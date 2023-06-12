أسود الرافدين يصل إلى خيريز الإسبانية

بغداد- الزمان

وصل وفد المنتخب الوطني العراقي إلى مقر إقامته في مدينة خيريز الإسبانية عصر اليوم الأحد، وذلك استعداداً للدخول في معسكر تدريبي للفترة من 12-20 حزيران الحالي.

ويتخلل المعسكر إقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد منتخب كولومبيا في 16 من الشهر الجاري في مدينة فالنسيا، والثانية ضد لينكولن ريد امبس بطل دوري جبل طارق في العشرين من الشهر في مدينة خيريز.

ومن المؤمل أن يلتحق تباعاً بقية اللاعبين المحترفين بعد وصول باشانغ عبد الله والآن محي الدين وأسامة رشيد.هذا ومن المقرر أن يشارك المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس ملك تايلاند في نسختها التاسعة والأربعين للمدة من 4-11 أيلول المقبل.