أصناف المثقفين – قاسم حسين صالح

يصنف المثقفون بحسب ما يحملونه من فكر..على النحو الآتي:

– المثقف الناقد. لا ينحاز الى طائفة،حزب،نظام..يعتمد النقد للأنظمة والسياسات والشعوب المضطهدة،يتضامن مع المظلومين برؤية معرفية ،يعمل على تغيير الواقع مؤمنا ان كل وعي يولّد وعيا جديدا،وكل واقع راهن يولّد واقعا جديدا.

– المثقّف (المنتمي) .منتسب إلى حزب سياسي أو تكتل اجتماعي،عن قناعة وعقيدة.انتماؤه قد لا يفقده مصداقيته لكنه يؤثر في وظيفته النقدية،وبكونه ضمير الناس كلها لا ضمير حزب او فئة .

– مثقف الحاجة. الثقافة ليست مهنة تدر ربحا،وتراجع شراء الكتب مقابل ارتفاع كلفة المعيشة..تضطره الى ان يستسلم لضغط الحاجة والتعاون مع القوى الفاعلة ،مصحوبا بشعوره بالمرارة لقلة تأثيرة في التغيير.

– مثقف السلطة: يكتب ما تريده السلطة (يبيع قلمه ليعيش).

– المثقّف المهاجر.هو الذي حمل قلمه الى بلد فيه فضاء الحرية،وتوزع بين من ظل منتميا لوطنه مبشرا بمستقبل افضل،وبين من لعن الوطن وقطع صلة الرحم به.

– المثقف الشعبوي: ليس له مكان ثابت. يتنقل بين المواقف.قد يكون دينياً، أو ماركسياً، أو قومياً، أو محافظاً، أو تابعاً لنظام ،او قبيلة.

– مثقف الوضع القائم: مدافع عن ما هو سائد..ثقافيا ،اجتماعيا، سياسيا/ تبريري..يسوغ ما يقدمه على اسس براغماتية مخلوطة بمصالح ذاتية.

– مثقف القبيلة: يدافع بقوة واستماتة عن جماعته،طائفته،يحّمل الآخر كل الأخطاء مع انه شريك فيها.

تفحص نفسك.. من اي صنف انت؟

وأي صنف تراه هو الأكثر من رواد المعرض؟