كاتانيتش: جاهزون للقاء قطر ولدي ثقة عالية باللاعبين

أسود الرافدين تقابل العنّابي في مواجهة آسيوية مفصلية – ابو ظبي – محمد ابراهيم وعلي حنون

موفدا الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية

يخوض اسود الرافدين في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت بغداد مواجهة مفصلية تجمعهم بالعنابي القطري في ملعب ال نهيان بابو ظبي برسم دور الستة عشر لنهائيات اسيا بكرة القدم المقامة حاليا في دولة الامارات العربية. وسيتكفل اجتياز هذه المواجهة بنجاح ان شاء الله في بلوغ دور الثمانية في الطريق لتحقيق الغايات التي ينشدها الاسود ومن يقف خلفهم من جمهور واسع يشحذ هممهم ويمدهم باسباب التفوق والتميز ان في مسرح المباراة في ابوظبي او خارجه حيث ينتظر مئات الالاف من اقصى شمال القلب الى اقصى جنوبه ومن شرقه الى غربه نجاحا كرويا جديد ينشر اجنحة الفرح ويرسخ القناعة بقدره منتخبنا على الذهاب بعيدا في البطولة القارية.

جاهزية الاسود

وقد اجرى منتخبنا يوم امس الاثنين وحدته التدريبية الرسمية في ملعب ال نهيان واستمرت لساعة واحدة من الثالثة بعد الظهر بتوقيت بغداد وقد تعرض لاعبنا احمد ياسين خلال الوحدة التدريبية لاصابة وصفها المنسق الاعلامي للمنتخب محمد خلف بالكدمة البسيطة التي لن تؤثر على تواجد ياسين ضمن المجموعة التي سيعول عليها اليوم في حين كان ملعب سطان بن زايد مسرحا للوحدة التدريبية التي جرت امس الاول اما المنتخب القطري فقد اجرى يوم امس الاثنين وحدته التدريبية في الملعب نفسه من الساعة الخامسة مساء بتوقيت بغداد وحتى السادسة مساء.وستجري اليوم مباراة ثانية ضمن دور الستة عشر تجمع البحرين بكوريا الجنوبية في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد في ملعب راشد بدبي.

كلمات رئيس الوزراء حافز كبير

قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود أن كلمات رئيس الوزراء عبر اتصالاته المستمرة برئاسة بعثة منتخبنا الوطني تشكل حافزا معنويا كبيرا، وهي في نفس الوقت تُشرفنا بحمل مسؤولية نسعى جميعا كمنظومة كروية أن نكون على قدر تحملها. وأوضح مسعود في تصريح لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية أن:هذه المسؤولية تدفعنا لمضاعفة الجهود في تقديم كل ما يمكن تقديمه من اجل تيسير مهمة منتخبا في مباراة اليوم أمام منتخب قطر في دور الستة عشر مبينا أن:معنويات أسرة الفريق عالية وهم متحمسون لخوض المباراة لإدراكهم أن الظفر بنتيجتها سيأخذنا إلى مرحلة متقدمة باتجاه تلبية طموحات جماهيرنا الوفية التي تواصل مساندتها للأسود في معترك آسيا. ولفت إلى أن:مباراة قطر مهمة ليست فقط لأنها حاسمة وإنما لأنها ستكون المؤشر الحقيقي الذي يعكس توجهاتنا ورؤانا بشان إعادة الساحرة المستديرة إلى جادة تحقيق النتائج الايجابية مضيفا أن:توفيق الجهاز الفني في محطات الدور الأول وتصاعد مستوى الأداء الجماعي للفريق يبرهن أن اختيار كاتانيتش كان موفقا مشيرا إلى أن:إدارة الاتحاد سعت لإبعاد لاعبينا عن الأجواء السلبية والمؤثرات التي يمكن أن تأكل من جرف تركيزهم على مباراة قطر من خلال إجراءات إدارية هي في جوهرها تصب في مصلحة منتخبنا الذي هو الآن في مهمة وطنية كبيرة.ونفى مسعود أن:يكون المنتخب قد تلقى الدعم من أية جهة لغاية اللحظة سوى دعم اللجنة الاولمبية وتواصل رئيسها رعد حمودي معه، إلى جانب مبادرة مصرف الطيف الإسلامي الأخيرة متابعا:لكن مع عسر الحال فان الاتحاد لم يبتعد عن دعم الأسود بالمتوفر من الإمكانات معربا عن تفاؤله بصدد النتيجة التي سيخرج بها منتخبنا من لقاء قطر، مشددا في هذا الجانب على أن:تشكيلتنا إذا ما أدت بالاندفاع الذي قدمته في مباراة إيران فان كسب النتيجة سيكون أمرا حاضرا لافتا إلى انه:باستثناء الإصابة التي تعرض لها احمد ياسين فان جميع اللاعبين جاهزون وأتوقعها مباراة ندية لكن إن شاء الله يكون حسمها عراقيا مؤكدا انه:في حال اجتزنا الحاجز القطري فإنني أتوقع أن يذهب أسودنا بعيدا في البطولة التي تتواصل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المؤتمر الصحفي

واكد المدير الفني لكتيبة الاسود كاتانيتش ان منتخبنا جاهز لمواجهة قطر ويتطلع لتحقيق النتيجة الايجابية التي ينتظرها الجمهور وقال كاتانيتش في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر امس الاثنين في المركز الاعلامي لملعب ال نهيان: لقد حضرنا للمباراة بشكل جيد وكان لدينا وقت مناسب لاخذ قسط من الراحة ونحن جاهزون لمواجهة الفريق القطري الجيد الذي لعب ثلاث مباريات باساليب مختلفة وطبعا نحن لن نكشف عن التشكيلة التي سنخوض بها اللقاء وقد طلبت من اللاعبين ان يكونوا فريقا واحدا وان يقاتلوا وان يستمتعوا باللعب وستحدد عوامل بعينها النتيجة التي يمكن ان نخرج بها واضاف كاتانيتش: انا مرتاح لاداء اللاعبين ولدي ثقة بهم بانهم سيبذلون قصارى جهودهم كما ان سلوكهم متميز وساكون سعيدا اذا قاموا بعملهم لاننا نحتاج الى الفوز والا سنعود الى ديارنا وقد اكتشفت خلال فترة تواجدي في العراق ان هناك حماسة كبيرة لدى المواطنين العراقيين وهم يعيشون من اجل كرة القدم وانا اشعر بما يمكن ان تقدم لهم كرة القدم لا اما لاعبنا بشار رسن فقال في المؤتمر: نحن نشعر بالمسؤولية ونحن نتطلع لاسعاد الشعب العراقي وان نكون عند حسن ظن الجميع بالتاهل الى دور الثمانية واعتقد ان مواجهة قطر ستكون صعبة لاتعترف بالاسماء بل بالعطاء الذي يقدمه اللاعبون وقد اعتاد المنتخب العراقي ان يدخل كل بطولة بشخصية البطل وسنسعى للتركيز في المباراة ولن نصاب بالغرور لاي سبب ونعرف ان منتخب قطر يتميز بالاستقرار التدريبي اذ ان هذه المجموعة التي يقودها نفس المدرب قد واجهناها في منافسات فئة تحت 16 سنة ولاننا عشنا كمشجعين الافراح التي عاشها العراق بالفوز بلقب البطولة عام 2007 وما سببه ذلك الانجاز على صعيد توحيد الشعب العراقي فاننا نتمنى ان نوفق في تحقيق نتائج ايجابية والوصول لابعد مرحلة. واضاف: يدور حديث كثير هنا حول الدعم المادي الذي يقدم لهذا المنتخب او ذاك وبالنسبة لنا ان وجود 38 مليون خلفنا ينتظر الفرحة هو اهم دعم ونحن نركز فقط على اسعاد شعبنا اما الامور المادية فتاتي لاحقا ونحن نعد الجمهور بتقديم اداء متميز افضل من المباريات السابقة التي خضناها حتى الان.

مباراة صعبة

ووصف مدرب منتخب قطر سانشيز مواجهة العراق بانها اصعب من المباراة السابقة امام السعوديةوقال سانشيز في المؤتمر الصحفي: نحن بحاجة الى التركيز ونحن نواجه المنتخب العراقي الذي يمتلك العديد من نقاط القوة التي سنجد الطريقة للتعامل معها ولدى لاعبينا الخيارات المناسبة للتعامل مع ظروف المباريات ونحن نضع خطتنا حسب مستوى المنافس ونتكيف حسب طبيعتها ونحن لم نضع بعد تشكيلتنا للمباراة وكل لاعبينا بحالة جيدة ومن اجل ان نمضي قدما علينا ان نلعب مباراة قوية.اما لاعب المنتخب القطري علي حسن عفيفي فقال في المؤتمر: اتمنى التوفيق لمنتخبنا في مباراة اليوم التي نواجه فيها منتخب بطل معروف تاريخيا والتاريخ لايكذب واعتقد ان المستوى الذي قدمناه في المباريات الثلاث الاولى سيعطينا الثقة لتعزيز هذه الصورة في مباراة اليوم التي نطمح فيها لتقديم المستوى المطلوب والخروج بالنتيجة الايجابية من اجل بلوغ دور الثمانية ومن ثم التفكير ببلوغ الادوار اللاحقة.

الصحفي الرياضي المصري عصام سالم تحدث لموفدي الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية عن توقعاته لمواجهة العراق وقطر بالقول:

بعد ان حقق العراق مايريد في الدور الاول بتعادله في المباراة الاخيرة امام ايران وحصوله على سبع نقاط تاهل بها الى الدور الثاني وبعد ان قدمت قطر اداء مميزا امام السعودية وتصدرت فرق مجموعتها بالعلامة الكاملة من النقاط اعتقد من الصعوبة التكهن بنتيجة مباراة اليوم لان اللقاءات العربية العربية دائما فيها من الحساسية والتوتر والشد والندية الشيء الكثير وبتقديري ان هذه المباراة جاءت قبل موعدها وكان مكانها الطبيعي في الدور ربع النهائي او حتى نصف النهائي واعتقد ان الفائز من هذه المباراة سيقطع شوطا جيدا جدا في البطولة. وتطرق سالم الى النتائج الاخرى في الدور الاقصائي فقال: مؤكد ان خروج الاردن من دور الستة عشر للنهائيات الاسيوية كان مفاجاة كبيرة على اعتبار ان الاردن تاهلت كونها اول مجموعتها بينما صعدت فيتنام بفارق الانذارات وكنا نتوقع في ضوء ماقدمه الاردنيون امام استراليا وسوريا ان يكون ذلك دافعا قويا لبلوغ الدور الثاني لكن منتخب الاردن للاسف لعب شوطا واحدا واختفى تماما في الشوط الثاني والشوطين الاضافيين لتدير الضربات الترجيحية ظهرها للاردنيين وتتاهل فيتنام التي قطفت ثمار كفاحها في الشوط الثاني والشوطين الاضافيين اما بالنسبة لمباراة عمان وايران فان الدقيقة الاولى لها غيرت المباراة بشكل كامل بعد اهدار ضربة الجزاء التي احتسبت لعمان وكان يمكن لو احرزت عمان هدفا من ضربة الجزاء ان ترفع معنويات المنتخب العماني لكن خبرة الفريق الايراني بصفة عامة والحارس بالتحديد انقذت المـوقف واعادت الفريق الى المباراة وقد اثبت المنتخب الايراني انه واحد من افضل المنتخبات واعتقد ان بامكانه بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة على اقل تقدير لان طريقه سهل وهو يواجه الصين في الدور ربع النهائي.