــــاب الله تعـــــالى يوم 9/11/2003 وترك برحيله ارثا تراثياً ثرياً من التسجيلات الصوتية الاذاعية من تلاوات مباركة ، اضيفت الى المكتبة الصوتية القرآنية العراقية، مازالت تبث من اذاعة بغداد …. سيبقى القارئ الشيخ سعيد حسين القلقالي (رحمه الله) سفيراً من سفراء القرآن الكريم …. وسيظل اسمه خالداً في الذاكرة العراقية .