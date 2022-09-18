أصحاب نظريات المؤامرة يطبقون تكتيكاتهم على وفاة إليزابيث الثانية 

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬مع‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬وجد‭ ‬أصحاب‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬فرصة‭ ‬لا‭ ‬تضاهى‭ ‬لتطبيق‭ ‬تكتيكاتهم‭ ‬الاعتيادية‭ ‬بهدف‭ ‬زرع‭ ‬البلبلة‭ ‬والشكوك‭ ‬على‭ ‬الإنترنت،‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬ملفت‭ ‬لطريقة‭ ‬بث‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬أحداث‭ ‬كبرى‭. ‬وفيما‭ ‬تبكي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ملكتها‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما،‭ ‬تنتشر‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬شائعات‭ ‬كاذبة‭ ‬وصور‭ ‬مفبركة‭ ‬تنسب‭ ‬وفاتها‭ ‬إلى‭ ‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬تشير‭ ‬بالاتهام‭ ‬إلى‭ ‬الضحية‭ ‬الاعتيادية‭ ‬لهذه‭ ‬النظريات،‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭. ‬وهذه‭ ‬الفرضيات‭ ‬ليست‭ ‬جديدة،‭ ‬بل‭ ‬ظهرت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناسبات‭ ‬السابقة،‭ ‬فواكبت‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬وأحاطت‭ ‬بوفاة‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬الأميركي‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭ ‬الذي‭ ‬انتحر‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬محتجزا‭ ‬لاتهامه‭ ‬باغتصاب‭ ‬قاصرات‭.‬

تكتيكات‭ ‬اعتيادية

بدأت‭ ‬المعلومات‭ ‬المضللة‭ ‬تنتشر‭ ‬فور‭ ‬ورود‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الملكة‭ ‬الصحي،‭ ‬فظهرت‭ ‬حسابات‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬تنتحل‭ ‬اسم‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬معروفة‭ ‬مثل‭ ‬البي‭ ‬بي‭ ‬سي،‭ ‬لتعلن‭ ‬مسبقا‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيت‭ ‬الثانية‭.‬

ثم‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬أعلن‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬رسميا‭ ‬نبأ‭ ‬الوفاة‭.‬

وأوضح‭ ‬دان‭ ‬إيفون‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ “‬نيو‭ ‬ليتراسي‭ ‬بروجكت‭” ‬أنه‭ “‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬علم‭ ‬الناس‭ ‬بوفاة‭ ‬الملكة‭ ‬وتأثروا‭ ‬بهذا‭ ‬الخبر،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمروجي‭ ‬المعلومات‭ ‬الكاذبة‭ ‬خزانا‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬الخاطئة‭ ‬يمكنهم‭ ‬أن‭ ‬يغرفوا‭ ‬منه‭”.‬

ومن‭ ‬هذه‭ ‬القصص‭ ‬الزائفة‭ ‬فيديو‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬شهر،‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬أشخاص‭ ‬يرقصون‭ ‬أمام‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬فأعيد‭ ‬بثه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يظهر‭ ‬إيرلنديين‭ ‬يرقصون‭ ‬فرحا‭ ‬بعدما‭ ‬علموا‭ ‬بوفاة‭ ‬الملكة،‭ ‬ومنشور‭ ‬كاذب‭ ‬يدّعي‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬أن‭ ‬الملكة‭ ‬منحته‭ ‬لقب‭ ‬فارس‭ ‬في‭ ‬مراسم‭ ‬خاصة،‭ ‬وصورة‭ ‬مفبركة‭ ‬لميغان‭ ‬ماركل‭ ‬زوجة‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬ترتدي‭ ‬قميص‭ ‬تي‭ ‬شيرت‭ ‬يحمل‭ ‬عبارة‭ “‬الملكة‭ ‬ماتت‭”.‬

ونسب‭ ‬البعض‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬اللقاح‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مثلما‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬فعلوا‭ ‬عند‭ ‬وفاة‭ ‬الممثلة‭ ‬الأميركية‭ ‬بيتي‭ ‬وايت‭ ‬والممثل‭ ‬بوب‭ ‬ساغيت‭. ‬ورآى‭ ‬آخرون‭ ‬أن‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬هي‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون،‭ ‬زاعمين‭ ‬أن‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬كانت‭ ‬تملك‭ ‬ملفات‭ ‬تدين‭ ‬المرشحة‭ ‬السابقة‭ ‬للبيت‭ ‬الأبيض‭ ‬وكانت‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لفضحها،‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬نظرية‭ ‬مؤامرة‭ ‬قديمة‭ ‬تتهم‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬وزوجها‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬بيل‭ ‬كلينتون‭ ‬بتصفية‭ ‬خصومهم‭ ‬السياسيين‭.‬

ويوضح‭ ‬مايك‭ ‬كولفيلد‭ ‬اختصاصي‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬معهد‭ “‬سنتر‭ ‬فور‭ ‬إن‭ ‬إنفورمد‭ ‬بابليك‭” ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬واشنطن‭ ‬كلما‭ ‬يحصل‭ ‬حدث‭ ‬هام‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬‮ ‬ثمة‭ ‬دائما‭ ‬ناشطون‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬زاوية‭ ‬معينة‭ ‬تدعم‭ ‬نظرياته‭. ‬وأوضح‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬أن‭ “‬الناشطين‭ ‬المعارضين‭ ‬للقاحات‭ ‬يسعون‭ ‬لإيجاد‭ ‬وسيلة‭ ‬لاعتبار‭ ‬اللقاح‭ ‬السبب‭ ‬خلف‭ ‬وفاة‭ ‬شخصية‭ ‬عامة‭”. ‬‮ ‬وربط‭ ‬أتباع‭ ‬حركة‭ “‬كيو‭ ‬آنون‭” ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬المتطرف‭ ‬وفاة‭ ‬الملكة‭ ‬بقناعاتهم‭ ‬بوجود‭ ‬مؤامرة‭ ‬عالمية‭ ‬تدبرها‭ ‬مجموعات‭ ‬من‭ ‬عبدة‭ ‬الشيطان‭ ‬وشبكات‭ ‬استغلال‭ ‬جنسي‭ ‬للأطفال،‭ ‬وهي‭ ‬قناعة‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬حركتهم‭.‬

عدم‭ ‬الانسياق‭ ‬للتضليل‭ ‬الإعلامي

ولفتت‭ ‬رايتشل‭ ‬موران‭ ‬العضو‭ ‬في‭ “‬سنتر‭ ‬فور‭ ‬إنفورمد‭ ‬بابليك‭” ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬لطالما‭ ‬أمدّت‭ ‬أتباع‭ ‬حركة‭ ‬كيو‭ ‬أنون‭ ‬بالحجج‭ ‬على‭ ‬ضوء‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬المعروفة‭ ‬للأمير‭ ‬أندرو‭ ‬مع‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين‭”. ‬‮ ‬وانتشر‭ ‬فيديو‭ ‬على‭ ‬تيك‭ ‬توك‭ ‬حقق‭ ‬شعبية‭ ‬واسعة‭ ‬بين‭ ‬أتباع‭ ‬كيو‭ ‬أنون،‭ ‬بظهر‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قولهم‭ ‬فتى‭ ‬يهرب‭ ‬عاريا‭ ‬من‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام،‭ ‬تبيّن‭ ‬لاحقا‭ ‬أنّه‭ ‬شريط‭ ‬ترويجي‭ ‬قديم‭ ‬لبرنامج‭ ‬تلفزيوني‭. ‬وخلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬أعقب‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬أفادت‭ ‬شركة‭ “‬زيغنال‭ ‬لابس‭” ‬عن‭ ‬76‭ ‬ألف‭ ‬ذكر‭ ‬للملكة‭ ‬على‭ ‬ارتباط‭ ‬بجيفري‭ ‬إبستين‭ ‬وشريكته‭ ‬غيلاين‭ ‬ماكسويل‭ ‬التي‭ ‬أدينت‭ ‬بدورها‭ ‬بتهمة‭ ‬الإتجار‭ ‬جنسيا‭ ‬بقاصرات،‭ ‬على‭ ‬شبكات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومواقع‭ ‬الإنترنت‭ ‬كما‭ ‬عبر‭ ‬الإذاعة‭ ‬والتلفزيون‭ ‬وفي‭ ‬الصحافة‭.‬‮ ‬

كذلك‭ ‬وردت‭ ‬روايات‭ ‬تربط‭ ‬الملكة‭ ‬بوقائع‭ ‬استغلال‭ ‬جنسي‭ ‬للأطفال‭ ‬وبهيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬وباللقاح‭ ‬42‭ ‬ألف‭ ‬مرة‭ ‬وثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬مرة‭ ‬وسبعة‭ ‬آلاف‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭. ‬ورأت‭ ‬كارين‭ ‬دوغلاس‭ ‬أستاذة‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬أن‭ ‬سيل‭ ‬الأنباء‭ ‬المتواصل‭ ‬عن‭ ‬الملكة‭ ‬ونفوذها‭ ‬الواسع‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬يفسران‭ ‬جزئيا‭ ‬مدى‭ ‬شعبية‭ ‬نظريات‭ ‬المؤامرة‭ ‬حول‭ ‬وفاتها‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ “‬تقبل‭ ‬التفسير‭ ‬الاعتيادي‭ ‬لحدث‭ ‬بهذه‭ ‬الأهمية‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أقل‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الإقناع‭ ‬أو‭ ‬أقل‭ ‬جاذبا‭”. ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬وسائل‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التضليل‭ ‬الإعلامي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬توصي‭ ‬منظمات‭ ‬التوعية‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬مثل‭ “‬سنتر‭ ‬‮ ‬فور‭ ‬إنفورمد‭ ‬بابليك‭”‬،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬بين‭ ‬المنشورات‭ ‬الواردة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬ومصادر‭ ‬أخبار‭ ‬موثوقة،‭ ‬والتوقف‭ ‬للتفكير‭ ‬قليلا‭ ‬قبل‭ ‬مشاركتها‭.‬

وشدد‭ ‬غوردن‭ ‬بينيكوك‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ريجينا‭ ‬في‭ ‬كندا‭ ‬على‭ ‬أن‭ “‬حتى‭ ‬بضع‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬يمكن‭ ‬في‭ ‬غالب‭ ‬الأحيان‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬فرقا‭ ‬كبيرا‭”.‬