أصغر لاعب في السلوي الممتاز يعلّق على تتويجه باللقب

بغداد – الزمان

علق لاعب النفط الشاب لطيف هاشم، على تتويجه بلقب الدوري السلوي الممتاز هذا الموسم.

وقال هاشم في تصريح صحفي إنه شعور رائع ان اتوج بلقب الدوري في اول موسم لي بالدوي الممتاز خصوصاً واني قد شاركت في المباراة النهائية وانا اصغر لاعب في الفريق وايضاً اصغر من يحقق بطولة الدوري.

وأضاف انا فخور جداً بنفسي كوني العب لهذا الفريق الكبير الذي طالما كنت اتمنى ان العب ضمن صفوفه وكنا نلعب كعائلة واحدة وليس مجرد فريق وهذا هو السر بفوزنا باللقب واشكر جميع زملائي وهذه هي البداية فقط بالنسبة لي.وتوج النفط بلقب الدوري السلوي الممتاز للمرة السادسة في تأريخه بتغلبه على الشرطة .