أصحاب الأجور اليومية يتظاهرون أمام الموارد للمطالبة بإعادتهم

بغداد – الزمان

تظاهر العشرات من اصحاب الاجور اليومية بوزارة الموارد المائية للمطالبة باعادتهم الى العمل بعد منحهم اجازات اجبارية.

وقال متظاهر في تصريح امس إن (العشرات من اصحاب الأجور اليومية تظاهروا أمام مبنى الوزارة مطالبين بإعادتهم إلى العمل وشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 12 وتحويلهم إلى عقود واحتساب الخدمة). واعلن النائب الاول لمحافظ ذي قار رئيس مكتب التشغيل النفطي عادل الدخيلي عن توفير عدد جديد من فرص العمل في الشركات النفطية العاملة في المحافظة .

وقال الدخيلي في بيان امس ان (مكتب التشغيل النفطي في ديوان المحافظة فتح باب التقديم على عدد من فرص العمل في شركة بتروناس النفطية)، لافتا الى ان (التقديم على هذه الفرص سيكون عن طريق روابط الكترونية). فيما نفت وزارة المالية على ما تناقلته تقارير بشأن اصدار تعليمات بايقاف التعيينات ضمن موازنة 2019. واوضح بيان للوزارة امس بيان ان (هذا الخبر غير صحيح اطلاقاً وقد وجهت الوزارة جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها باستلام تعليمات تنفيذ الموازنة بدءاً من اليوم الاثنين)، مشيرا الى ان (الوزير فؤاد حسين وجه جميع الوزارات والهيئات والمحافظات ومجالسها بالالتزام بما ورد في نص القانون وتعليمات تنفيذ الموازنة فيما يخص اطلاق الدرجات الدرجات الوظيفية والتعينات).