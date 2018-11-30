أشهر‭ ‬نوادي‭ ‬البرازيل‭ ‬يصارع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اسمه‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬تحطم‭ ‬طائرته

ساو‭ ‬باولو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬:‭ ‬يستعد‭ ‬نادي‭ ‬تشابيكوينسي‭ ‬البرازيلي‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬حاسمة‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تفادي‭ ‬الهبوط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬حادث‭ ‬تحطم‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬مصرع‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬لاعبيه‭ ‬وطواقمه‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭.‬

في‭ ‬28‭ ‬تشرين‭ ‬الياني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016،‭ ‬كان‭ ‬الفريق‭ ‬البرازيلي‭ ‬متوجها‭ ‬الى‭ ‬كولومبيا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواجهة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬ناسيونال‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬‭”‬كوبا‭ ‬سوداميريكانا‭”‬،‭ ‬لكن‭ ‬الطائرة‭ ‬التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‭”‬لاميا‭”‬‭ ‬البوليفية‭ ‬فرغت‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬وسقطت‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأنديز‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬ميديين‭ ‬الكولومبية،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬وفاة‭ ‬71‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬19‭ ‬لاعبا‭ ‬و23‭ ‬من‭ ‬مسؤوليه‭ ‬وأعضائه‭ ‬و20‭ ‬صحافيا‭ ‬‭(‬لقي‭ ‬71‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬77‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬الطائرة‭)‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الناجين‭ ‬الستة،‭ ‬آلان‭ ‬روشيل،‭ ‬وهو‭ ‬رمز‭ ‬لنهضة‭ ‬النادي،‭ ‬الذي‭ ‬عاود‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬الحادث‭ ‬وما‭ ‬زال‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭.‬

ويدرك‭ ‬روشيل‭ ‬أهمية‭ ‬مباراة‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬فريقه‭ ‬ضد‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الدوري،‭ ‬وحتمية‭ ‬الفوز‭ ‬لضمان‭ ‬البقاء‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬باقي‭ ‬المباريات‭.‬

وقال‭ ‬روشيل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لقناة‭ ‬‭”‬سبورتفي‭”‬‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬‭”‬لقد‭ ‬عانينا‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬العدل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬ترك‭ ‬النادي‭ ‬يهبط‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭”‬‭.‬

وستقام‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬كوندا‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬تشابيكوينسي‭ ‬حيث‭ ‬نعت‭ ‬الجماهير‭ ‬أبطالها‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬مهيبة‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭. ‬قبلها‭ ‬ببضعة‭ ‬أيام،‭ ‬احتفلوا‭ ‬بالتأهل‭ ‬التاريخي‭ ‬الى‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬الذي‭ ‬يعادل‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‭”‬يوروبا‭ ‬ليغ‭”‬‭. ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الرحلة‭ ‬إلى‭ ‬كولومبيا‭ ‬لخوض‭ ‬مباراة‭ ‬ذهاب‭ ‬الدور‭ ‬النهائي‭ ‬تحطم‭ ‬حلم‭ ‬هذا‭ ‬النادي‭ ‬المتواضع‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭ ‬عام‭ ‬2009‭. ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬أمام‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬النادي‭ ‬حتى‭ ‬الوقت‭ ‬الكافي‭ ‬للحزن‭ ‬حيث‭ ‬انكبوا‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬المأساة‭.‬

‭ ‬محنة‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا

بدأ‭ ‬تشابيكوينسي‭ ‬الجديد‭ ‬مسيرته‭ ‬بقوة‭ ‬حيث‭ ‬توج‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬ولاية‭ ‬سانتا‭ ‬كاتارينا‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2017‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬المدينة‭ ‬الموجودة‭ ‬جنوب‭ ‬البرازيل‭ ‬حقق‭ ‬مرتبة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البرازيلي‭ ‬بإنهائه‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن‭.‬

لكن‭ ‬تشابيكوينسي‭ ‬عانى‭ ‬الأمرين‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬ووجد‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬أسفل‭ ‬الترتيب‭ ‬معظم‭ ‬فترات‭ ‬الموسم،‭ ‬وهو‭ ‬يتقدم‭ ‬بنقطة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬الهابطين‭ ‬إلى‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬قبل‭ ‬مرحلة‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭.‬

لكن‭ ‬النكسات‭ ‬الرياضية‭ ‬للنادي‭ ‬لا‭ ‬توازي‭ ‬محنة‭ ‬أسر‭ ‬الضحايا،‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬المطالبة‭ ‬بتحديد‭ ‬مسؤوليات‭ ‬الكارثة‭ ‬بوضوح‭.‬

وقالت‭ ‬فابيين‭ ‬بيل‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬عائلات‭ ‬ضحايا‭ ‬الكارثة‭ ‬والتي‭ ‬فقدت‭ ‬زوجها‭ ‬أخصائي‭ ‬العلاج‭ ‬الطبيعي‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‭”‬بدأ‭ ‬الحادث‭ ‬قبل‭ ‬سقوط‭ ‬الطائرة،‭ ‬بسبب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الاهمال‭”‬‭.‬

وأضافت‭ ‬‭”‬لو‭ ‬وقع‭ ‬الحادث‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني،‭ ‬لو‭ ‬قٌتِل‭ ‬ميسي،‭ ‬هل‭ ‬كانت‭ ‬ستتم‭ ‬معاملة‭ ‬العائلات‭ ‬بنفس‭ ‬الطريقة؟‭”‬،‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬رحلة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬تابعة‭ ‬لشركة‭ ‬‭”‬لاميا‭”‬‭ ‬قبل‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬وقوع‭ ‬المأساة‭ ‬خلال‭ ‬سفرهم‭ ‬لخوض‭ ‬إحدى‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬الأميركية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬مونديال‭ ‬2018‭.‬

وكانت‭ ‬السلطات‭ ‬الكولومبية‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الطائرة‭ ‬تحطمت‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الوقود،‭ ‬ولكن‭ ‬الجمعية‭ ‬لم‭ ‬تقبل‭ ‬التعويض‭ ‬بقيمة‭ ‬225‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ضحية‭ ‬منحتها‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬قررت‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬عدم‭ ‬الملاحقة‭ ‬القانونية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬في‭ ‬اميركا‭ ‬الجنوبية‭ ‬‭(‬كونميبول‭)‬‭ ‬قرر‭ ‬وقتها‭ ‬منح‭ ‬لقب‭ ‬المسابقة‭ ‬لتشابيكوينسي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬خصمه‭ ‬اتلتيكو‭ ‬ناسيونال،‭ ‬كما‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬منح‭ ‬جائزة‭ ‬اللعب‭ ‬النظيف‭ ‬للنادي‭ ‬الكولومبي‭.‬

واقلعت‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬البرازيل،‭ ‬وتوقفت‭ ‬لاسباب‭ ‬تقنية‭ ‬في‭ ‬بوليفيا‭ ‬قبل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬كولومبيا‭.‬