أسود الرافدين تودع امم اسيا بهدف قطري من اصل عراقي

بغداد- ساري تحسين

ودع المنتخب الوطني امس الثلاثاء بطولة أمم اسيا بعد خسارته امام نظيره القطري بهدف من دون رد في المباراة التي جرت على ستاد آل نهيان في أبو ظبي، وذلك ضمن الدور الثاني من منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، سجل منتخب قطر هدف الفوز الثمين في الدقيقة( 62 )عن طريق بسام الراوي.

وتأهل المنتخب القطري ليتقابل في ربع النهائي، مع منتخب كوريا الجنوبية الذي فاز على البحرين بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد للوقت الاصلي .

وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد( 9 )نقاط كاملة من ثلاث مباريات، في المقابل حصل المنتخب العراقي على المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات

وكاد المنتخب القطري يحقق بداية مثالية إثر تمريرة عرضية داخل المنطقة تابعها عبدالعزيز حاتم وأرسل تمريرة وصلت إلى عبدالكريم حسن بعيداً عن الرقابة الدفاعية ليسدد محاولة ارتدت من العارضة في الدقيقة (4) بعد ذلك غلب التسرع على أداء الفريقين حيث كثرت التمريرات المقطوعة من لاعبي الفريقين ولكن العراقي مهند علي حصل على فرصة ذهبية من أجل افتتاح التسجيل بعدما خطف الكرة من أكرم عفيف لينفرد بالمرمى، لكن الحارس سعد الشيب نجح باستبسال في التدخل لقطع الكرة في الدقيقة (24).

من جهته حصل منتخب العراق على ضربة حرة مباشرة سددها علي عدنان قوية لكنها مرت بجوار القائم في حين مرت رأسية علي فائز بجوار القائم ورمى منتخب العراق بكل ثقله الهجومي في الدقائق المتبقية، ولكنه لم ينجح في الوصول للمرمى.