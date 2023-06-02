تيباس التتويج يعكس قوة الليغا

أشبيلية يتوّج بلقب الدوري الأوربي للمرة السابعة في تاريخه على حساب روما

{ بودابست – وكالات: توج فريق إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه على حساب نظيره روما بركلات الجزاء بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست في نهائي بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2022-2023. انتهى الوقتان الأصلي والإضافى بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في المباراة التي شهدت منافسة قوية بين اللاعبين من كلا الفريقين. سجل فريق روما الهدف الأول في الدقيقة 35 عن طريق النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قبل ان يتعادل مانشيني بهدف عكسي في الدقيقة 55 من عمر اللقاء. وحقق فريق إشبيلية التتويج باللقب السابع على التوالي في تاريخه بعدما استطاع الفوز في 6 نسخ سابقة ليواصل تحطيم رقمه القياسي كأكثر الفرق تحقيقاً للقب. وفشل نادي روما في العودة الى إيطاليا باللقب الأول في الدوري الأوروبي والثأر من الهزيمة التاريخية التي مني بها الفريق قبل سابق في تسعينات القرن الماضي في نفس المسابقة.

مباراة واحدة

وسبق والتقى الفريقان فى بطولة الدوري الأوروبي في مباراة واحدة، ونجح إشبيلية فى الفوز على روما بهدفين فى المباراة التى أقيمت فى نسخة 2019-2020. ويتفوق نادي روما في القمة التسويقية بواقع 317 مليون يورو مقابل 209 مليون لنادي إشبيلية بينما يعتلي النجم الإنجليزي تامي أبراهام قائمة أغلى اللاعبين بواقع 45 مليون يورو، بينما يأتي يوسف النصيري كأغلى لاعبي فريقه بواقع 15 مليون. وتأهل فريق روما الى نهائي الدوري الأوروبي بعدما استطاع الفوز على باير ليفركوزن بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين حسم فيها مباراة الذهاب لصالحه على ملعب الأولمبيكو، بينما انتهت العودة بالتعادل السلبي.

بطولة الدوري

بينما تأهل نادي إشبيلية الى نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعدما فاز على يوفنتوس بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين بعدما استفاد من تعادل ثمين في أليانز ستاديوم بمدينة تورينو بنتيجة 1-1 قبل أن يفوز على ملعبه بنتيجة 2-1. وعلى الصعيد الفردي يسعى خيسوس نافاس لاعب فريق إشبيلية الى التتويج الرابع في بطولة الدوري الأوروبي في مسيرته كأكثر لاعب يحظى بشرف التتويج القاري لهذه المسابقة. وتعكس الظروف الخاصة لكلا الفريقين في البطولات المحلية حاجة كليهما للفوز بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي. وأنقذ نادي إشبيلية موسمه بالبقاء في الدوري الإسباني بعدما أطاح بمدربه لوبيتيجي بسبب تراجع النتائج وتعيين المدير الفني الحالي خوسيه لويس مينديليبار والوصول الى المركز الـ11 قبل جولة واحدة من ختام الليجا. بينما يتواجد نادي روما في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل جولة من الختام وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس ويكافح من اجل التواجد ببطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

وجاء تشكيل إشبيلية ضد روما كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نافاس- بادي- جوديلي- تيليس.

خط الوسط: فيرناندو- أوليفر توريس – راكيتيتش.

خط الهجوم: أوكامبوس- يوسف النصيري – بريان جيل.

بينما جاء تشكيل روما للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: روي باتريسيو.

خط الدفاع: إيبانيز، مانشيني، سمالينج.

خط الوسط: ماتيتش، كريستانتي، ماتيتش، سبيناتزولا.

خط الهجوم: بيليجريني، ابـــــــــــــــــراهام، ديبالا.

كما أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، أن فوز إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي على حساب روما، يظهر قوة الليغا. وقال تيباس خلال مؤتمر إيبرو أمريكا في مدريد إشبيلية كان قريبا من الهبوط، لكنه في الوقت نفسه توج باللقب القاري. وأضاف تتويج إشبيلية يعكس قوة الليجا، وهذا يرى في فارق النقاط بين الأندية، وليس في عدد نقاط البطل برشلونة. وتابع ريال مدريد لن يتجاوز 80 نقطة ممكنة، هذا يظهر أن الليجا بطولة محتدمة للغاية. وأبدى تيباس، سعادته لتتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه. وأتم إشبيلية فريق عانى كثيرا الموسم الجاري من صعوبات على المستوى الرياضي المؤسسي.