أصحاب العقود في بلديات بغداد يهدّدون بالإضراب عن الدوام

بغداد – قصي منذر

هدد اصحاب العقود في مديريات ماء ومجاري بلديات بغداد ،بالاضراب عن الدوام في حال استمرار الحكومة تسويف حقهم في التثبيت على الملاك الدائم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اكثر من الف و470 عقد في هذه المديريات ينتظرون منذ 15 عاما تثبيتهم على الملاك الدائم اسوة باقرانهم الذين جرى تعيينهم)، واضاف ان (اصحاب العقود نظموا تظاهرة امام وزارة المالية من اجل المطالبة بحقوقهم التي وصفوها بالمشروعة)، وهدد اصحاب العقود (بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدمن استجابة الحكومة لمطالبهم ، وكذلك الاضراب عن الدوام لحين انصاف هذه الشريحة التي تقدم جهودا كبيرة لديمومة الخدمات لاهالي بغداد).

اجور يومية

وكان اجراء ومحاضري التعليم العالي ،قد عبروا عن استغرابهم من نقض البرلمان والحكومة تعهداتهما بتثبيتهم على الملاك الدائم بعد استيفاء شرط السنتين في الخدمة الوظيفية. وقالوا لـ (الزمان) امس ان (الحكومة والبرلمان تعهدا بمعالجة واقع الاجور اليومية في الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالي ،الذي مضى على تشغيلهم اكثر من اربع سنوات وكانوا عقودا ومن ثم جرى اعادتهم الى اجور دون معرفة الاسباب)، مؤكدين ان (البرلمان وفي زمن الحكومة الماضية نجح في اقناعها بتخصيص تريلون دينار في قانون الدعم الطارئ ،الا ان المالية استحوذت على التخصيص دون وجه حق) على حد تعبيرهم، واضافوا ان (هناك تمييزا واضحا في قرارات الحكومة واجراءاتها التي تفضل جهة على حساب اخرى ،وتوافق لجهة بالتعيين دون غيرها ،برغم اننا تعاقدنا مع دوائرنا بعد تاريخ الثاني من تشرين الاول عام 2019 وكان الاجدر بمجلس الوزراء انصافنا اسوة باقراننا الذين جرى تثبيتهم على الملاك). ويحتل العراق المرتبة العاشرة عربيا من حيث اعداد الموظفين في مؤسساته الرسمية، فيما تحضر اللجنة المالية ثلاثة مقترحات لمعالجة تضخم هذه الاعداد في القطاع العام من بينها بيع المؤسسات مع موظفيها الى القطاع الخاص. ويؤكد خبراء ان (العراق ينفق اكثر من خمسين ترليون دينار من الموازنة العامة للبلاد في تأمين الرواتب الشهرية).

ايرادات العراق

وكانت اللجنة المالية النيابية قد اكد في وقت سابق ،ان خمسة وسبعين بالمئة من ايرادات العراق تذهب للموازنة الاستهلاكية. واضافت انها (قامت بتحضير ثلاثة مقترحات في الموازنة العامة من اجل تقديمها للحكومة ،الاول بيع بعض المؤسسات بشكل تام مع موظفيها الى القطاع الخاص اما الثاني اعادة تفعيل القطاع الخاص بينما الثالث انهاء خدمة اي موظف يرغب بالتقاعد مع منحه رواتب تامة عن ثلاث سنوات) على حد تعبيره البيان. ويعتمد العراق كليا على بيع النفط وجزء كبير من تلك الاموال تذهب الى تسديد رواتب الموظفين، لكن هذا الامر لم يكن خيارا صائبا في ظل التغيرات والتقلبات العالمية لاسعار النفط الذي من الممكن ان تؤثّر تلك التغيرات على تأمين الرواتب بحسب الخبراء.