أشهر‭ ‬راقصات‭ ‬مصر‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬أسرار‭ ‬زيجاتها‭ ‬المتعددة‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬اشهر‭ ‬راقصات‭ ‬مصر‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬أسرارها‭ ‬الشخصية‭ ‬وزيجاتها‭ ‬التي‭ ‬ارتبطت‭ ‬بها‭ ‬وسبب‭ ‬انفصالها‭ ‬عن‭ ‬البعض‭.‬

فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬«الحكاية»،‭ ‬مع‭ ‬الإعلامي‭ ‬عمرو‭ ‬أديب،‭ ‬والمذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬mbc‭ ‬مصر:‭ ‬«طلبت‭ ‬الطلاق‭ ‬من‭ ‬زوجي‭ ‬السابق،‭ ‬بسبب‭ ‬زلة‭ ‬لسان،‭ ‬وكلمة‭ ‬خطأ‭ ‬قالها‭ ‬في‭ ‬حقي‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬آخر»‭.‬وأضافت:‭ ‬«عقابًا‭ ‬لزوجي‭ ‬تزوجت‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬عليه‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬ثم‭ ‬طٌلقت‭ ‬وعدت‭ ‬إليه،‭ ‬وذلك‭ ‬لأننا‭ ‬بنحب‭ ‬بعض‭ ‬أوي»‭.‬

وكشفت‭ ‬فيفي‭ ‬عبده،‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة‭ ‬عن‭ ‬خوفها‭ ‬الشديد‭ ‬من‭ ‬الحسد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬قول‭ ‬عمرو‭ ‬أديب‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬الحلقة:‭ ‬«ملاحظ‭ ‬إنك‭ ‬قاموس‭ ‬في‭ ‬الأمثال‭ ‬»،‭ ‬فردت‭ ‬عليه‭ ‬بقولها:‭ ‬«كنت‭ ‬لسا‭ ‬بتقر‭ ‬على‭ ‬عمرو‭ ‬دياب‭ ‬من‭ ‬يومين،‭ ‬الله‭ ‬أكبر،‭ ‬متبصليش‭ ‬بعين‭ ‬راضية‭ ‬شوف‭ ‬اللي‭ ‬مدفوع‭ ‬فيا،‭ ‬يا‭ ‬ناس‭ ‬يا‭ ‬شر‭ ‬كفاية‭ ‬قر»‭.‬

وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬انتشر‭ ‬للإعلامي‭ ‬عمرو‭ ‬أديب،‭ ‬مع‭ ‬الفنان‭ ‬عمرو‭ ‬دياب،‭ ‬والذي‭ ‬قال‭ ‬فيه:‭ ‬«عمرو‭ ‬دياب‭ ‬مش‭ ‬ناقص‭ ‬حفلات‭ ‬ومش‭ ‬ناقص‭ ‬صحة»،‭ ‬ورد‭ ‬عليه‭ ‬الهضبة‭ ‬بقوله:‭ ‬«يا‭ ‬عم‭ ‬ارحمنا‭ ‬بقى»‭.‬‭ ‬