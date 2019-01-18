أصغر‭ ‬النجمات‭ ‬التركيات‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬عمرها‭ ‬

اسطنبول - الزمان :احتفلت الفنانة التركية ميراي دانر بعيد ميلادها ، وهي المعروفة بالاصغر سنا بين النجوم ، في سهرة خاصة حضرها مجموعة من أقرب أصدقائها في أجواء حميمية دافئة، كان أبرزها حضور حبيبها، الفنان التركي كوبلاي أكا. الفنانة التي اكملت عامها الـ20 وأصدقائها من حضور الحفل، تبادلوا صوراً مميزة من أجواء سهرة عيد الميلاد، عكست أجوائه المبهجة. في نفس الوقت، تلقت ميراي تهنئة خاصة من حبيبها، حيث نشر كوبلاي صورة رومانسية تجمعهما، معلقا عليه: «وجودك نعمة لكل أيامي، لحسن الحظ انك وُلدتي». يُذكر أن قصة حب ميراي دانر وكوبيلاي أكا نشأت في كواليس مسلسل «أنت وطني» الذي شارك الثمائي في بطولته على مدى موسمين أمام خالد أرغنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، وزوجته، الفنانة بيرجوزار كوريل، أنور صايلاك، بينار دنيز، وغيرهم.