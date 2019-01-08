أسود الرافدين تنتزع فوزاً قاتلاً من فيتنام بكأس آسيا

بغداد – ساري تحسين

حقق المنتخب العراقي فوزا قاتلا امس الثلاثاء على نظيره الفيتنامي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب مدينة زايد الرياضية، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات.

وسجل أهداف اللقاء من منتخب اسود الرافدين اللاعبون مهند علي في الدقيقة 35 وهمام طارق في الدقيقة 60 وعلي عدنان في الدقيقة الاخيرة من زمن المباراة فيما أحرز لفيتنام علي فائز بالخطأ في مرماه، وكونج فيونج بالدقيقتين 24 و42.

وحصد المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له بالبطولة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة خلف إيران المتصدرة بفارق الأهداف، فيما يأتي منتخب فيتنام في المركز قبل الأخير بلا نقاط .