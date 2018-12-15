أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المانيا‭ ‬راضون‭ ‬عن‭ ‬اندماج‭ ‬المهاجرين‭ ‬والنمسا‭ ‬الأكثر‭ ‬تشدداً

برلين-(أ ف ب) – فيينا – الزمان
أعلن أصحاب العمل الجمعة ان اندماج مليون لاجئ وصلوا الى المانيا منذ 2015، وتسببوا بتوترات سياسية متكررة في البلاد، يجرى في الواقع أفضل من المتوقع.وأكد رئيس إتحاد اصحاب العمل الألمان إينغو كرامر في مقابلة مع صحيفة “أوكسبورغر ألغيمايني” الإقليمية، “أنا شخصيا متفاجئ بسرعة حصول هذا الامر”.وأضاف “من أصل أكثر من مليون لاجئ وصلوا خصوصا منذ 2015، يتابع 400 الف منهم تدريبا بالتناوب او حصلوا على وظيفة”، مؤكدا “نعم، لقد نجحنا في إدماجهم”. في حين لاتزال السلطات النمساوية لا تتعامل بنفس الدرجة من الاجراءات الانسانية في المانيا مع اللاجئين الذين حققوا الاندماج بشكل جيد من خلال اطفالهم في المدارس وتجاوبهم مع القوانية السارية .
وبسبب النقص على صعيد اليد العاملة، الكبير جدا في بعض القطاعات، مثل العناية بالمسنين، يدأب رؤساء المؤسسات الألمانية على الدعوة الى سياسة اندماج تحظى بمزيد من الدعم.
واكد كرامر أيضا “في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قبل كل شيء، نبحث عن عاملين”.
وأوضح ان “معظم الشبان المهاجرين يتحدثون جيدا اللغة الألمانية بعد عام من الدروس التي يستطيعون متابعتها في مدرسة لتعليم اللغات”.
واضاف “يتعين علينا ألا نخاف من الهجرة بل يتعين علينا ان نعتبر الاشخاص الذين يأتون الى بلادنا ويعملون فيها عنصر إثراء”.
كذلك توصلت الوكالة الاتحادية للتوظيف الى حصيلة تتسم بالايجابية عن وصول اللاجئين، خصوصا للشبان الذين تلقى 30 الفا منهم دورات تدريبية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر، كان 177 الف لاجئ من دون وظيفة.
ودائما ما يشكو أصحاب العمل الألمان من أن بعض موظفيهم أو شبانا يتدربون لديهم، يُطردون بسبب تشدد تمارسه حكومة أنغيلا ميركل على صعيد الهجرة.
إلا أن المؤسسة الألمانية لحقوق الإنسان، انتقدت في تقريرها السنوي المنشور في بداية الشهر، الرواتب الضئيلة التي غالبا ما يحصل عليها الاجانب الذين يعملون من دون عقد عمل او يضطرون الى العمل ساعات اضافية غير مدفوعة.