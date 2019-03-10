أصدافٌ في غربة

على سبيلِ الأنين

كادَ وجعي يخلقُ مني ألفَ رجل

يجتمعون في امرأةٍ واحدةٍ ترتدي ثيابَ الرّيحِ

كلّهم أختفوا وراءَ قلوبهم

بقي قلبي خارجاً ينادي ظلّي

بين أركانِ العمر

لعلّ شمعةً للعتمةِ تستجيب..

ما كانَ مني أن أعاندهم ولهفتي

على مواقدِ اللظى تسترقٌ

من رمادِ الهوى النحيب ،

لم يبقَ للموجةِ نديمٌ

على الضفافِ تكبحُ جماحَ الشوق ،

أشهدُ أنّه اعتلى جنوني

وما احتملَ القلمُ

هذا الغرور .

تدوي المحاراتُ في غربتِها

إن غادرتْ صوامعَ القاع

حتى الرمالُ شامتةٌ من وحدتها

ولم تهوى الرجوع ،

ماذا لو كانَ غيابي حاضرا

بين ثنايا الوجود

أكتبُ ألواحاً من الوجدان

يحفظهُ العاشقونَ عن ظهرِ قلبٍ وضلوع..

عبد الزهرة خالد – البصرة