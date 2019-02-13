أشهر حماة في السينما تقدّم عشرات الأفلام والمسرحيات

القاهرة – الزمان

مرت الاثنين الماضي الذكرى 114 لولادة الممثلة الراحلة ماري منيب، إحدى رائدات الكوميديا في السينما والمسرح المصري والعربي، والتي اشتهرت بدور الحماة.اسمها بالكامل ماري سليم حبيب نصرالله، لكنها اشتهرت باسم ماري منيب. وُلدت في لبنان يوم 11 شباط 1905 لأسرة مارونية مسيحية، ثم انتقلت إلى مصر مع عائلتها، حيث استقرت في حي شبرا بالعاصمة القاهرة. وتوفيت في 12 كانون الثاني عام 1969 عن 64 عاما.بدأت مشوارها الفني في سن مبكرة، كراقصة ثم دخلت عالم التمثيل في ثلاثينيات القرن الماضي من بوابة المسرح، لتنضم في عام 1937 إلى فرقة الريحاني، التي أسسها الممثل الكبير نجيب الريحاني.وبعد فترة، شاركت في أعمال سينمائية، حيث شاركت في العديد من الأفلام الشهيرة والتي أدت فيها دور الحماة التي تتدخل في شؤون الأبناء وتثير المشاكل بشكل كوميدي. وبالتالي اكتسبت شهرة باعتبارها الحماة الشريرة الظريفة. ومن أشهر أفلامها التي حملت هذا الطابع: حماتي ملاك، وحماتي قنبلة ذرية، والحماوات الفاتنات. ومن أبرز المسرحيات: سلفني حماتك، وحماتي بوليس دولي.

واشار تقرير للبي بي سي (ان رحلتها في الفن استمرت 35 عاما، قدمت خلالها حوالي 200 فيلم وعشرات المسرحيات، مع رواد الفن في هذا الوقت، حصلت ماري نصر الله على اسمها الفني (ماري منيب) من زوجها الأول الممثل الكوميدي (فوزي منيب)، الذي تعرفت عليه وعمرها 14 عاما على متن قطار أثناء رحلة إلى الشام لتعمل في إحدى الفرق الغنائية، وتزوجا داخل القطار في عام 1918. وبعد أن علمت والدتها، غضبت وعارضت الأمر بشدة واستمرت في رفضها لهذه الزيجة، حتى أنها حاولت إجبار منيب على تطليق ابنتها، لكنها لم تنجح في ذلك، وظلت ماري تحمل اسمه حتى وفاتها. وبالرغم من هذا، طُلّقت ماري لاحقا من زوجها الذي أنجبت منه ولدين.وتزوجت للمرة الثانية من المحامي المصري عبد السلام فهمي.