أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬راضون‭ ‬عن‭ ‬اندماج‭ ‬المهاجرين‭ ‬والنمسا‭ ‬الأكثر‭ ‬تشدداً

برلين‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬فيينا‭ – ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬اندماج‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬وصلوا‭ ‬الى‭ ‬المانيا‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬وتسببوا‭ ‬بتوترات‭ ‬سياسية‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬يجرى‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭.‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬إتحاد‭ ‬اصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الألمان‭ ‬إينغو‭ ‬كرامر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬“أوكسبورغر‭ ‬ألغيمايني”‭ ‬الإقليمية،‭ ‬“أنا‭ ‬شخصيا‭ ‬متفاجئ‭ ‬بسرعة‭ ‬حصول‭ ‬هذا‭ ‬الامر”‭.‬وأضاف‭ ‬“من‭ ‬أصل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬لاجئ‭ ‬وصلوا‭ ‬خصوصا‭ ‬منذ‭ ‬2015،‭ ‬يتابع‭ ‬400‭ ‬الف‭ ‬منهم‭ ‬تدريبا‭ ‬بالتناوب‭ ‬او‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬وظيفة”،‭ ‬مؤكدا‭ ‬“نعم،‭ ‬لقد‭ ‬نجحنا‭ ‬في‭ ‬إدماجهم”‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬لاتزال‭ ‬السلطات‭ ‬النمساوية‭ ‬لا‭ ‬تتعامل‭ ‬بنفس‭ ‬الدرجة‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬مع‭ ‬اللاجئين‭ ‬الذين‭ ‬حققوا‭ ‬الاندماج‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اطفالهم‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬وتجاوبهم‭ ‬مع‭ ‬القوانية‭ ‬السارية‭ .‬

وبسبب‭ ‬النقص‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬اليد‭ ‬العاملة،‭ ‬الكبير‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات،‭ ‬مثل‭ ‬العناية‭ ‬بالمسنين،‭ ‬يدأب‭ ‬رؤساء‭ ‬المؤسسات‭ ‬الألمانية‭ ‬على‭ ‬الدعوة‭ ‬الى‭ ‬سياسة‭ ‬اندماج‭ ‬تحظى‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬الدعم‭.‬

واكد‭ ‬كرامر‭ ‬أيضا‭ ‬“في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬نبحث‭ ‬عن‭ ‬عاملين”‭.‬

وأوضح‭ ‬ان‭ ‬“معظم‭ ‬الشبان‭ ‬المهاجرين‭ ‬يتحدثون‭ ‬جيدا‭ ‬اللغة‭ ‬الألمانية‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الدروس‭ ‬التي‭ ‬يستطيعون‭ ‬متابعتها‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬لتعليم‭ ‬اللغات”‭.‬

واضاف‭ ‬“يتعين‭ ‬علينا‭ ‬ألا‭ ‬نخاف‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬بل‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نعتبر‭ ‬الاشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يأتون‭ ‬الى‭ ‬بلادنا‭ ‬ويعملون‭ ‬فيها‭ ‬عنصر‭ ‬إثراء”‭.‬

كذلك‭ ‬توصلت‭ ‬الوكالة‭ ‬الاتحادية‭ ‬للتوظيف‭ ‬الى‭ ‬حصيلة‭ ‬تتسم‭ ‬بالايجابية‭ ‬عن‭ ‬وصول‭ ‬اللاجئين،‭ ‬خصوصا‭ ‬للشبان‭ ‬الذين‭ ‬تلقى‭ ‬30‭ ‬الفا‭ ‬منهم‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭.‬

وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر،‭ ‬كان‭ ‬177‭ ‬الف‭ ‬لاجئ‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وظيفة‭.‬

ودائما‭ ‬ما‭ ‬يشكو‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬الألمان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬موظفيهم‭ ‬أو‭ ‬شبانا‭ ‬يتدربون‭ ‬لديهم،‭ ‬يُطردون‭ ‬بسبب‭ ‬تشدد‭ ‬تمارسه‭ ‬حكومة‭ ‬أنغيلا‭ ‬ميركل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الهجرة‭.‬

إلا‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الألمانية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬انتقدت‭ ‬في‭ ‬تقريرها‭ ‬السنوي‭ ‬المنشور‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشهر،‭ ‬الرواتب‭ ‬الضئيلة‭ ‬التي‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬عليها‭ ‬الاجانب‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عقد‭ ‬عمل‭ ‬او‭ ‬يضطرون‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬ساعات‭ ‬اضافية‭ ‬غير‭ ‬مدفوعة‭.‬