أصغر‭ ‬النجمات‭ ‬التركيات‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬عمرها‭ ‬

اسطنبول‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ :‬احتفلت‭ ‬الفنانة‭ ‬التركية‭ ‬ميراي‭ ‬دانر‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬،‭ ‬وهي‭ ‬المعروفة‭ ‬بالاصغر‭ ‬سنا‭ ‬بين‭ ‬النجوم‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬سهرة‭ ‬خاصة‭ ‬حضرها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬أصدقائها‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬حميمية‭ ‬دافئة،‭ ‬كان‭ ‬أبرزها‭ ‬حضور‭ ‬حبيبها،‭ ‬الفنان‭ ‬التركي‭ ‬كوبلاي‭ ‬أكا‭. ‬الفنانة‭ ‬التي‭ ‬اكملت‭ ‬عامها‭ ‬الـ20‭ ‬وأصدقائها‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الحفل،‭ ‬تبادلوا‭ ‬صوراً‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬سهرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد،‭ ‬عكست‭ ‬أجوائه‭ ‬المبهجة‭. ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬تلقت‭ ‬ميراي‭ ‬تهنئة‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬حبيبها،‭ ‬حيث‭ ‬نشر‭ ‬كوبلاي‭ ‬صورة‭ ‬رومانسية‭ ‬تجمعهما،‭ ‬معلقا‭ ‬عليه:‭ ‬«وجودك‭ ‬نعمة‭ ‬لكل‭ ‬أيامي،‭ ‬لحسن‭ ‬الحظ‭ ‬انك‭ ‬وُلدتي»‭. ‬يُذكر‭ ‬أن‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬ميراي‭ ‬دانر‭ ‬وكوبيلاي‭ ‬أكا‭ ‬نشأت‭ ‬في‭ ‬كواليس‭ ‬مسلسل‭ ‬«أنت‭ ‬وطني»‭ ‬الذي‭ ‬شارك‭ ‬الثمائي‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬موسمين‭ ‬أمام‭ ‬خالد‭ ‬أرغنش‭ ‬الشهير‭ ‬بـ«السلطان‭ ‬سليمان»،‭ ‬وزوجته،‭ ‬الفنانة‭ ‬بيرجوزار‭ ‬كوريل،‭ ‬أنور‭ ‬صايلاك،‭ ‬بينار‭ ‬دنيز،‭ ‬وغيرهم‭.‬