أصبوحة اليوم – قاسم حسين صالح

كل حالاتنا النفسية المؤلمه كالحزن.. تنتهي ، الا الندم، فإنه يبقى معك طول عمرك ، وبالأخص إذا كنت خذلت أو خسرت شخصاً يحبك.هل حصل لك..ومع من؟! اكشفه هنا فقد يريحك!

{{{

المتقاعد ،هو الذي خدم الدولة وقضى احلى سنوات عمره في خدمة الناس ، وعلى الدولة ان تجازيه بتأمين حياة كريمة وراحة بال في سنوات شيخوخته ، اولها بيت مناسب او قطعة ارض وضمان صحي.

مؤكد ان الحكومة العراقية لن تقدم خدمات مجانية للمتقاعدين كما تفعل حكومات ديمقراطية لا تملك ثروة نفطية ، مثل تأمين وسائل نقل مجانية لكبار السن ، وتوفير وجبات غذائية مجانية لمن يعجز عن الطبخ ..ولكن يمكنها في الأقل منحه راتبا يتناسب مع متطلبات المرحلة الزمنية التي يعيشها الآن.

للأسف ان المتقاعد في العراق صار يعني عندنا..

(مت وأنت قاعد)!.